Če se odločate ali sploh začeti s telesno vadbo ali ne

Začeti s telesno vadbo je vedno težko. Težko je tudi tistim rekreativcem, ki so dlje časa zaradi raznih razlogov abstinirali od treninga, kaj šele popolnim začetnikom.

Ste se kdaj vprašali, kaj je tisto, kar športni rekreativci počnejo drugače? Seveda ne gre zanemariti niti vloge matere narave, a veliko večja zasluga gre navadam.

Navade so vzorci vedenja, ki smo jih pridobili, se naučili in sprejeli v nekem obdobju svojega življenja. Postali so del nas. Ko smo soočeni z izbiro, zaradi navad ne gremo skozi proces odločanja. V veliki meri oblikujejo naše življenje. Na spletni strani outsideonline so podali nekaj zanimivih nasvetov, ki jih z veseljem odobravamo.

Ljudje, ki so v dobri telesni formi niso na dieti in ne štejejo kalorij

To velja predvsem za nenadne redukcijske diete, ki obljubljajo takojšnje rezultate. Ne postavljajo se v situacije, ko bi grdo ravnali s samim seboj in svojim telesom. Jasno jim je, da ne bodo prišli daleč in da bodo naredili veliko več škode kot koristi. Prav tako se izogibajo malenkostim, ko gre za kalorije.

Bodite pozorni – nihče od teh ljudi ne šteje, koliko je pojedel za kosilo in razmišlja o tem, koliko kilometrov je pretekel. Zelo dobro vedo, kdaj so lačni, česa so lačni in kako to potrebo zadovoljiti. Preprosto znajo prisluhniti potrebam svojega telesa in se ne obremenjujejo s številkami in pravili. Dobro je biti poučen o tej problematiki in imeti osnovne informacije, zavedati pa se je treba, kako zelo lahko te metode povzročijo, da zaidemo s poti in pozabimo na bistvo.

Redno telovadijo in izbirajo dejavnosti, ki jih veselijo

Opazili boste, da mnogi med njimi niso fanatiki, ampak je telesna aktivnost nepogrešljiv del njihovega življenja. Pa naj bo to šport, telovadnica, tek, kolesarjenje, rekreativni nogomet ali kaj povsem drugega. Imajo potrebo po gibanju in jih je enostavno motivirati. Izbirajo dejavnosti, ki jih veselijo, in znajo prilagoditi vadbo svojim potrebam.

Nadzorujejo svojo težo

Ne v obsesivnem smislu, meritve ne potekajo trikrat na dan, vendar težo preverjajo občasno. Tako zlahka opazijo spremembe in se pravočasno odzovejo. Tako se sploh ne more zgoditi, da bi bili šokirani in zbegani nad številko, ki so jo pravkar videli na tehtnici.

Imajo trajnostno prehrano

Njihova prehrana je uravnotežena, raznolika, zadovoljuje vse potrebe. »Ali lahko to počnem do konca življenja?« je vprašanje, na katerega si morate odgovoriti, če imate pravo motivacijo.

Težav ne rešujejo s hrano

Vsi kdaj najdemo olajšanje v tablici čokolade ali torti, vendar to ne postane navada in ustaljen način soočanja s situacijo. Ljudje s prekomerno telesno težo se s hrano pogosto spopadajo s čustvi, frustracijami, osamljenostjo ali dolgočasjem. Za trenutek si olajšajo, a zelo kmalu zatem opazijo, da niti niso rešili težave, niti se ne počutijo dobro glede tega, kar so pravkar pojedli.

Ne obdajajo se s skušnjavami

Če pogledate v shrambo fit ljudi, skoraj ne boste našli sladkarij in prigrizkov. Tu in tam se najde kakšen priboljšek, svoj hladilnik napolnijo z zdravo hrano, sadjem in zelenjavo.

Uživajo v občasnih poslasticah

V nasprotju z ljudmi s prekomerno telesno težo, ki živijo s številnimi prepovedmi, omejitvamii, imajo fit ljudje drugačen pristop. Ne postavljajo si ovir, ampak si dovolijo, da si občasno privoščijo svoje najljubše sladkarije. Prav tako to počnejo s popolnim užitkom, brez strahu in občutka krivde. Tu seveda govorimo o majhnih količinah, saj se ni treba prenajedati.

Veliko več gibanja

Sploh si ne morete predstavljati, kolikšna je razlika, ali greste peš ali počakate na avtobus, ali greste po stopnicah ali z dvigalom, hodite med odmorom v službi ali se preprosto premaknete s stola na stol.

Ljudje v formi morajo zajtrkovati in ne izpuščati obrokov

Vidijo pomen zajtrka in vpliv, ki ga ima na njihov metabolizem. Zdoma ne gredo brez kakovostnega obroka in tako poskrbijo za uspešen začetek dneva. Enako pomembna je redna prehrana. Ne stradajo telesa, telo poleg upočasnjenega metabolizma pogosto doživlja tudi paniko in nervozo. Potem ne izbiramo, kaj bomo dali v usta, pa tudi količine niso zanemarljive. Manjši obroki vsake 3-4 ure bodo tako početje preprečili.

Nehajo jesti, ko so siti

Znani sindrom čistega krožnika ni značilen za ljudi, ki pazijo na prehrano. Fit ljudje znajo prepoznati prve znake sitosti in potešitve lakote. Ne marajo občutka preobremenjenosti in počasnosti. Prav tako vsi vemo, da možgani potrebujejo določeno obdobje, da iz želodca prejmejo informacijo o sitosti. Torej le počasi in zmerno.

Ne primerjajo se z drugimi

Naj gre za hujšanje, prehrano, vadbo ali karkoli drugega. Kako unikaten in specifičen je vsak organizem, kako različno se naše telo odziva na spremembe, koliko dejavnikov vpliva na našo telesno zgradbo. In škoda je, če se to ignorira, zanemarja in še huje, če se nasprotuje. Kar je nekomu uspelo, ni nujno, da pomaga tudi nam. Poznavanje sebe, svojega telesa in realnih možnosti, ki temu ustrezajo, je ključnega pomena, če želimo čim bolje izkoristiti svoj potencial.

Proces spoznavanja samega sebe lahko traja nekaj časa, poskusite uživati ​​in se pri tem zabavati. Nenapisano pravilo, da telo rabi en mesec, da se navadi na novo življenje. Vredno je poskusiti.