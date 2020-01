Dan teka na smučeh na Jezerskem

V soboto, 8.2.2020, bo v dolini Ravenske Kočne potekal dan teka na smučeh v okviru projekta Alpe Adria.Karavanke, park regija doživetij, je novi slogan idiličnega gorenjskega okolja.Brezplačno vam bo na voljo smučarsko-tekaška in tudi druga oprema za izvajanje zimskih športov. Odlična priložnost za tiste, ki želite pridobiti nove izkušnje in znanja zimskih radosti, saj bodo ves čas z vami izkušeni inštruktorji. Poskrbljeno bo tudi za zabavo in presenečenja.Več informacij na https://www.jezersko.si/objava/237956