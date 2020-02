Copati za novo tekaško obdobje

Foto: Arhiv proizvajalca

Da bi na novo opredelili hitrost, so v adidasu med 6.000 tekači z vsega sveta opravili študijo »Zakaj tečemo« (Why we run) in ugotovili, da kar dvema tretjinama tekačev ni pomembno biti najhitrejši, pač pa doseči osebno preobrazbo in napredek. Hitrost razumejo kot osebni občutek , edinstven za posameznika, ki ga doživlja.ponuja popoln par tekaških copat za vse navdušence nad tekom: od novega lahkotnega modelaz vrhunskim srednjim podplatomza najhitrejše gibe in vzdržljivost, do dodobra uveljavljenega, a prenovljenega modela, ki zagotavlja največji možen povratek energije pri vsakem koraku, in celo novega copataz edinstveno oblikovanim in ultra podpornim 3D-tiskanim srednjim podplatom.Zvezde kampanjeso tekači iz vsakdanjega življenja, ki delijo svoje zgodbe o osebnem napredku in z njimi navdihujejo druge. Med njimi so 112-kilogramski tekački je negativne komentarje in posmehovanja spremenil v motivacijsko orodje, tekačica, ki je po presaditvi jeter na tekmovanjuosvojila pet zlatih medalj in podrla tri svetovne rekorde,kot prva ženska, ki je pretekla maraton, izjemni šprinterin nogometaš