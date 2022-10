Dieta z jabolki: 5 kilogramov manj na teden

Star pregovor pravi: »Eno jabolko na dan, odžene zdravnika stran«. Jabolčna lupina gradi mišice, ohranja krvni sladkor pod nadzorom in znižuje holesterol.

V Sloveniji je toliko jabolk, da bo naš naslednji obisk zdravnika leta ...

Ljudje, ki redno uživajo ta sadež, imajo 20 odstotkov manj možnosti za srčni infarkt, zato nutricionisti predlagajo dieto z jabolki, s katero lahko izgubite 5 kilogramov na teden. No, tega mi ne verjamemo, ampak smo pripravljeni poskusiti, ker je ravno sezona jabolk.

Jabolka že od nekdaj veljajo za odlično orodje v boju z odvečnimi kilogrami

Delujejo kot pospeševalci pri hujšanju in so bogati z vlakninami, ki pomagajo pri zatiranju lakote. Prav tako naravni sladkor v jabolkih zmanjšuje željo po sladkem. Jabolka, idealna prehranska sestavina, so bogata z minerali, vitamini in vlakninami, poleg tega pa so zelo nizkokalorična, okoli 80 do 100 kalorij, odvisno od velikosti sadeža.

Vlaknine v jabolku se vežejo na maščobne molekule in preprečujejo absorpcijo maščob. Maščobe, vezane na vlakna, se nato izločijo iz telesa. Jabolka poskrbijo tudi za daljši občutek sitosti. So naravna termogena živila in lahko celo pospešijo vaš metabolizem, kar pomaga pri izgubi teže.

Če boste pred vsakim večjim obrokom pojedli jabolko, boste manj lačni in se boste izognili prenajedanju. Ta zviti načrt vključuje jabolčno razstrupljanje in je uspešen, ker dieta ne temelji na odrekanju. Slediti dieti je enostavno.

Zakaj jabolka?

Jabolka vsebujejo topne in netopne vlaknine, ki zmanjšajo tek, apetit. Raziskave so pokazale, da topne vlaknine tvorijo gel in preprečujejo, da bi telo prehitro absorbiralo sladkor. Znano je tudi, da jabolčni pektin pomaga zniževati holesterol. Pektin ustavi željo telesa po hrani do štiri ure. Vsebujejo fitokemikalije z antioksidativnimi lastnostmi, ki se borijo proti staranju telesa.

Jedilnik, ki ga priporočamo bolj za poskus

1. jedilnik

Zajtrk: 1 sesekljano jabolko s 30 g kosmičev in mlekom

Kosilo: 1 jabolko, 2 rezini rženega kruha s trdo kuhanim jajcem ali paradižnikovim in sirnim namazom prigrizek jogurt

Večerja: 1 jabolko, pečen piščanec s kuskusom z marelicami in mandlji ali mešana zelenjava s kuskusom

2. jedilnik

Zajtrk: 1 jabolko, majhna skleda ovsenih kosmičev z mlekom in 1 čajna žlička sesekljanih mandljev pest borovnic

Kosilo: 1 jabolko, surova omleta s solato

Večerja: 1 jabolko. Mešana, pražena zelenjava (brokoli, bučke, čebula ...), porcija rjavega riža (1 skodelica) in kanček sojine omake.

3. jedilnik

Zajtrk: 1 jabolko, 30 gramov mislija brez sladkorja s posnetim mlekom

Kosilo: 1 jabolko, 2 rezini rženega kruha s tankimi rezinami sira in kislo kumarico

Večerja: 1 jabolko. En večji paradižnik prerežemo na pol in izdolbemo sredino, nadevamo s 30g naribanega sira in čebulo ter zapečemo v ponvi.