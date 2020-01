Dobra novica: mišice imajo spomin

Foto: Jure Eržen

Ljubiteljski športniki se velikokrat sprašujejo, kaj bo, če bodo zaradi bolezni, poškodbe, službenih in družinskih obveznosti morali manjkati pri vadbi, da ne bodo trenirali. Vsi ti dogodki lahko izničijo napredek, ki so ga dosegli do zdaj, seveda.Vendar vse ni tako črno - ker ima naše telo veliko sposobnost prilagajanja in to počne ves čas. To velja in vpliva tudi na mišice. Če jih treniramo, nastanejo - in spet izginejo, če jih ne bomo dlje časa krepili. Opisani mehanizem zagotavlja notranje ravnovesje v telesu, tako da je naše energijsko ravnovesje pravilno. Raziskave so pokazale, da tudi če smo bili dlje časa brez treninga, da naša prejšnja prizadevanja niso bila povsem zaman. Razlog za to je učinek mišičnega spomina.Dobro trenirana mišična vlakna se spomnijo kako močna so bila nekoč in tako mišice lahko tako bistveno bolje reagirajo na vadbene dražljaje. Če imamo predhodno naučena zaporedja gibanja in jih spet začnemo ponavljati, bo to dobro. Izkušeni športniki, ki so imeli daljši premor, se hitro za za trenutek vrnejo nazaj v starega sebe veliko prej nekdo, ki se ni nikoli ukvarjal s početjem, kot se je opisani.Recimo, da se je naše stegno po operaciji kolena skrčilo za 15 centimetrov. S samo rehabilitacijskimi treningi je bila razlika le osem tednov po operaciji le štiri centimetre. To je dejstvo, ki govori v prid močnemu treningu. Še posebej za vse, ki imajo sedečo službo, ki večino dneva preživijo sede. Učinek spomina na mišice je kot nekakšno zavarovanje, ki se vedno splača.To ne pomeni, da se morate petkrat na teden nujno odpraviti v fitnes. Namesto tega bi si morali prizadevati ostati realni pri svojem upravljanju s časom in poskušati investirati 90 minut po dvakrat na teden. V tem času je dobro trenirati vsako od glavnih skupin mišic.To bi lahko pomenilo večnamensko vadbo (najprej dvanajst, nato deset, nato osem, nato šest ponovitev), vključno z naslednjimi vajami: počepi, mrtvi dvigi, stopanje s klopi, veslanje, potisk ramen in vlečenje. Pred treningom moči se osnovne mišice aktivirajo s pomočjo različnih vaj za stabilizacijo. Vadba se zaokroži z sproščenim hlajenjem na trenažerju (približno 20 do 30 minut) in nežnim raztezanjem.