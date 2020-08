Diskretna rešitev za moške z oslabljenim mehurjem

https://www.abena-helpi.si/svetovalni-center/oblike-inkontinence-oz--nehotenega-uhajanja-urina Več o težavah z nenadzorovanih uhajanjem urina si lahko preberete na https://www.abena-helpi.si/svetovalni-center/inkontinenca-in-nega in

Vzrok za inkontinenco pri moških ni starost, temveč največkrat težave s prostato. Kaj je dobro vedeti o težavah z uhajanjem urina?Nadzor nad mehurjem jemljemo kot nekaj samoumevnega, dokler nimamo težav. Več kot 13 odstotkov populacije ima težave z nenadzorovanim uhajanjem urina in/ali blata, kar lahko vpliva ne samo na osnovne funkcije osebne higiene, pač pa tudi na vsakodnevna delovna opravila in socialne aktivnosti. Pri ženskah vemo, da so najpogosteje vzrok nenadzorovanega uhajanja urina oslabljene mišice medeničnega dna, kar je posledica porodov in staranja. Pri moških pa staranje kot tako ne vpliva neposredno na pojav inkontinence, temveč so zanjo krive težave s povečano prostato in njihovo zdravljenje. Prav tako kot pri ženskah pa se prve težave v obliki nekaj kapljic urina lahko pokažejo ob kihanju, kašljanju ali pri vstajanju s stola. Da ni vse v redu, pove tudi nenadna nuja po uriniranju, takoj, v tistem trenutku, ker mišice okoli sečnice ne morejo zadržati urina. Če ste kje v naravi, potem to ni problem, dreves in grmovja je veliko. Vendar pa danes ni več tako preprosto se sredi mesta postaviti ob drevo in izprazniti mehur. Do nenadzorovanega uhajanja urina pride ob smehu, teku ali dvigovanju bremen zaradi povečanega pritiska v trebušni votlini. Pomembno je, da čimprej s pomočjo zdravnika poiščete vzroke.se najpogosteje pojavi po kirurških posegih urogenitalnega predela (npr. po operaciji sečnega mehurja, odstranitvi prostate). Statistika pravi, da ima vsak tretji operirani moški težave s stresno inkontinenco v prvih šestih mesecih po operaciji prostate, vsak šesti pa ima težave z inkontinenco še po letu dni.se pojavi ob čezmerno aktivnem sečnem mehurju ali kadar je njegovo krčenje nepravilno. Pogosto uriniranje in nenadna potreba po uriniranju, ki se pogosto konča z nezgodo ali vsaj z nekaj kapljami urina na oblačilih ali spodnjem perilu, ker vam ne uspe pravočasno priti do stranišča, sta značilna za urgentno inkontinenco.Močno tiščanje na vodo, urin pa kljub močnemu pritisku odteka le po kapljicah, je pogosto pokazatelj, do katere najpogosteje pride zaradi povečane prostate ali zožene sečnice. Urin zastaja v mehurju, vsak dodaten priliv v mehur pa povzroči pritisk nanj, kar sproži uhajanje urina po kapljicah. Mehur se med uriniranjem ne izprazni popolnoma, zato urin pogosto kaplja še po tem. Vzrok za kapljanje so lahko tudi oslabljene mišice medeničnega dna ali povečana prostata.Če se srečujete s katero izmed naštetih težav pri uriniranju, je pomembno, da se čim prej odkrito pogovorite s svojim zdravnikom.Zmerna telesna aktivnost, zmanjšanje čezmerne telesne teže, opustitev uživanja alkohola, izogibanje kavi in gaziranim pijačam, zmanjšanje kajenja ter opustitev močno začinjenih jedi, ki dodatno dražijo mehur, so dejavniki, ki lahko pomagajo oz. omilijo težave z nenadzorovanim uhajanjem urina.Vaje za trening mišic medeničnega dna, kjer izmenično stiskate in sproščate mišice med penisom in zadnjikom, pomagajo krepiti zunanjo zapiralko sečnega mehurja.Pri težavah z nenadzorovanim uhajanjem urina je treba skrbeti za redno in učinkovito osebno higieno, kamor spada tudi uporaba ustreznih pripomočkov za inkontinenco, s čimer preprečite neprijetne madeže na oblačilih in prisotnost sladkobnega vonja po urinu. Abena Man vpojne predloge za različne stopnje inkontinence so diskretne, hitro vpojne in prilagojene moškim. Enostavno se pričvrstijo na spodnje perilo, ki mora biti oprijeto, ker lahko drugače urin izteka.Ohlapno spodnje perilo oz. ohlapne boksarice niso primerni za uporabo skupaj s predlogami za inkontinenco, saj se bo v najslabšem primeru predloga odlepila in padla skozi hlačnico. Tega pa si ne želi nihče. Lahko se pojavijo tudi mokri madeži na hlačah. Če se težko sprijaznite z uporabo predlog oz. t. i. vložki za moške, so enostavna rešitev vpojne hlačke za enkratno uporabo Abena Pants . Tanke, vpojne hlačke, ki se nosijo kot klasično spodnje perilo, z vrsto niti iz elastana v predelu pasu, omogočajo dober oprijem in še boljšo zaščito pred iztekanjem. Ni skrbi, da pripomoček ne bi bil ustrezno nameščen. Omogočajo visoko vpojnost in občutek svežine ves dan. Primerne so za uporabo tudi pri športnih aktivnostih.Kakšne so prednosti pripomočkov za moške danskega proizvajalca Abena ? Izdelani so z mislijo na aktivnega moškega, različnih starostnih obdobij, ki lahko uporablja pripomočke na sprehodu, pri teku ali košarki. Diskretne vpojne predloge ali vpojne hlačke za enkratno uporabo so izdelane iz materialov, ki omogočajo dobro zračenje kože. Kaj to pomeni? Zračni materiali omogočajo vzdrževanje zdrave mikroflore kože. Zaradi sposobnosti prepustnosti zraka in vlage je koža ves čas suha, se ne pregreva in ni izpostavljena čezmerni vlagi ter dodatnemu trenju, ki lahko vodi v resnejše težave s kožo. Novodobni materiali tudi učinkovito nevtralizirajo vonj po urinu, ki je največkrat prvi pokazatelj težav z nenadzorovanim uhajanjem urina.Skrb za zdravje in samopomoč v obliki vaj za trening mišic medeničnega dna, skrb za zdravo prehrano in telesno težo ter telesna aktivnost so prvi ukrepi, s katerimi si lahko najprej pomagamo sami. Samopomoč igra pomembno vlogo pri terapiji, seveda pa to ne pomeni, da se ni treba posvetovati z zdravnikom, kadar pride do težav z uhajanjem urina.Nenadzorovano uhajanje urina pri moških je pogostejše, kot si mislimo. Uhajanje urina je še vedno tabu, o katerem neradi govorimo, ker je močno povezan z intimo in spolnostjo.Če želite več informacij, kako izbrati ustrezne pripomočke glede na življenjski slog in aktivnosti, ali knjižico vaj za trening medeničnega dna, lahko pokličete na brezplačno številko 080 22 53 ali pišete naIzdelke lahko kupite v lekarnah, spcializiranih trgovinah z medicinskimi pripomočki, drogerijah Tuš ali na www.abena-helpi.si