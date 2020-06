Danes je svetovni dan kolesarjenja

Kolesarjenje pozitivno vpliva na občutek sreče, s tem pa povečuje tudi delovno učinkovitost in izboljšuje odnose s sodelavci. FOTO: Shutterstock

Lani ustanovljeni svetovni dan kolesarjenja je po našem mnenju prišel pravočasno. Pravzaprav smo se kar nekaj časa spraševali, zakaj ga nimamo že vrsto let, saj sta kolo in kolesarjenje močno povezana z našim vsakdanom že krepko čez sto let.V Sloveniji sta kolesarstvo in kolesarjenje na višku. Še nikoli nismo imeli tako uspešnih tekmovalcev in še nikoli nismo prodali toliko koles in kolesarske opreme. In rezultat tega je, da kolesarjenje kot športna rekreacija že dohiteva pohodništvo.Praznik je namenjen spodbujanju te trajnostne oblike prevoza kot opozarjanju držav in lokalnih skupnosti, da morajo kolesarjenje upoštevati v razvojnih strategijah in pri izgradnji infrastrukture.Svetovni dan kolesarjev je lani aprila razglasila Generalna skupščina Združenih narodov in s tem prepoznala številne pozitivne učinke kolesarjenja.Velik poudarek promociji kolesarjenja daje Slovenska kolesarska mreža (SKM), ki se zavzema za izboljšanje sistemskih pogojev za vožnjo kolesa v prometu in kot sredstva za rekreacijo. Gre za neprofitno in deloma prostovoljsko nevladno organizacijo, katere delovanje je usmerjeno v razvoj kolesarjenja in trajnostnega prometa ter s tem posledično tudi ostalih segmentov družbe (gospodarstva, kulture, bivanja, sociale, zdravstva, okolja itd.).Osnovni namen delovanja Slovenske kolesarske mreže (SKM) je vzpodbujanje razvoja kolesarjenja in trajnostnega prometa ter povezovanje društev s podobnimi nameni in cilji v krovno nacionalno organizacijo. Dolgoročni cilj delovanja SKM pa je, da se kolesarjenje kot način transporta in rekreacije razširi povsod v Sloveniji.Slovenska kolesarska mreža in Urbanistični inštitut Republike Slovenije ob podpori Gospodarske zbornice Slovenije in Ministrstva za infrastrukturo, pa organizirajo tudi Nacionalno pobudo Pripelji srečo v službo, ki spodbuja kolesarjenje na delo, s tem pa posredno osrečuje vse tiste, ki so vključeni v projekt.Kolesarjenje namreč pozitivno vpliva na občutek sreče, s tem pa povečuje tudi delovno učinkovitost in izboljšuje odnose s sodelavci. Projekt je lansko leto trajal od 14. maja do 8. junija, torej v okviru svetovnega dneva kolesarjev. Letos pa ga bodo izvedli septembra.Glavna in edina naloga nacionalne pobude Pripelji srečo v službo, je spodbujanje kolesarjenja na delo. Mednarodne raziskave kažejo, da kolesarjenje vpliva na povečan občutek sreče. Povečevalo naj bi delovno učinkovitost ter posledično izboljševalo odnose s sodelavci.Dodajamo, da (SKM) ne smemo mešati s Slovenskim kolesarskim mojstrom (SKM.si), ki je tržno naravnano in predstavlja združenje prodajalcev kolesarske opreme.