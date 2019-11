FOTO:Dirkalna cestna kolesa: Tisti srednji razred, ki ne izginja

Kakšna kolesa so v srednjem razredu

Scott Addict 10

Scott Foil 20

Colnago CLX Disc

Wilier Cento1NDR

Lapierre Xelius SL 500

Pinarello GAN Disk 726

Focus Izalco Max Disc 8.8

Giant TCR Advanced 1b

BMC Teammachine SLR02 Two Disc

BMC Teammachine SLR02 ONE

Cenovni razpon je kar velik, vendar je po našem mnenju – čeprav se vas bo večina strinjala z dejstvom, da kolo za 3000 evrov ne more spadati v srednji razred, ker so trije tisočaki veliko denarja – glede na stanje na kolesarskem trgu pravilna umestitev.Opazili boste, da tudi v tem razredu ni nekaterih zvenečih znamk, ampak to še ne pomeni, da so predstavljena kolesa narobe izbrana. Opazili boste tudi, da so kolutne zavore na specialkah že tu!Še vedno se v svetu nakupovanja koles orientiramo tako, da dobro mestno kolo stane kot ena povprečna neto slovenska mesečna plača, dobro dirkalno kolo oziroma specialka pa vsaj dve ali tri.Ja, življenje je krivično, prevečkrat, in skoraj vedno tudi takrat, ko kupujemo želeno cestno dirkalno kolo.Poiskali smo 10 specialk, ki jih priporočamo zahtevnejšim kolesarjem. Po našem mnenju in prepričanju so to tisti, ki na leto naredijo najmanj 5000 kilometrov. Če niste med njimi, potem ste samo ljubitelj kolesarske rekreacije in je najverjetneje kolo, ki stane manj kot 1500 evrov, pravzaprav idealna izbira. Vendar vemo, da je prav samo tako, kot sami čutite, kajne?Predvsem so zelo, zelo dobra. To so specialke, ki so res že specializiran instrument za vašo najljubšo rekreacijo. In ne samo to, z njimi lahko celo tekmujete, se redno udeležujete zahtevnejših preizkušenj, ker dajo od sebe točno to, kar pričakujete od njih. Da pa lahko kaj od kolesa pričakujete, morate imeti izkušnje, sicer ne boste zaznali nobene prednosti in o tem smo v Poletu že velikokrat pisali. Srednji razred, tisti, ki mu pravimo konfekcijski, serijski proizvod, je v glavnem ves na karbonu.Ker pa karbonska doba v kolesarskem življenju teče že v tretje desetletje, so se zgodile tudi korenite spremembe; ni vsak karbon dober ali, drugače rečeno, samo najboljše znamke uporabljajo najboljši material za proizvodnjo okvirja oziroma glavnega dela kolesa. In tako kot smo pričakovali, je izbruhnila velika vojna med proizvajalci.Tisti največji si lahko privoščijo najboljše, tisti srednji špekulirajo na vse možne načine, tisti manjši pa se radi marketinško lažejo na vsa usta. To pomeni, da se hvalijo z vsem, samo ne s kakovostjo karbona, ki ga uporabljajo.Ne ustrašite se, vimamo same odlične zastopnike najboljših kolesarskih znamk. Nikoli ne boste zgrešili, kar koli boste kupili pri nas, je praviloma dobro.Vedno pravim, da v tem razredu kupite kolo, ki vam je na oko všeč, kakovostna so tako in tako vsa. Seveda boste zveneče znamke dražje plačali – vendar nikoli preplačali.Ker je vekonomija še vedno na stopnji carigrajske tržnice, je mogoče tudi na začetku kolesarske sezone kupiti kolo z ogromnim popustom.Mi smo jih za predstavitev v naši reviji iskali po slovenskih prodajalnah in internetnih straneh, na katere zahaja večina iskalcev specialk.Menimo, da smo našli