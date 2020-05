Čistoča je vir zdravja – tokrat res

Opozorilo: spoštovani športni prijatelji, v času do konca pandemije upoštevajte uradne strokovne smernice za zmanjšanje možnosti prenosa virusa ter lokalna in državna pravila glede potrebne medsebojne fizične razdalje, pravil uporabe javnih športnih objektov, vadb večjega števila rekreativcev in večjih druženj nasploh.

Vaša telovadnica bo zagotovo uveljavljala fizično (socialno) distanciranje, tako da bo zagotovo preprečen dostop do vseh naprav za kardiovadbo. FOTO: Shutterstock

Razveseljiva je novica, da bo vlada odpravila prepoved športne vadbe v športnih objektih, tistih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov.Od 23. maja bo možnost vadbe na razpolago tudi vsem udeležencem v dejavnostih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine.Samo mimogrede: športna tekmovanja na državni ravni bodo od tega dne naprej dovoljena tudi v ekipnih športih.Za rekreativne športnike je ostalo nekaj omejitev: fitnes centri ostajajo še zaprti, prav tako kot bazeni in velnesi. Seveda se bodo nekateri športi ponovno začeli dogajati v manjših telovadnicah, v »gymih«, kot se popularne reče, studiih, vendar so stvari precej nejasne.Zdi se, da nekateri odgovori v dobro zdravja ljubiteljskih športnikov še niso pripravljeni ali pa še niso prišli na vrsto; če smo realni, to v času, ko se vsa družba postavlja na novo, ni bilo nepričakovano. Nedvomno vsi, ki vse leto vadijo predvsem v fitnesih, doživljajo težke čase. Upajmo, da čim prej minejo ...Ne glede na megleno situacijo in nekatere nejasnosti pa smo pobrskali za priporočila za obisk telovadnic, tudi tista, so jih pripravili na sloviti ameriški kliniki Mayo.Preden greste v telovadnico, pokličite in preverite, ali upravljavci omejujejo, koliko ljudi je lahko hkrati v prostoru. Vedeti je tudi treba, da so ponekod določili, koliko ljudi lahko vadi sočasno. Morda boste morali rezervirati svoj termin nekaj časa vnaprej.​Vedeti je treba, da osebje porabi veliko časa za čiščenje in razkuževanje prostorov in orodij, tako da utegnete na vadbo čakati dlje, kot bi mislili … Pozanimajte se o pravilniku za čiščenje in razkuževanje objekta in o tem, ali boste lahko kakorkoli uporabljali garderobo ali kopalnico.Če vas zanimajo vadbe za večje število ljudi, vprašajte, kakšna so pravila za fizično distanco. Vaša telovadnica bo zagotovo uveljavljala fizično (socialno) distanciranje, tako da bo zagotovo preprečen dostop do vseh naprav za kardiovadbo. Tega se je treba držati, spoštujte to prepoved, gre za vaše zdravje. Ne pozabite: zato so za zdaj fitnes centri še vedno zaprti …Sledite splošnim navodilom in morebitnim specifičnim napotilom v telovadnici in se – ves čas – držite vsaj dva metra od ostalih v prostoru – tako vadečih kot trenerjev in osebja. Spoštovanje pravil fizičnega distanciranja, ko se družimo z osebami zunaj skupnega gospodinjstva, je, da vzdržujemo medsebojno razdaljo najmanj 1,5 oziroma dva metra!Dihajte skozi nos! Z rokami se ne dotikajte obraza – če boste to pravilo ponotranjili, boste čez čas ugotovili, da vam gre glede tega dovolj dobro! Pred in po uporabi dobro očistite, razkužite vadbeno opremo.Nekatera oprema, ki jo je težko očistiti, na primer penasti valji in blazine za jogo, morda ni na voljo, zato lahko prinesete svojo, če vam seveda upravljavci telovadnice to dovolijo. Vendar morate tudi to opremo očistiti pred uporabo in seveda še bolj po tem, ko vadbo končate.Umivanje rok pod tekočo toplo vodo, z milom, je nova modna muha, ki naj traja za vedno. Umivanje rok z vodo in milom je osnovni higienski ukrep, s katerim relativno preprosto fizično odstranimo nečistoče in mikroorganizme z naših rok.Pred umivanjem roke pod tekočo vodo najprej zmočimo in šele nato namilimo. S površine rok tako odplaknemo precejšne število mikroorganizmov in miljenje, ki sledi, je bolj učinkovito.Pomembno je, da so umiti vsi predeli rok (dlani, prsti, prostori med prsti, hrbtišče rok, konice prstov, palca, pod nohti, zapestja). Pipo zapremo s komolcem ali papirnato brisačo, in ne z golo umito roko, še posebej če nismo doma. Če nimamo možnosti za umivanje rok pod tekočo vodo z milom, lahko umivanje rok nadomestimo tudi z razkuževanjem. Torej: ne dotikjamo se obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, če roke prej niso umite ali razkužene.Če spadate v katerokoli od rizičnih skupi glede na vašo starost ali morebitne kronične bolezni in imate večje tveganje za resne bolezni, počakajte z vrnitvijo v telovadnico.Vprašajte upravljavce, ali vaša telovadnica ponuja virtualne razrede ali treninge na spletu. Seveda pa vam nihče ne brani, da se odpravite na vadbo na prostem, a pazite se vadbenih otokov in trim stez, kjer se v glavnem rekreira mladina, ki je že sicer nekoliko manj pazljiva, kot so starejši – teh naprav nihče ne čisti, so pa v resnici že ves čas v uporabi.