FOTO:Dober pancer je kot topel dom

Za kaj pri »fleksu« sploh gre?

Delo Izbira ustrezne upogljivosti je ključna za zmogljivosti vsakega smučarskega čevlja, izbiramo glede na smučarsko raven, način smučanja in težo obutega. Foto: arhiv proizvajalca

O številkah upogljivosti

Upogljivost ni povsod enaka

Velja poiskati nasvet izkušenega prodajalca, še bolje pa serviserja smučarskih čevljev. Foto: Shutterstock

Velika upogljivost čevljev, mehki »fleks«

Srednja upogljivost

Trdi čevlji, manjša upogljivost

Včasih nas sicer evrska resničnost prisili v nakup za nas preslabe obutve, vendar se to zgodi manjkrat; ne nazadnje, dober čevelj lahko dobimo tudi iz druge roke, samo vedeti moramo, kaj kupujemo. Foto: arhiv proizvajalca

Zelo trdi čevlji, najmanjša upogljivost

Kaj torej izbrati?

Izbrati ustrezne čevlje za alpsko smučanje je zahtevno, in čeprav jih lahko v trgovini pomerimo, se rado zgodi, da je smučanje z novimi čevlji katastrofa. Včasih se stanje po dnevu, dveh umiri, dostikrat pa ne.Tudi če nam noga zleze v čevelj kot v copato, če ga zapnemo brez muke, če nikjer ne čutimo prehudega pritiska na stopalo in smo prepričani, da je obuvalo povsem po naši nogi, če čutimo, da nam dovoljuje ustrezno gibanje naprej (in vračanje, seveda), se lahko v praksi vse postavi na glavo.Narobe je, če svoje ravni smučarskega znanja ne ocenimo realno in si zaželimo prezahtevne čevlje. Včasih nas sicer evrska resničnost prisili v nakup za nas preslabe obutve, vendar se to zgodi manjkrat; ne nazadnje, dober čevelj lahko dobimo tudi iz druge roke, samo vedeti moramo, kaj kupujemo.Poleg tega, da nas ne žuli, da nas ne tišči, da nam v njem noge ne drevenijo, je nujno, da premore ustrezno trdoto za naš način in znanje smučanja. Temu v smučarskem žargonu pravimo »fleks«, zato je dobro vedeti, kaj to sploh je.Kaj je bistvo prožnosti čevlja, katere vrste »fleksa« poznamo in kako najti ustrezno smučarsko obutev zase?To je prožnost smučarskega čevlja, ko ga skušamo upogniti naprej. Upogib naprej pomeni stopnjo upora, ki jo bo čevelj zagotovil, ko boste nogo v gležnju upognili naprej.Izbira ustrezne upogljivosti je ključna za zmogljivosti vsakega smučarskega čevlja, izbiramo glede na smučarsko raven, način smučanja in težo obutega.Čevelj mora biti dovolj trden, da podpira nevtralno držo smučarja; če je premehak, se bo dobesedno podrl pod težo in vzvodom, ki ga povzroči smučar, saj se je v kolenu ustvarilo preveč upogiba, to bo kmalu povzročilo tudi utrujenost mišic.In nasprotno: čevelj, ki je pretrd, se ne bo dovolj premaknil naprej, ko bo smučar izvajal pritisk na njegov sprednji del. Pretog čevelj bo preprečil, da bi iz smuči iztisnili tisto najboljše.Pretrd čevelj bo težišče našega telesa postavil predaleč nazaj na smuči, kar bo vplivalo na našo sposobnost zavijanja in nadzora smuči; mogoče so tudi bolečine v golenicah.