najboljše, kar se da dobiti pri nas, in prepričani smo, da vam ne bo težko izbrati.Prav gotovo spada med najbolj zaželena dirkalna kolesa tega leta! Tega ne pišemo kar tako – če boste prebrali opis opreme, vam bo hitro jasno, zakaj je med letošnjimi prodajnimi hiti. Scott je tokrat prisluhnil rekreativnim kolesarjem, ki hočejo najboljše, vendar prilagojeno njim, in ne profesionalnim dirkačem, zato so za letošnjo sezono ločili addict RC, ki je za vrhunske dirkače, in addict 10, ki je narejen za mlade tekmovalce ali za zelo zahtevne rekreativne kolesarje. Razlika je seveda v geometriji okvirja. Vemo, da tekmovalci potrebujejo zelo agresivno geometrijo, ki pa je za rekreativce vse prej kot potrebna. Zahtevni rekreativci iščejo lahko, hitro, udobno specialko z vrhunsko opremo. No, vse to ima ta model: Scottov addict 10!Okvir: karbon HMFVilice: karbon HMFŠtevilo prestav: 22Zadnji menjalnik: Shimano UltegraSprednji menjalnik: Shimano UltegraZavorno-prestavni ročici: Shimano UltegraGonilka: Shimano Ultegra 50x34Zadnji verižniki: Shimano Ultegra 11x32Zavore: Shimano UltegraObročnika: Syncros RP 2.0Pnevmatiki: Schwalbe Durano Fold 700x28CTeža: 7,54 kgCena: 1699 evrovDirkalnik z veliko začetnico! Hitrost na prvem mestu. Če iščete najhitrejše kolo med predstavljenimi, je to zagotovo foil 20. Tudi testi v zelo priznanih kolesarskih revijah so povedali in pokazali enako: foil je v svoji kategoriji najhitrejša specialka. Imeli smo ga možnost tudi voziti in lahko to potrdimo. Priporočamo ga kolesarjem, ki zelo radi tekmujejo, ki ravnini dajejo prednost pred klanci, ki se najraje najhitreje spuščajo, ki so mojstri za vožnjo na čas ali, kot bi rekli Francozi, to je kolo za rouleurje, kolesarje, ki so dobri v vseh kolesarskih prvinah.Okvir: karbon HMFVilice: karbon HMFŠtevilo prestav: 22Zadnji menjalnik: Shimano UltegraSprednji menjalnik: Shimano UltegraZavorno-prestavni ročici: Shimano UltegraGonilka: Shimano Ultegra 52x36Zadnji verižniki: Shimano Ultegra 11x30Zavore: Shimano UltegraObročnika: Syncros RR 2.0Pnevmatiki: Continental Grand Sport Race Fold 700x25CTeža: 7,64 kgCena: 3000 evrovColnago spada med najbolj prestižne znamke koles na svetu, zato se zelo razveselimo vsakršnega modela, ki stane tri tisočake ali manj. To se sicer redko zgodi, ampak v letošnji sezoni se je! V Colnagu pravijo: najboljše razmerje med vodljivostjo, togostjo in udobjem. Saj ravno to iščete, kajne? Pa še kolutni zavori ima in seveda shimano ultegro. Komu ga priporočamo? Tradicionalistom, ki so presedlali na kolutne zavore. Takih je sicer še zelo malo, vendar upamo oziroma predvidevamo, da se jih bo kmalu zelo veliko spreobrnilo.Okvir: Colnago CLX karbonVilice: Colnago CLX karbonŠtevilo prestav: 22Zadnji menjalnik: Shimano UltegraSprednji menjalnik: Shimano UltegraZavorno-prestavni ročici: Shimano UltegraGonilka: Shimano Ultegra 52x36Zadnji verižniki: Shimano Ultegra 11x28Zavore: Shimano UltegraObročnika: Fulcrum Racing 600 DBPnevmatiki: Continental Ultra Sport II 25cTeža: /Cena: 2864 evrovSpektakel za rekreativce! Tako so Italijani poimenovali vožnjo s tem kolesom. Mi jim verjamemo, saj vemo, da so ga v in do popolnosti prilagodili kolesarjem, ki jim je število kilometrov na koncu sezone najljubši