FOTO:Električna kolesa, naš drugi avto  

Kolesarska digitalna transformacija

Elektrifikacija: moj drugi avto je e-kolo

Glavni razlog, da se ljudje ne vozijo s kolesi - kakršne koli vrste - je strah, zaradi varnosti v prometu. Foto: Arhiv proizvajalca Hi-Bike

O namenu kolesarjenja

Nekatere evropske države so v celoti prevzele električno kolo. Foto: Arhiv proizvajalca Scott

Tehnologije, ki presegajo elektrifikacijo

Potreba po učinkovitejšem prevozu je še posebej pestra v mestih, kjer so zastoji najhujši. Foto: Arhiv proizvajalca Scott

Znano svetovalno podjetjeje objavilo študijo z naslovom Odkrij prihodnost, v kateri predstavlja podrobna pričakovanja za novo desetletje. Ta so predstavljena za šest različnih sektorjev, ki naj bi v prihodnjih desetih letih najbolj vplivali na družbo in poslovanje. Med področji kot so komunikacijsko omrežje 5G, roboti in vprašanje, kam nas bo popeljal pametni telefon, je kolesarjenje omenjeno kot druga tema. Študija predvideva, da se bo uporaba kolesa za vsakdanjo vožnjo močno povečala in da lahko pričakujemo izjemen porast prodaje električnih koles.Torej, kam se v dvajsetih letih tega stoletja vozijo kolesa in e-kolesa Na svetovni ravni se na cestah vozi vedno več kolesarjev, deloma je za to zaslužen tudi tehnološki napredek. Napovedujejo, da bo leta 2022 po vsem svetu opravljenih deset milijard dodatnih kolesarskih poti na leto. To pomeni manj potovanj z avtomobilom in manj emisij, kar bo omililo težave zaradi prometnih zastojev, izboljšalo kakovost mestnega zraka in tudi javnega zdravja.Porast kolesarjenja bo vplivala na raznoliko paleto tehnologij, vključno s prediktivno analitiko, oblikovanjem izdelkov in aplikacij, brezžično povezljivostjo, digitalnimi orodji za urbanizem, 3D-tiskanimi deli in elektrifikacijo. Zaradi vseh teh inovacij bo kolesarjenje varnejše, hitrejše, bolj priročno in lažje mu bo slediti in ga meriti.Potreba po učinkovitejšem prevozu je še posebej pestra v mestih, kjer so zastoji najhujši. Kolesa lahko za krajši čas rešijo nekaj pomanjkljivosti: več kot polovica poti z avtomobilom vje krajših od osmih kilometrov, tretjina potovanj v mestnih območjih, kot jepa je krajših kot dva kilometra.Vendar pa je v Londonu leta 2019 s kolesom odpeljanih le približno 5 odstotkov poti.Zaradi velikega števila tehnologij, povezanih s kolesi, se za razvoj in širjenje električnih koles, ki uporabljajo baterije za pomoč pri pedaliranju, izpostavlja potencial za povečanje rasti kolesarstva.Elektrifikacija kolesa ni nova ideja: prvi patent za kolo na električni pogon je bil registriran leta 1895. Zdaj, predvsem zaradi nedavnih izboljšav tehnologije litij-ionskih baterij, cen in moči trg električnih koles zaznava globalno naraščanje zanimanja, zlasti za modele višjega cenovnega razreda.Med letoma 2020 in 2023 naj bi po vsem svetu prodali več kot 130 milijonov električnih koles (z uporabo vseh baterijskih tehnologij), leta 2023 pa naj bi svetovna prodaja električnih koles dosegla 40 milijonov enot, kar bo ustvarilo približno 19 milijard evrov prihodkov. Če upoštevamo te številke naj bi leta 2025 prodali 12 milijonov električnih vozil; no, konec leta 2018 je bilo v uporabi 5,1 milijona električnih vozil.Nekatere evropske države so v celoti prevzele električno kolo. Vse je prodaja električnih koles v letu 2018 povečala za 36 odstotkov, na skoraj milijon enot, kar predstavlja 23,5 odstotka vseh prodanih koles; skoraj milijon več so jih prodali v Nemčiji samo v prvi polovici leta 2019. Več kot polovica vseh koles za odrasle, ki so jih leta 2018 prodali na Nizozemskem, je bilo električnih. Prodaja v Veliki Britaniji pa je precej šibkejša: leta 2018 je bilo prodanih le 70.000 e-koles, kar je dva slaba odstotka