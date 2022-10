Dan je krajši, kako naj treniram

Poletni čas se konča zadnjo nedeljo v oktobru, ko kazalce prestavimo za eno uro nazaj. To pomeni, da se bo zvečer opazno hitro stemnilo.

Zgodnji vstajalci lahko nekaj dni uživajo v ponovno pridobljeni jutranji dnevni svetlobi, preden z bližanjem decembra še te zmanjka, so zapisali pri švicarskem Datasport.

Za vsakodnevni trening bi moral upoštevati ta prehod na načeloma običajen čas:

• Hočeš nočeš, bomo po službi tekli ali kolesarili v temi. Zato se opremite z dobrimi lučmi in odsevnimi oblačili ali pa trening opravite med odmorom za kosilo. Jesen je še posebej prijeten letni čas, narava je čudovito barvita ...

• Pojdi z vremenom. Dnevna svetloba ni edini izziv v jesenskih in zimskih mesecih. Lahko se soočite z mrzlimi, mokrimi, spolzkimi in celo sneženimi razmerami. Nenehno prilagajajte svoj trening in bodite bolj previdni, da boste v tem času ostali zdravi.

• Bodite odprti za druge možnosti vadbe. Naj bo to tekalna steza, kolesarski trenažer ali plavanje v bazenu. Ali pa se seveda takoj, ko bodo razmere dopuščale, lahko odpravite na tek na smučeh, šport, ki razgiba celotno telo in vas bo v vašem glavnem športu popeljal na višjo raven.

• Po dolgi sezoni jeseni ali zgodaj pozimi si mirne vesti privoščite 3- do 4- tedenski športni oddih. Napolnite si baterije, spravite raven hormonov nazaj v ravnovesje in pustite pasivnim strukturam telesa, da si opomorejo, preden se posvetite novim ciljem.

Če ne morete brez svojega športa, vam ni treba zmanjšati obremenitve treninga na nič. Vendar se izogibajte napornim in intenzivnim vadbenim enotam, izbirajte nove oblike gibanja, predvsem pa jih izvajajte glede na svoje razpoloženje.