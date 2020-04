FOTO:Domača video vadba z Markom Mrakom

Marko, kakšna naj bo vadba doma, v teh posebnih okoliščinah?

Delamo sami, brez nadzora, to ni enostavno?

Kako ste sestavili domači trening?

Vaje so izbrane tako, da jih lahko izvajate doma. FOTO: Studio Marko Mrak

Marko Mrak je bil dolgoletni Poletov trener. FOTO: Studio Marko Mrak

lastnik Studia Marko Mrak je priznani slovenski strokovnjak za telesno pripravo, bil je eden izmed poznavalcev, ki so v dvajsetih letih o vadbi za moč, pa tudi gibljivost in spretnost, pisali v Polet . Začel je, potem so bilikasneje, tudi, in sevedaIn še kdo od posameznikov s posameznih področij: kolesarstva, smučanja, teka, borilnih veščin...Tokrat je povsem drug čas, vadimo lahko v resnici le doma. nam je prijazno odstopil videoposnetek vadbe, ki jo je sestavil in posnel, in ki jo lahko izvajamo doma; dodal je še preglednico, kako vaditi.Za to se mu iskreno zahvaljujemo - vemo, daje predvsem zdravo telo z zdravim duhom ta čas naša najboljša obramba.Če razmišljam o vadbi kot o procesu, kjer trener ne more biti fizično prisoten in ima veliko število obiskovalcev in bi rad podal kar najbolj verodostojno informacijo za vadeče... Potem je moj koncept, da se prikaže vadba kot celota, z veliko informacijami, to je pravi pristop. Saj je vadba posneta v celoti z neposredno komunikacijo, ki jo vadeči potrebuje.Vadba mora biti enostavna, ne preveč motorično zahtevna, po drugi strani pa dovolj učinkovita, da vadečega pritegne in ga zadrži, da trening zaključi. Zato se odločam za klasiko, brez prevelikega kompliciranja, saj ni čas za to, zdaj je čas za vadbo in gibalne vzorce, ki jih imamo kot posamezniki zapisane v spominu motoričnih gibanj.Trening ima v sredini »vrh« in nato lep povratek na lažji in manj intenziven del. Vaje so izbrane tako, da jih lahko izvajate doma.Da boste še bolj motivirani, lahko trenirate v okviru družine ali pa sami, potrebujete samo še svojo najboljšo glasbo in trening vas bo objel in popeljal v nova doživetja.