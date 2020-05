FOTO:Dvojček, ki bo navdušil vsakega športnega rekreativca

Osem izbranih športnih ur Preberite še:

Huawei P40 Pro

Kratek opis Huawei P40 Pro pametnega telefona:

Huawei nadaljuje s tradicijo fotografske odličnosti, ki je bila vedno v središču serije P. Novi Huawei P40 Pro vas bo očaral z vrhunskimi štirimi kamerami Leica Ultra Vision, ki postavljajo fotografijo in videografijo na novo stopnjo in 6,58-palčnim zaslonom OLED, ki je zaobljen na vseh štirih robovih. Vse skupaj poganjata izjemno zmogljiv procesor Kirin 990 5G in kar 8 GB delovnega pomnilnika. Za vse ljubitelje selfijev po poskrbela sprednja selfi kamera z ločljivostjo kar 32 MP in možnostja snemanja v 4K. Da bo zabava ob uporabi Huawei P40 Pro trajal, pa bo poskrbela zmogljvia baterija s 4200 mAh in možnostjo hitrega žičnega (do 40 W) in brezžičnega (do 27 W) polnjenja SuperCharge.





Vse skupaj poganjata izjemno zmogljiv procesor Kirin 990 5G in kar 8 GB delovnega pomnilnika. FOTO: Arhiv proizvajalca Huawei

Ura tisočerih obrazov

Top 5 lastnosti Huawei P40 Pro pametnega telefona:

6,58” (16,71 cm) OLED zaslon z 90 Hz osveževanjem, zaobljen na štirih robovih

Kirin 990 5G osemjedrni procesor

Štiri kamere Leica Ultra Vision (50 MP + 40 MP + 12 MP + 3D)

8 GB RAM + 256 GB ROM

Baterija s 4200 mAh in polnjenjem SuperCharge s 40 W

Celodnevno nadzorovanje stresa, na primer. FOTO: Arhiv proizvajalca Huawei

Nekaj dodatnih odličnih lastnosti ure Gt2e:

Za lažje vsakodnevno življenje ura podpira funkcije, kot so klicanje preko Bluetooth povezave2, predvajanje glasbe na uri3, pametna obvestila, spremljanje kakovosti spanca s tehnologijo TruSleep 2.0 in merjenje krvnega tlaka s tehnologijo TruRelax™.4 Živite učinkovito življenje z uro, ki je zasnovana za vas.

Lepa zunaj, robustna znotraj.



GT 2e lahko shrani do 500 pesmi3 in se enostavno poveže z vašimi slušalkami FreeBuds 3. Tako lahko uživate v seznamu vaše najljubše glasbe brez telefona med tekom.

S tehnologijo TruSleep™ 2.0 bo vaša ura znanstveno beležila in diagnosticirala 6 najpogostejših oblik motenj spanca ter poskrbela za predloge, kako jih odpraviti. Medtem, ko spite, ura nadzoruje vaš srčni utrip, analizira vaše dihanje ter tako številčno oceni kakovost spanca.



Celodnevno nadzorovanje stresa - celodnevna skrb za vaše zdravje s tehnologijo TruRelax™.4

Dihalne vaje (potrebna aplikacija) sprostijo stres in vas umirijo ob pravem času.



Huawei P40 Pro

V cilju

Huawei GT2e,fotografirano s telefonom Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro

