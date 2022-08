Dvoboj med rižem in krompirjem

Krompir je danes četrta najpomembnejša kulturna rastlina po količini pridelane hrane na svetu in bistven del kuhinje številnih kultur.

Slovenska beseda krompir izhaja iz nemškega izraza grund Birne, v dobesednem prevodu talna hruška, ki se v nekaterih nemških narečjih še danes uporablja.

Riž je vir več kot petine kalorij, ki jih zaužije človeštvo.

Riž so v Evropo prinesli iz vzhodnega Sredozemlja, zato beseda za riž v vseh evropskih jezikih izvira iz grške ὄρυζα (orüza).V latinščino je prišel kot oryza, nato pa v italijanščino riso oz. romunski orez ter starofrancoski ris. Iz stare francoščine izvira tudi angleška beseda rice, prvič izpeljana v 13. stoletju, in valižanska reis.

Ta je podobna nizozemski rijst in nemški Reis. Ker starovisokonemški izgovor še ni imel dvoglasnika, je slovenski riž verjetno sposojenka iz nemščine ali pa italijanščine; podobna izgovorjava se ohranja v litovskem ryžiai, poljskem ryż, češkem rýže, slovaškem rýža, hrvaškem (in srbskohrvaškem) riža ter madžarskem rizs. Bolgari in Makedonci uporabljajo besedo oriz, Rusi in Ukrajinci pa ris. V srbščini riž označuje povsem svojska beseda pirinač. Tako pravi Wikipedia.

Katera izbira je bolj zdrava? Poiskali smo odgovore.

Razmerje med kalorijami, maščobami in beljakovinami v rižu in krompirju

Če želite shujšati in torej nadzorovati energijsko vrednost živil, ki jih uživate, sta primerni živili tako riž kot krompir. Oba sta skoraj brez maščobe (manj kot 1g na 100g), zmaga pa krompir z nižjo energijsko vrednostjo (krompir: 77kCal/100g, kuhan beli riž: 360kCal/100g). Po drugi strani pa ima riž nekoliko več beljakovin (2,8g/100g, krompir 2g/100g).

Kot smo videli, ima krompir več vitaminov in drugih hranil kot riž. FOTO: Arhiv Polet/Shutterstock

Razmerje vlaknin v rižu in krompirju

Olupljen kuhan krompir ima več vlaknin kot beli riž, medtem ko ima mlad krompir z lupinami približno enako količino vlaknin kot polnozrnati riž. Namesto belega riža in pire krompirja ali pomfrija se raje odločite za pečen mlad krompir ali polnozrnat riž, če želite povečati vnos vlaknin.

Razmerje vitaminov in mineralov v rižu in krompirju

V bistvu je krompir bogatejši z vitamini in minerali kot riž. Tako porcija kuhanega belega riža zadosti približno tretjini dnevnih potreb po vitaminu B6 (ki je pomemben za tvorbo aminokislin in rdečih krvničk), porcija kuhanega krompirja pa polovico optimalne dnevne doze vitamina B6.

Poleg tega s porcijo krompirja dobite polovico priporočene dnevne količine vitamina C, obe živili pa vsebujeta tudi druge vitamine, kot sta tiamin (B1) in riboflavin (B2). Kaj pa minerali? Obe živili vsebujeta približno enako količino magnezija, cinka in fosforja, medtem ko krompir prednjači po vsebnosti kalija (skoraj toliko kot banane), fosforja in kalcija.

Krompir : riž - katera priloga je bolj zdrava?

Kot smo videli, ima krompir več vitaminov in drugih hranil kot riž. Če pa želimo izkoristiti njegovo ugodno sestavo, se raje odpovejmo mastnim dodatkom, kot so maslo, smetana, slanina ali sir, s katerimi radi »začinimo« krompirjeve jedi. Namesto tega uporabite oljčno olje in česen. Pomemben dejavnik je tudi rok uporabnosti živila. Riž se lahko dlje skladišči in zato dlje ohrani hranilne snovi v primerjavi s krompirjem.