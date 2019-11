FOTO:Črni petek: 7 Poletovih namigov

1. Celoletna smučarska vozovnica za Krvavec in Roglo

Sanjska vozovnica! Foto: arhiv Krvavec

2. Moška smučarska jakna Colmar Colorblock

Letošnje modne smučarske barve. Foto: Arhiv proizvajalca

3. Otroška smučarska čelada Casco Mini Pro 2

Trendovska otroška čelada. Foto: Arhiv proizvajalca

4. Šprtna ura Garmin Fenix 6

Ste želeli vedeti kako hitro smučate? Foto: arhiv proizvajalca

5. Smuči Elan Wingman 82 CTI FX 12.0

Letošnji prodajni hit. Foto: Arhiv Proizvajalca

6. Grelni vložki za v pancerje Therm-ic

Naj bodo pancerji vedno topli. Foto : Arhiv Proizvajalca

7. Potovanje na Kanarske otoke

Zakaj ne bi šli na jug? Foto : Shutterstock

Črni petek je v bistvu naš veliki petek, dan, ko so končno znižali ceno kosu opreme, ki si jo že dolgo želimo. Hvala Američanom za črni petek, za dan, ko tudi najbolj skopi trgovci morajo znižati navite cene. V Sloveniji j e kar nekaj let trajalo, da so hoteli ali ne sprejeli tega novega potrošniškega praznika. Nam je vseeno, uredništvo Poleta je naklonjeno potrošništvu, če si to le lahko privoščimo . Drži, da je športna oprema potrošni material in zato moramo vedno znova izpopolnjevati svojo najbolj priljubljeno kolekcijo.Da, to je tisto, kar pomaga preživeti še eno zimo.sezonska vozovnica: Prihranite 256 evrov! Stala je: 1.527 evrov, črni petek: 1.270 evrov. Vozovnica, ki jo lahko uporablja več ljudi, velja za dnevno smuko na Krvavcu in Rogli ter nočno smuko na Rogli.Colmar Colorblock Mech Strech Down je odličnega dizajna in izvrstne kakovosti. Naj vas ne zmotijo barve, le-te so letos zelo modne. Jakna ima nastavljivo kapuco na visokem ovratniku. Izdelana je iz vodoodbojnega raztegljivega materiala in polnjena z naravnim vodoodbojnim puhom, ima dva priročna bočna žepa, žep za smučarsko karto in notranji žep za mobilni telefon, na primer, rokava so ergonomsko krojena za lažje gibanje, spodnji rob jakne ima zaščito proti vdoru snega, rokavni odprtini pa elastične manšete za boljši oprijem. Cena: bila je 499,99 evrov, črni petek: 374,99 evrov.Prednost te čelade je, da jo lahko uporabljamo tako za smučanje, kot tudi za kolesarjenje. Casco Mini Pro 2 je "kulska" in barvita smučarska čelada za najmlajše smučarje, ki si poleg odličnega videza zaslužijo tudi odlično zaščito. Cena: bila je 89,99 evrov, črni petek: 67,49 evrovS to uro boste lahko videli kako hitro smučate, koliko višinskih metrov ste presmučali, kolikokrat ste se peljali z žičnico, tudi vozovnico lahko plačate z njo, točno vam bo pokazala kje smučate, kje so še drugi tereni, skratka, brez fenixa 6, si že težko predstavljamo športne rekreacije. Krasna lastnost ure so pametna obvestila, ura ima namreč možnost povezave s pametnim telefonom in sposobnost prikazovanja obvestil o prejetih klicih ter e-mail in besedilnih sporočil. Uro fēnix 6 je mogoče povezati tudi s spletno platformo Connect IQ, ki ti bo omogočila prilagajanje videzov ure, dodajanje podatkovnih polj, raznih pripomočkov in dodatne športne profile. Cena: bila je 749 evrov, črni petek: 620 evrov.Vsestranske elanke, ki so letošnji prodajni hit med smučkami. Sama znana Elanova tehnologija: Amphibio TruLine, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, MonoTi, Carvon Rods, Laminirana sredica, palice iz ogljikovih vlaken od konic do repa, titan ojačitev Več vam bodo povedali v Elanu. Da, Elan še obstaja, če se sprašujete!Vezi: EMX 12.0 GW Fusion X, radij: 15,5 pri 178 cm dolžine smučk. Cena: bila je 699,99 evrov, črni petek: 559,99 evrov.Primerni so za vse vrste smučarskih in snowboard čevljev, združljivi izključno z Thermic C baterijskimi grelci. Univerzalna velikost, saj jih lahko obrežete glede na velikost stopal. Odlično darilo za nežnejši spol. Cena: bila je 24 evrov, črni petek: 18 evrov.Kdor ne mara zime, gre lahko na jug, v toplejše kraje, kjer lahko zganja športno rekreacijo na prijetnih, recimo 25 stopinjah plusa. Cena: črni petek, od 780 evrov naprej.