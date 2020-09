E-nostavno na kolo - na Vrhu Sv. Treh Kraljev

FOTO: Uroš Gutnik

FOTO: Janez Treven

Ta je s sodelovanjem v projektu postala del obsežnejše Gorenjske kolesarske mreže, so poudarili na občini.V logaški občini so konec maja v okviru izvajanja projekta e-nostavno na kolo pri planinski koči na Vrhu Sv. Treh Kraljev namestili kolesarsko stojalo, servisni stebriček in univerzalno sončno polnilnico ter prevzeli tri gorska električna kolesa.V soboto, 19. septembra 2020, so bila tri e-kolesa tudi uradno predana svojemu namenu.ki je dogodek povezovala, je tudi skrbnica projekta Gorenjske kolesarske mreža za Občino Logatec.V osrednjem nagovoru ob 11. uri je, župan Občine Logatec zbrane pozdravil in povedal, da se Občina Logatec vključuje v različne Evropske projekte.Omenjeni projekt pomeni pridobitev za turizem, kolesarstvo, uporaba e-koles pa bo tudi doprinesla k manjšemu onesnaževanja okolja.ICRA d.o.o., LAS s CilJEM Idrija je zbranim predstavila projekt Gorenjske kolesarske mreže in medsebojno sodelovanje občin pri tem projektu.Ta se še širi tudi v druge občine, ki sicer ne sodijo v Gorenjsko statistično regijo. Za kolesa bodo nadalje skrbeli planinci Planinskega društva na Vrhu. Predsednik Planinskega društvaje pojasnil, kako bodo člani društva skrbeli za kolesa in kako bo potekala izposoja le-teh. Izrazil je zadovoljstvo, da so tudi oni vključeni v projekt, ki je zagotovo dodana vrednost za društvo, za kraj in za občino.Predstavnik iz podjetja Proloco,je vsem prisotnim predstavil polnilnico, karakteristike koles ter odgovarjal na vprašanja prisotnih. Sledil je težko pričakovani trenutek - preizkušanje koles in pogostitev.Izposoja električnih koles je namenjena obiskovalcem Vrha Sv. Treh Kraljev, krajanom tega območja, rekreativnim kolesarjem in vsem, ki bi radi preizkusili električna kolesa. Izposoja je brezplačna, za izposojo pa bo skrbelo Planinsko društvo (PD) Rovte oziroma oskrbnik planinske koče.S sodelovanjem v projektu je logaška občina tako postala del obsežnejše Gorenjske kolesarske mreže. Kolesarska infrastruktura je namreč namenjena izboljšanju kolesarsko-turistične destinacije na Logaškem. Ta obsega predvsem cestne povezave med Planinskim poljem in Vrhom Sv. Treh Kraljev s številnimi stranskimi potmi med zaselki in vasmi, kot so Zaplana, Žibrše, Hotedršica, Medvedje Brdo in Laze.Kolesarjev je tudi na logaškem vedno več, saj je tovrstna rekreacija in preživljanje prostega časa, sploh v zadnjem obdobju, po navedbah občine v izrednem razmahu.Izvajanje projekta sodelovanja LAS e-nostavno na kolo podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Za izvajanje programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 je zadolženo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.