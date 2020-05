Doma narejena čokoladna ploščica za aktivne

Ojačana polenta z zelišči Pripravite si še:

Kakavova zrna veljajo za eno najbolj kompleksnih živil na svetu, ker vsebujejo več kot 300 bioaktivnih snovi. Zaradi njih kakav vzbuja občutke ugodja in zadovoljstva, preventivno varuje pred težavami z ožiljem in poživlja.Zaradi njegovega stimulativnega učinka na živčevje ga je treba uživati v omejenih količinah in ne zvečer, če želite zaspati. Maca, podzemni gomolj rastline iz visokih Andov, v receptu delno omili morebitne neprijetne učinke kakava, saj uravnava hormonsko ravnovesje, hkrati pa prav tako zvišuje energijo in povečuje fizično moč, deluje kot afrodiziak in povečuje plodnost.1 skodelica lešnikov1 ½ skodelice nasekljanih datljev½ skodelice celih ali zdrobljenih kakavovih zrn2 žlici kakava v prahu1/3 skodelice stopljenega kakavovega masla1 žlica mace v prahuLešnike grobo zmeljemo v kuhinjskem mešalniku. Nato jim dodamo nasekljane datlje, cela ali drobljena kakavova zrna, kakav v prahu, stopljeno kakavovo maslo in maco v prahu ter vse zmešamo v multipraktiku, da dobimo gosto maso. To na papirju za peko oblikujemo v pravokotnik debeline približno pol cm. Pustimo v hladilniku, da se strdi, in narežemo na poljubno velike ploščice.