Ko sem prejel novo Huawei GT2 uro res nisem pričakoval, kako naj bi ta model spadal med športne ure. Pri nas je že tako, da še najbolj zaupamo preverjenimi znamkami, kot so Garmin, Polar, Suunto, Sigma … in potem se že skoraj neha.Da se razumemo in ne bo pomote, na trgu je še veliko športnih ur, ki pa ne spadajo v skupino, ki jo potrebujemo mi pohodniki, tekači, kolesarji, veslači, … Naša ura mora imeti vse in še več, »tisoč« funkcij, z GPS funkcijo vred obvezno, Wi-Fi povezavo, sevedaHuawei GT2e tehta le 49 gramov, kar je njen prvi velik plus, stane 200 evrov, kar je njen drugi velik plus. Da, športne ure znajo biti drage, cene se sučejo do 1000 evrov za modele, ki zanimajo nas športne rekreativce, ne zbiratelje.Še eno presenečenje me je čakalo v škatli, poleg GT2e ure, sem prejel še najnovejši telefon Huawei P40 Pro z dopisom, da se dvojček krasno ujema. No, to pa je bilo presenečenje. Telefon je videti res popolna noviteta. Že dolgo časa uporabljam športne telefone, to so tisti, ki so odpornejši na udarce in dež in greš z njim lahko pod vodo in te ni strah, če ti pade v umazanijo in te ni strah, če te na kolesu pere dež in se ne moreš izgubiti, ker ima vse, kar pač imajo danes pametni telefoni.Huawei P40 Pro ni videti športni tip, prej eleganten, krhek, vendar se ga da zaščititi z ovitkom in »pancerglasom« in dež mu ne škodi, prav tako ne švic rekreativca, celo pod vodo je zelo uporaben.Naj takoj opišem funkcijo, ki jo ima dvojček in me je nadvse navdušila. Torej, na uri imaš funkcijo z imenom Oddaljen zaklop. Pritisneš in telefon, tudi, če je ugasnjen, fotografira, naredi fotografijo! Čudovito! Veste, rekreativci se zelo radi fotografiramo, delamo selfije in poslikamo vse, kar vidimo na kolesarski ali pohodniški poti, saj razumete kajne, družabna omrežja so nas zastrupila, da ne omenjam recimo Strave. Konec je časovnega zamika ob fotografiranju in nerodnega teka v kolesarskih čevljih v kader.No, še eno funkcijo moram takoj omeniti in to še eno sila uporabno; vemo, vsak dan se nam to dogaja med in po oblačenju v športno opremo, vse imamo že pripravljeno in potem ne najdemo telefona? Med pripravo smo zamenjali nekaj sob ali kotičkov stanovanja in zdaj ne vemo kam smo odložili to napravo, ki je postala naš zvest, nepogrešljiv sopotnik. Funkcija na uri GT2 z nazivom Najdi moj telefon, pritisneš in telefon zvoni in sveti lučka! Čudovito! Če ne bi imela nobene druge funkcije bi mi bila všeč, moram dopisati.Seveda pa ponuja veliko več. Nadaljujem z nenavadnimi funkcijami. Ura samostojno ne kaže veliko podatkov, ogromno pa jih prikaže v povezavi s telefonom Huawei P40 Pro, ki ima aplikacijo z imenom Zdravje, v tej aplikaciji je vse, kar športni rekreativec potrebuje. Premalo za vrhunske športnike, zato sem napisal, da je to dvojček za športne rekreativce. Pa vendar Stravo na primer lahko priložite in tako boste imeli tisto, kar potrebujete, če sem malce navijaški za to aplikacijo, ki nam je v prejšnjem tednu dobro zagrenila življenje, kajne?Primer: grem na kolesarjenje, prižgem funkcijo Zdravje, med vsaj desetimi športi, ki so že naloženi v tej aplikaciji poiščem Kolesarjenje, pritisnem Start in telefon spravim v žep. Med vožnjo mi ura kaže vse kar potrebujem: hitrost, razdaljo, kurjenje kalorij celo, prekolesarjene kilometre in vse kar hočem vedeti o svoji poti, če hočem navigacijo moram imeti telefon na balanci, vendar nastavka zanj nisem imel. In pazite zdaj!Ko sem imel roko z uro na balanci, je bila ura ugasnjena, ko pa sem pogledal na uro, torej sem uro primaknil k pogledu pa se je aktivirala, da sem lahko prebral, kaj na njej piše! Kot, da bi vedela, da jo gledam? Da, čudo tehnike. Ker je tako lahka in tako tanka, je skoraj ne čutiš na roki, da tankost je zame pomembna, ker me niti malo ne moti, medtem ko nosim dolge rokave, saj veste, kako nerodno je zatikanje pri oblačenju in slačenju anoraka med vožnjo?Medtem, ko vaš trening na uri in telefonu teče, vi lahko na primer nemoteno fotografirate, tudi po pomoti ne morete ugasniti poteka vadbe. In smo pri Huawei P40 Pro in njegovim fotoaparatom! Da, tu mora biti klicaj. Takega fotoaparata na telefonu še nisem videl, to sta mi potrdila tudi otroka, ki oba prisegata na odgriznjen jabuček, če pa onadva priznata, potem je res nekaj na tem. Kamera Leica je res nekaj posebnega.Čeprav sem fotograf po duši številka ne vem točno katera, moram priznati, da ob tem telefonu res ne vem, če bi s sabo nosil, vozil, »pravi« fotoaparat. Znalo bi se zgoditi, da bi tale telefon opravljal tudi funkcijo mojega »običajnega« visoko zmogljivega fotkiča, ki je vedno z mano povsod. Da, zabaval sem se tudi s funkcijo deljenja zaslona, to je tista na kateri vidiš svoj obraz in obraz tistega, ki si ga klical istočasno na ekranu.Da, tudi povežeš ga lahko z akcijsko kamero in to v realnem času, kar še nisem videl do zdaj, prostoročni video klic je prišel ravno prav v korona času. Ampak naj se vrnem k športni rekreaciji, ker edino ta smer me je pri tem dvojčku zanimala. Ne, ura GT2 ne deluje samo s P40 Pro telefonom, ampak s prav vsakim pametnim telefonom.Vem, P40 Pro stane 1099 evrov, kar je cena že dobrega kolesa, na primer, uro lahko povežete s svojim pametnim telefonom, mogoče pa si P40 Pro lažje privoščite v paketu svojega operaterja in potem ste nekje na sedemstotih evrih. Ne bom vas prepričeval zaradi cene, ampak raje zaradi uporabnosti, telefon bi imel zaradi kamere, ker vse posnamem in vse fotografiram, ura pa je prav gotovo od danes naprej uvrščena med vrhunske športne ure.Ugasneš samo vadbo v aplikaciji Zdravje in se shrani vse skupaj samo od sebe. Potem sledi najslajše: pregled podatkov. Celo čas regeneracije vam pove, in seveda, povprečen puls, najvišjo hitrost, točen potek poti, skratka vse, česar ste vajeni pri svojem suuntu, garminu, polarju…Če ste pohodnik, kolesar, tekač, veslač, fitniser, golfist … ali preprosto športni rekreativec, potem je ta dvojček odlična izbira. Mene, kot strastnega uporabnika tovrstne tehnologije sta navdušila oba, več za svoje športanje ne potrebujem, ura me je prepričala popolnoma, telefon tudi, čeprav se še zdaj ne morem sprijazniti, da stane več kot 1000 evrov, ker toliko stanejo že zelo dobri obročniki in se ne morem odločiti, kaj potrebujem bolj, otroka pravita, da zagotovo telefon in uro. Verjamem z mojim starim jima grem že pošteno na živce, sta mi še sporočila med vrsticami.Več o dvojčku si preberite na njihovi uradni spletni strani, jaz sem vam predstavil zgolj športno rekreativno plat in uporabnost, ta dvojček pa ponuja veliko, veliko več.