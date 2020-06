Clafoutis s češnjami

Pečena orada na športni način Pripravite si še:

Konec šolskega leta me še iz mojega oddaljenega otroštva med drugim spominja tudi na nabiranje poznih češenj na sosedovem vrtu. Ta čudoviti slastni plod se počasi poslavlja iz naših tržnic in vrtov, kakor pa letos opažam vsaj v moji okolici, je kar lepo in bogato obrodil.Tokrat si bomo privoščili preprosto sladico, francoskega izvora, kjer so običajno ključni in prepoznavni akter češnje, ki naglasijo sladico in ji pridajo svoj pečat in karakter.Govorimo o nekakšni zlivanki iz jajc, moke in sladkorja, ki se polije preko svežega sadja. Sicer pa je ta jed pogosta v različnih izvedbah s poljubnim sadjem, velikokrat tudi jagodami, marelicami in še marsičem.V našem clafoutisu bodo torej nizkokalorične češnje z veliko zdravimi vitamini. Poleg njih pa ne potrebujemo veliko drugih surovin. Za malo bolj zdravju prirejeno različico bomo poleg jajc uporabili še kokosov sladkor in pirino moko.Sladica je lahkotna in ne predstavlja prevelikega kalorijskega zalogaja, po dobrem treningu pa zagotovo lepa nagrada in plačilo za vloženi trud.Cca. 400g češenjCimet3 jajcaNekaj žlic sladkorjaMalo ruma130 g pirine moe60 g kokosovega sladkorjaVaniljev sladkor250 ml mleka0, 5 dl sladke smetaneŠčepec soliMaslo za pekačJajca posujemo z malo sladkorja, cimeta in polijemo z malce ruma. Jajca dobro stepemo, dodamo sladkor, vaniljo, moko, sol. Nazadnje primešamo moko, mleko in smetano.Ko je zmes gladka in tekoča, češnje stresemo na pomaščen pekač, zmes pa prelijemo preko češenj, ki smo jih lepo razporedili po pekaču. Pecivo pečemo približno 40 minut pri temperaturi 40 stopinj. Razrežemo in še malo topo pojemo.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.