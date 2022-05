Če treniraš, je sladkor obvezen

Že leta in leta se prepričujemo, da se je treba kalorijam iz sladkarij popolnoma izogibati. Vendar če ste aktivni, če se redno gibate, celo trenirate, potem velja ravno nasprotno: če telovadite, je sladkor na vašem jedilniku obvezen.

Tisti, ki pridejo iz telovadnice z vrečko gumijastih bombonov ali drugih sladkarij, imajo za to res dober izgovor, so prepričani v Men’s Journalu.

Da, se spomnite, ko je kolesar Peter Sagan prišel v cilj, je vedno najprej pojedel pest Haribo gumijastih bonbonov. Zakaj je to storil?

Ogljikovi hidrati in prehrana za trening

Telo potrebuje ogljikove hidrate kot gorivo za trening in kot pomoč pri okrevanju po vadbi. Medtem ko bi morali biti polnozrnate žitarice, sadje in zelenjava praviloma vaša izbira, je pri vadbi nujen sladkor, torej ogljikovi hidrati, ki se hitreje prebavijo za boljšo zmogljivost, pa tudi počitek.

Hitro prebavljive enostavne ogljikove hidrate najdemo v različnih živilih, vključno z žiti, kruhom in sladkarijami. Hitro se pretvorijo v glukozo, nakar telo vse ogljikove hidrate obravnava enako, ne glede na to, kaj jeste. V vsakem primeru, če telovadite, sladkor velja za obvezen element v prehrani.

Seveda ne smete pretiravati. Ameriški strokovnjaki navajajo, da je moškim dovoljeno, če aktivno trenirajo, približno 36 gramov sladkorja na dan, kar je 26 gumijastih medvedkov ali ena kalorična ploščica čokolade. Torej je sladkor obvezen, vendar v določenem odmerku.

Če ste pogosto v telovadnici

Če trenirate do 90 minut, morate po treningu jesti sladkarije, ker telo s sladkorjem obnavlja zaloge ogljikovih hidratov. Pri napornem treningu telo porablja tako glukozo kot glikogen, ki ga je treba napolniti takoj po končani vadbi, to pa je mogoče s preprostimi sladkorji. Ko telo izpostavite fizičnemu naporu, se mišično tkivo razgradi, kar je dobro, saj sledi okrevanje, nato pa rast mišic. Uporaba preprostih ogljikovih hidratov ali določene količine sladkorja ob pravem času vam lahko pomaga doseči ta cilj, če trenirate

Če ste vzdržljivostni športnik

Tekači in kolesarji naj imajo s seboj gumijaste bonbone ali druge lahko prenosljive sladkarije in jih jedo med vadbo, ne po njej. Med daljšimi treningi potrebujejo vsaj 30 gramov ogljikovih hidratov na uro, da ima telo dovolj sladkorja. Splošni koncepti so enaki za vzdržljivostne športnike, vendar so potrebe nekoliko drugačne.

Namreč, daljši kot so visoko intenzivni treningi, večja je verjetnost, da bodo porabljene vse zaloge energije, zato je sladkor v tem primeru res obvezen. Torej, če vadba traja približno dve uri, vadite pri visoki intenzivnosti ali pri visokih temperaturah, je sladkor nujen, da telesu zagotovite glukozo kot gorivo, sladkarije pa so zagotovo najboljši način za to.