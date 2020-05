Opozorilo: spoštovani športni prijatelji, v času do konca pandemije upoštevajte uradne strokovne smernice za zmanjšanje možnosti prenosa virusa in lokalna in državna pravila glede potrebne medsebojne fizične razdalje, pravil uporabe javnih športnih objektov, vadb večjega števila rekreativcev in večjih druženj na sploh.

“naredi5doniraj5” - Dobrodelno migamo in doniramo

V športnem centru CrossFit Ljubljana so sicer 13.3.2020 zaprli vrata, vendar ostali povezani s člani, ki so dobivali brezplačne online treninge, live treninge, različne izzive, vsi skupaj objavljali na IG storyih in tako skrbeli za to, da so migali, ostali povezani in zdravi. Masikomu so priskočili na pomoč s prevozi, dostavo, v delovnih akcijah, tudi materialno, predvsem pa skrbeli za to, da so ostali člani močni tako fizično kot psihično.V tem času bi že petič organizirali 24-urno dobrodelno dvoransko veslanje, vendar pa jim je korona to preprečila, a ker je dobrodelnost rdeča nit njihovega delovanja in druženja, niso ostali pasivni in mislijo tudi na tiste, ki so v socialni stiski in jim je v tem času še posebej težko.Ker je letos korona prekrižala načrte in preprečila vse množične dogodke, so bili primorani odpovedati že peto 24-urno dobrodelno veslanje. Kljub temu pa so se odločili, da spet stopimo “skupaj", čeprav letos vsak zase oziroma v manjših skupinah: Preprosto zato, ker jim je mar in ne pozabljajo na vse, ki jim je v tem času še posebej težko.Od petka 8.5. pa do vključno nedelje, 10.5.2020 organizirajo akcijo “naredi5doniraj5". Cilj akcije je, da v tem vikendu pretečeš, prehodiš, rolaš ali prekolesariš vsaj 5km in doniraš 5 evrov za družine v stiski - vseh območij Slovenije, pod okriljem programa Verige dobrih ljudi. Seveda lahko obojih 5 v obeh primerih večkrat ponoviš.Tudi tokrat so moči združili z ZPM Moste Polje in bodo zbrana sredstva v okviru projetka Veriga dobrih ljudi namenjena družinam v socialni stiski tako, da lahko 5 evrov donirate tudi preko SMS na 1919 VERIGA5. Sredstva lahko nakažeš tudi na TRR SI56 3300 0000 1303 865 odprt pri Addiko banki s sklicem SI00 650-650, koda namena CHAR, namen humanitarna pomoč družinam v stiski.Dokumentiraj svoj podvig, objavi fotko s pripisom @crossfitljubljana in #naredi5doniraj5 ali pa jo pošlji na našTa vikend bi sicer potekal tudi 64. pohod ob žici tako, da je to idealen čas, da združimo zdravo s koristnim in smo še dobrodelni!