vseh prodanih koles.Ključni razlog za bistveno nižje britanske številke je povezan z namenom kolesarjenja. V Nemčiji in nakolesarjenje velja za način napotitve po opravkih, medtem ko vkolesarjenje velja za šport. Več kot polovica potovanj po nizozemskem tranzitnem sistemu se začne s kolesom. V Veliki Britaniji le 6 odstotkov (3,1 milijona) prebivalcev kolesari po opravkih. Skoraj dvakratno število (6,1 milijona ljudi) razume kolo kot rekvizit za šport ali prosti čas.Povečanje namenskih kolesarskih poti, najem električnih koles, subvencioniranje in sheme koles na delo naj bi pripomogle k večji prodaji v Veliki Britaniji v letu 2020 in kasneje.Kakšna je privlačnost e-koles? Velik plus je, da pomoč akumulatorja od kolesarja zahteva veliko manj fizičnega napora: za potovanje z e-kolesom ni treba biti športnik. Tudi hitrejše povprečne hitrosti prinaša e-kolesarjenje (približno 50 odstotkov hitrejše kot na običajnem kolesu), pa lažji pospešek po postanku, na primer na semaforju, in povečanje moči, ko greste navkreber, obrnjeni proti čelnemu vetru, prevažanje težjih bremen je veliko lažje... Ker zahteva manj napora kot običajno kolo, se e-kolesarji potimo za dve tretjini manj kot običajni kolesarji, kar je pomembno za potnike potem, ko pridejo v službo ali med ljudi.E-kolesa so idealna za tiste, ki bi se sicer obotavljali biciklirati, kolesarjenje je tako zanje manj zastrašujoče. Vendar elektrifikacija koles naredi več kot da le olajša pedaliranje. E-kolesa lahko zavarujete, odklenete in jim sledite prek aplikacij. Elektrifikacija lahko izboljša tudi varnost. Večina vrhunskih e-koles ima vgrajene velike svetle sprednje in zadnje LED luči.Aplikacije lahko na več načinov količinsko ovrednotijo kolesarsko izkušnjo.Izračunajo lahko število porabljenih kalorij ali izmerijo količino toplogrednih plinov, ki jih prihranimo s kolesarjenjem, namesto z vožnjo na goriva. Z uporabo aplikacije kolesarji ne zmorejo le preprosto beležiti in deliti svojih časov potovanja z ostalimi, temveč lahko tudi vse druge napovedi časa, do minute natančno, na podlagi združenih podatkov uporabnikov. Obstajajo tudi aplikacije, kje si je kolesa mogoče izposoditi. Od julija 2019 Google Maps prikaže lokacije postaj za izposojo koles in število koles na vsaki postaji, in to v kar 24 mestih.Glavni razlog, da se ljudje ne vozijo s kolesi - kakršne koli vrste - je strah, zaradi varnosti v prometu. Tudi tu lahko tehnologija ponuja več rešitev, s pomočjo merilnikov pospeška in žiroskopov, ki so na voljo na večini pametnih telefonov, tablic, akcijskih kamer ali kamer, vdelanih v čelade.Zaključek? Tehnološka industrija ima veliko vlogo pri spodbujanju večje uporabe koles – to je cilj, ki lahko pomaga družbi pri reševanju številnih izzivov, ki izhajajo iz nenehno rastoče urbanizacije sveta.Izboljšanje same tehnologije - boljša analitika podatkov za podporo urbanističnega načrtovanja ali hitrejše polnjenje baterij ali aplikacij, ki ljudem pomagajo vključiti kolesarjenje v svoje potovanje - je le del velike slike. Drugi, enako pomemben del je podpora politikam in programom, ki spodbujajo kolesarjenje. Vendar tehnološka industrija tega ne zmore sama. Številni sektorji bi morali sodelovati, v dobro kolesarjenja. Na primer, razmisliti velja o javnem zdravstvu in s tem povezanim vprašanjem stroškov zdravstvenega varstva.Namesto da bi predpisovali tablete, bi zdravniki lahko ponudili programe, namenjene spreminjanju vedenja, na primer spodbujanje vadbe. To se dejansko že dogaja, v omejenem obsegu: v Veliki Britaniji nekateri zdravniki bolnike napotijo na 12-tedenski kolesarski tečaj z namenom, da bi bili bolj samozavestni glede vožnje s kolesom - in upajmo, da bo kolesarjenje postalo navada.