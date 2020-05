Čistilna juha

Hrana in hladilnik Preberite še:

Po izolacijskih dneh, ki smo jih mnogi od nas morali preživljati doma in smo tudi na veliko kuhali pekli in se občasno tudi prenajedali, sem se sama odločila, da bom poskusila nekaj dni zdržati tudi s staro mnogim poznano očiščevalno juho, na katero so prenekateri nekoč prisegali in na veliko zgubljali kilograme(v resnici bolj vodo). Sama nisem zagovornik diet, rekla pa sem si, da svojemu telesu pomagam z vnosom nekoliko večjega dela zelenjave in balastnih snovi v obliki poznanne zeljnate dietne juhe.Seveda ne bi bila jaz, če se stvari ne bi lotila zopet nekoliko po svoje. Juha sama po sebi mi namreč ni bila čisto po mojem okusu, zato sem si jo nekoliko priredila. Nastala je prav odlična juhica s katero nameravam preživeti nekaj lahkotneje prehranjevanih dni. Seveda pa vsekakor ne ob izključitvi nujno potrebnega deleža beljakovin in ogljikovih hidratov. Poleg osnovnih sestavin sem dodala še nekaj druge zelenjave, ki mi je ljubša.Za juho sem v nekaj člankih celo zasledila, da je tako lahka, da telo porabi več kalorij za njeno prebavljanje, kot pa jih sama po sebi da. Če bi to povzeli, bi pomenilo, da več juhe, kot pojemo, bolj nam gredo kalorije v minus. Pa pustimo štetje kalorij strokovnjakom in se lotimo kuhanja.Malo olivnega olja3 mlade čebuleSteblo poraPol zeljnate glave3 do 4 korenčkeKos gomoljne zeleneJušna kocka ali zelenjavni fondŠopek peteršilja250 ml paradižnikove mezgePolovico manjše cvetače1 rdeča paprika1 mlada kolerabaŠčepec kumineŠčepec paprikeSol, poperNajprej vso zelenjavo očistimo in narežemo. Na olju prepražimo sesekljan por in čebulo. Dodamo korenje, papriko in zeleno narezano na kocke, nato pa še zelje. Nekaj časa dušimo in zalijemo z vodo ali fondom, da je zelenjava pokrita. V juho damo kocko. Nato dodamo še vso preostalo zelenjavo, paradižnikovo mezgo in začimbe. Ko vse skupaj zavre, juho na počasnem ognju kuhamo približno pol ure, da se zelenjava lepo zmehča in jo postrežemo.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.