podatek. Ta številka pa mora biti petmestna, seveda! Wilier je naredil udobno potovalko, ki je hkrati zelo hitra specialka. Ko napišemo, da je hitra, ne nergajte, da je hitra toliko, kot je dober kolesar, ki jo poganja. V kolesarskem svetu hitra specialka pomeni, da je odzivna, da je poskočna, da hitro preide v galop, v hitrost, že po dveh, treh, štirih obratih pedalov!Okvir: karbon monocoque 60TONVilice: karbon monocoque 60TONŠtevilo prestav: 22Zadnji menjalnik: Shimano UltegraSprednji menjalnik: Shimano UltegraZavorno-prestavni ročici: Shimano UltegraGonilka: Shimano Ultegra 52x36Zadnji verižniki: Shimano Ultegra 11x28Zavore: Shimano UltegraObročnika: Miche Syntium WP AXYPnevmatiki: Vittoria Rubino PRO 4 700x28Teža: 7,8 kgCena: 2590 evrovLapierre je francoska znamka koles, ki se je že dobro uveljavila tudi pri nas; morda ste jo opazili tudi v prenosu dirke po Romandiji, ko je nekdo na njej skušal loviti našega Primoža Rogliča. Odlikuje jo zelo široka paleta cestnih dirkalnih koles, tako da ga ni kolesarja, ki ne bi našel pravega. Predstavljamo vam model Xelius SL 500, ki se nam zdi zanimiv zaradi odlične cene, prav tako zelo dobrega in lahkega okvirja ter seveda opreme Shimano 105. Prav gotovo je to specialka, ki je zanimiva za že dokaj izkušene kolesarje. Razmerje med ceno in kakovostjo je lastniku v veliko veselje.Okvir: XELIUS SL karbonVilice: XELIUS SL karbonŠtevilo prestav: 22Zadnji menjalnik: Shimano 105Sprednji menjalnik: Shimano 105Zavorno-prestavni ročici: Shimano 105Gonilka: Shimano 105, 50x34Zadnji verižniki: Shimano 105, 11x28Zavore: Shimano 105Obročnika: Mavic AksiumPnevmatiki: Continental Ultra Sport 2 SL 700X25Teža: 8,1 kgCena: 1699 evrovV tem cenovnem razredu je tudi Pinarello močno okrepil svojo ponudbo, to pa je precej nenavadno za to prestižno znamko. Seveda smo tega veseli in vam zato lahko predstavljamo lepotca, ki so ga poimenovali GAN. Ta model ima veliko možnosti, da postane eno od najbolj zaželenih dirkalnih koles sploh. Aerodinamičen okvir uporablja tehnologijo Flatback, ima ovalno oblikovane cevi s prirezanim zadnjim delom, asimetrična zasnova pa skrbi za boljšo uravnoteženost, saj število plasti ogljikovih vlaken in oblika cevi sledita obremenitvam, ki delujejo na točno določen del okvirja. GAN je na voljo v kar 14 velikostih, od katerih so štiri namenjene ženskam, in treh barvnih kombinacijah. Zaradi gosto posejanih številk okvirja je občutno laže izbrati kolo, na katerem se bomo počutili udobno.Okvir: visokomodularna gljikova vlakna T600 Torayca®Vilice: Onda Carbon Disk AsymmetricŠtevilo prestav: 22Zadnji menjalnik: Shimano 105, 22 prestavSprednji menjalnik: Shimano 105Zavorno-prestavni ročici: Shimano 105 7020 DiscGonilka: Shimano 105, 50/34Zadnji verižniki: Shimano 105Zavore: Shimano hidravlične disk zavore BR-RS805Obročnika: Mavic Aksyum DBPnevmatiki: Continental Ultra Sport 2 SL 700X25Teža: /Cena: 2699 evrovAerodinamična oblika, lahkost, izredna vodljivost, dirkalna togost. Zaradi patentirane ''plavajoče'' osi Focus R.A.T. lahko obročnika zamenjate v manj kot 10 sekundah! Čiste linije, brez zunanjih pletenic (kablov). Kolo je opremljeno s prestavnim in zavornim sistemom Shimano, model Ultegra R8000. To je pravi dokaz nemške natančnosti