Številka upogljivosti čevlja sporoča, kako trd je v gibanju naprej.Vsaka blagovna znamka ima svojo lestvico, zato »fleks« ni standardiziran. Višji ko je, trdnejši je občutek upogiba, ko smučar pritiska na sprednji del čevljev, da upogne gleženj.Tak čevelj je tudi veliko bolj odziven, ko prenašamo sile na smuči. Manjši (mehkejši) je indeks upogljivosti, enostavnejši bo čevelj, ko ga bomo upognili v gležnju; vendar to tudi pomeni, da je lahko manj odziven, ko smučar s svojo silo obremenjuje smuči.Opis prožnosti je pogosto vključen v ime modela. Denimo model Tecnica Cochise 110 pomeni, da ima upogib 110. Pogosto boste našli številko natisnjeno na strani čevlja.Večino kakovostnejših čevljev lahko prilagodite, da so mehkejši ali trši. Nekateri modeli imajo dodatne možnosti prilagoditve trdnosti.Dobro je vedeti, da ima vsak proizvajalec svoj sistem upogibanja, tako rekoč svojo trdoto materiala, in kar pri enem velja za mehko, je pri drugem že trdo. Ocene upogljivosti se med njimi razlikujejo tudi glede na to, kakšnemu smučanju je obuvalo namenjeno. Naj pojasnimo: srednji upogib pri tekmovalnem čevlju je lahko tak kot trd »fleks« v rekreativnem čevlju. Dirkalni »fleks« 80 se vozi tako kot rekreativni »fleks« z oznako 100!Izdelovalci vedno eksperimentirajo s tehnologijami, zato bo med različnimi znamkami in modeli tudi plastika, iz katere so čevlji, odreagirala različno. Upoštevati je treba še zunanja dejavnika, kot sta temperatura in teren, zato morajo biti ocene fleksibilnosti razumljene kot splošno vodilo za smučarje in dodelovalce čevljev (boot fitter, angleško) pri izbiri novega čevlja. Tudi v Sloveniji jim imamo, in to dobre!Ženske: oznaka 50–70Moški: oznaka 60–80za tiste na začetku smučarskega učenja ali one, ki se za to možnost odločijo sami. Nežnejši in mehkejši upogib omogoča lažje gibanje zgornje in spodnje manšete čevlja. V praksi to pomeni, da je za tak gib potrebna manjša sila – vendar je tudi povratne sile za vrnitev v osnovni položaj manj.Taka upogljivost je ustrezna za začetnike. Ti se še vedno učijo tehnike pritiska v sprednjem delu čevlja. Mehkejši upogib je lahko primeren tudi za smučarja prostega sloga (frirajd) ali osebo z manjšo telesno maso. Mehkejše čevlje je največkrat enostavneje obuti ali sezuti sneti kot bolj toge.Mehkejši čevlji, ki so na voljo s »fleksom« 50 za ženske in 70 za moške, so zelo mehki, velikokrat slabše kakovosti, s slabšimi notranjimi čevlji, zaponkami in narejeni iz poceni materialov. Še to: začetniki, ki bodo smučali več kot nekaj dni na leto, bodo zelo hitro presegli lastnosti čevlja z zelo veliko fleksibilnostjo, možnosti boljšega smučanja v takšnem čevlju bodo omejene.Ženske: oznaka 70–90Moški: oznaka 80–100za začetnike, srednje dobre in napredne smučarje.Čevlji s srednjo upogljivostjo so prilagojeni začetnikom, so vmesni člen do naprednih smučarjev in nudijo večjo odzivnost. To omogoča kakovostnejše zavoje in večje hitrosti. Kot naročeni so za one, ki zmorejo udobno vijugati po zelenih, modrih in enostavnejših črnih progah.Večinoma omogočajo dovolj podpore tudi, ko se lotimo strmejših bregov, grbin in trših podlag. Srednje upogljivi čevlji so praviloma narejeni iz boljših materialov kot zelo mehki, običajno premorejo več funkcij, s katerimi jih je mogoče prilagoditi našim željam.