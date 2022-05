Dobrodelni tek v Novi Gorici: Tečem, da pomagam

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih (MDSS) Nova Gorica pripravlja tudi letos, skupaj z Lions klubi severne Primorske, Mestno občino Nova Gorica in s Centrom za krepitev zdravja v okviru Zdravstvenega doma Nova Gorica, Javnim zavodom za šport Nova Gorica že 8. dobrodelno, netekmovalno in družabno prireditev »Tečem, da pomagam«.

Srečamo se v soboto, 14. maja 2022, med 9. in 11. uro, v Športnem parku v Novi Gorici.

Prireditev, ki vključuje rekreativni tek in hojo po atletski stezi ob nogometnem igrišču, je primerna za ljudi vseh starosti in ne glede na njihove gibalne omejitve. Ob doniranem prispevku vsak prejme lističe za štetje krogov.

Priporočena donacija je 5 evrov za odrasle, 2 evra za otroke in mladostnike. Prispevate pa lahko tudi z sms- sporočili s ključno besedo SLEPI (ali SLEPI5) na številko.1919.

Zbrana sredstva bomo v celoti namenili plačevanju najemnine za prostore Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica.

V veliko zadovoljstvo in čast nam bo, če nas s svojo udeležbo razveselite tudi vi in s tem izkažete podporo našim človekoljubnim prizadevanjem. Navsezadnje želimo tudi z vašo pomočjo izboljšati dosedanji dosežek. Za vsak krog, ki ga bomo pretekli ali prehodili letos, bo podjetje Arctur, ki letos praznuje 30-letnico svojega delovanja, podarilo Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica 50 centov. Vsa sredstva od pretečenih krogov bomo namenili programu rehabilitacije slepih in slabovidnih na osebni ravni.

Na prireditvenem prostoru bodo na voljo tudi dodatne dejavnosti, kot na primer tek z zavezanimi očmi, poligon za hojo z belo palico, novogoriški Center za krepitev zdravja pa bo pripravil stojnico s predstavitvijo svojih programov, merili bodo krvni tlak, holesterol in krvni sladkor. Udeležencem bosta na voljo tudi analiza telesne mase in prehransko svetovanje dietetika.

Vabljena tudi ostala humanitarna, invalidska in športna društva.