in kakovosti. Focus Izalco Max Disc 8.8 je kolo za vse rekreativce, ki si pogosto pripnete tudi startno številko.Okvir: MAX technology karbonVilice: MAX technology karbonŠtevilo prestav: 22Zadnji menjalnik: Shimano Ultegra R8000Sprednji menjalnik: Shimano Ultegra R8000, 52/36TZavorno-prestavni ročici: Shimano Ultegra R8020Gonilka: Shimano Ultegra R8000, 52/36TZadnji verižniki: /Zavore: Shimano Ultegra R8020, hidravlične, rotor premer 160 / 160 mmObročnika: Novatec R5, disc center-lock, carbonPnevmatiki: Continental Ultra Sport II, 700 x 25C, FoldingTeža: 8,10 kgCena: 2999 evrovTo bo najverjetneje letošnji prodajni hit sezone! Le preberite si specifikacijo in se čudite. Kaj dobimo za to ceno? Res je, da je Giant največji proizvajalec koles na svetu, da si ceno izmišljuje, kakršno hoče, vendar tega nismo pričakovali! In ni samo cena ta, ki vabi, temveč samo kolo, ki spada med vrhunske izdelke. To je specialka, kot izmišljena za slovenske rekreativce in tudi tekmovalce. Zakaj ravno slovenske? Zato, ker se najraje vozijo po klancih, hribih, samo da je ogromno višinskih metrov in tura je popolna! Resda je to precej naša, podalpska kolesarska posebnost, a tako pri nas je; tudi to nas loči od velikih kolesarskih narodov.Okvir: Advanced-Grade CompositeVilice: Advanced-Grade Composite, Alloy OverDrive SteererŠtevilo prestav: 22Zadnji menjalnik: Shimano UltegraSprednji menjalnik: Shimano UltegraZavorno prestavni ročici: Shimano UltegraGonilka: Shimano Ultegra, 34/50Zadnji verižniki: Shimano Ultegra, 11x34Zavore: Shimano BR-R561-LObročnika: Giant PR-2 wheelsetTeža: 7,8 kgCena: 1749 evrovTa sloviti model smo našli po močno znižani ceni in ga moramo nujno predstaviti, saj gre za vrhunsko in do podrobnosti dodelano kolo. Poleg tega, da je najlažje in najbolj togo, je tudi najbolj agresivno v BMC cestni liniji, namenjeno vrhunskim kolesarjem in zelo zahtevnim rekreativcem. Odlično je na vzponih, zelo vodljivo na spustih, hitro na ravnini. Zaradi visokotehnološkega lastnega razvoja Impec Lab in tehnologij ACE Teammachine SLR spada v vrh vrhunskih cestnih koles.Okvir: Teammachine SLR02, Disc-specific, ACE Technology, 02 CarbonVilice: Teammachine SLR, 02 CarbonZadnji menjalnik: Shimano UltegraSprednji menjalnik: Shimano UltegraZavorno prestavni ročici: ShimanoUltegra, Hydraulic 22Zavore: Shimano Ultegra, Rotors (160 /140)Gonilka: Shimano Ultegra, 52-36TZadnji verižniki: Shimano Ultegra, 11-30TPnevmatike: Vittoria Rubino Pro, 25mmObroči: Mavic Aksium DiscCena: 2774 evrovPredstavljamo še model iz ponudbe BMC, ki nima kolutnih zavor, in je zato še cenejši in nekoliko tudi lažji in odlična izbira za tiste kolesarje, ki svojo največjo prednost iščejo ravno na klancih. Ta model BMC prav gotovo spada med najboljše na svetu in zelo smo veseli, da so končno »ti Švicarji« tudi cenovno bolj dostopni kot še pred nekaj sezonami.Okvir: Teammachine SLR02, ACE Technology, 02 CarbonVilice: Teammachine SLR, 02 CarbonZadnji menjalnik Shimano UltegraSprednji menjalnik: Shimano UltegraZavorno prestavni ročici: Shimano UltegraZavore: Shimano UltegraGonilka: Shimano Ultegra, 52-36TZadnji verižniki: Shimano Ultegra, 11-30TPnevmatike: Vittoria Rubino Pro, 25mmObroči: Mavic Aksium EliteCena: 2249 evrov