Ženske: oznaka 90–100Moški: oznaka 110–125za srednje dobre in napredne smučarje, pa tudi za eksperte in učitelje smučanja.Težji upogib je običajen pri agresivnejšem smučanju, ko gre za povečan prenos energije od noge do čevlja in na smuči, prav tako se bo vrnitev zgornjega dela čevlja v naravni položaj zgodila veliko učinkoviteje. Obutev s tršim upogibom zagotavlja največjo hitrost in odzivnost. Običajno je v notranjem čevlju narejena s podlogami, ki so trdnejše in in boljših materialov, plastika in zaponke in trakovi so pogosto boljše kakovosti in zato dražji.Tisti, ki smučajo odločno ali smučajo več kot le nekaj dni na leto, si želijo bolj trdnega čevlja tako zaradi višje kakovosti materialov kot tudi trajnosti in odlik takšnega čevlja.čvrstejši čevlji iz te skupine so lahko ustrezni tudi za začetnike in srednje dobre smučarje, ki so višji, težji ali močnejši od povprečja. To je posledica povečane zmožnosti, da so sposobni bolje smučati v trdnejšem čevlju kot v mehkobi. Čvrsti čevlji z velikim »fleksom« so najboljši za smučarje, ki želijo iti kamor koli in uživati brez omejitev. Seveda so za to potrebni poleg poguma še znanje in preudarnost pa moč.trdnejši upogib je lahko dobra možnost tudi za začetnike ali srednje dobre smučarje, ki imajo težave z gibanjem v gležnju zaradi zategnjenih zadnjih mišic ali pomanjkanja gibljivosti v gleženjskem sklepu. Tedaj se lahko tudi začetnikom priporoči trd ali zelo trd čevelj.Ženske: oznaka 105+Moški: oznaka 130+za napredne smučarje, eksperte, učitelje in tekmovalce.Čevlji iz te skupine so odlična izbira za višje, težje ali agresivnejše napredne smučarje, ki potrebujejo več opore in obvladajo tehniko. Pričakujejo seveda visoko stopnjo odzivnosti čevljev za natančne zavoje. Rekreativni čevlji so s približno 110 »fleksa« za ženske in 130 za moške, poleg tega v to ponudbo spadajo tudi dirkalni modeli.Rekreativni čevlji z največjo trdoto pogosto združujejo kombinacijo elementov tehnologije dirkalnikov, a vseeno ohranjajo udobje in toplino v notranjosti. Takšni vrhunski modeli v rekreacijski ponudbi pomenijo za smučarja vse najboljše, kar lahko ponuja čevelj glede kakovosti, zmogljivosti in vzdržljivosti, zato so izbira številnih smučarskih ekspertov pa tudi zelo dobrih smučarjev z veliko dnevi na snegu.Poleg 110 »fleksa« za ženske in 130 za moške imajo robustnejše školjke in tanjše obloge na notranjem čevlju. Narejeni so za največje zmogljivosti. Zato pa se je treba praviloma vsaj malo odreči udobju. Dobro je vedeti: 130 »fleksa« se v rekreativnem čevlju občuti povsem drugače kot 130 v dirkalnem. Zato se ne precenjujte, pretrd čevelj je lahko nekaj, česar se boste vedno spominjali.Upoštevati je treba številne dejavnike. Velja poiskati nasvet izkušenega prodajalca, še bolje pa serviserja smučarskih čevljev. Ta bo priporočal prilagodljivost glede na vašo višino, težo, smučarsko znanje, smučarsko biomehaniko in osebne želje. Tak strokovnjak po navadi opazuje smučarja, ko upogne čevelj pri pomerjanju, in na podlagi opazovanja v trgovini lahko presodi, ali bo priporočil tršo ali mehkejšo možnost. Prožnost nekaterih smučarskih čevljev se pri različnih temperaturah močno razlikuje, odvisno seveda od vrste plastike, ki se uporablja pri izdelavi. Dober oblikovalec vašega čevlja vas bo podučil tudi o tem.