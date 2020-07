Elektronski pomočniki, skoraj trenerji

Imamo novo naj planinsko pot Preberite še:

Freeletics Bodyweight

Asana Rebel

No, za naša športna početja pa nam je na voljo kar nekaj aplikacij, s katerimi si lahko spremenimo našo vadbo, na bolje, seveda. FOTO: Shutterstock

Strava

MoonBoard

Seveda pa lahko ljudem, za katere ne želite, da vam sledijo, sledenje vašim potem preprečite. FOTO: Shutterstock

AllTrails

MySwimPro

Pametni telefoni so nam spremenili življenja. Včasih nam aplikacije, ki nas popeljejo v navidezni svet, lahko v realnem življenju škodijo, saj raje bežimo v virtualnost kot pa da bi se lotili realnosti.Najlepše je biti na prostem, v naravi, primerno oddaljen od ponorelega sveta, a še vedno toliko blizu, da se povsem ne izključiš iz njega – ta svet je pač naš dom, prosti čas pa je , recimo, počitniška hiška.No, za naša športna početja pa nam je na voljo kar nekaj aplikacij, s katerimi si lahko spremenimo našo vadbo, na bolje, seveda.Nekaj lahko dosegljivih smo tudi našli - in med njimi ni nobene, ki temelji na tem, da med našim športanjem poslušamo glasbo in smo slepi za vse okoli nas.Prepričani smo namreč, da nam slušalke v ušesu, ki v nas pretakajo glasbo, zmanjšujejo osredotočenost na vadbo, na pravilno izpeljavo treninga in seveda, sicer na koncu, a je najbolj pomembno, zmanjšujejo našo varnost.Kaj je Freeletics? Lahko bi rekli, da je šport, kjer treniraš samo s svojo telesno težo. Nobenih uteži ni potrebno dvigovati. Vadbeni sistem združuje metode visoke intenzivnosti (HIT vadbe) in visoko intenzivne intervalne vadbe (HIIT). Trening običajno traja približno 30 minut, v aplikaciji pa imate na voljo več kot 1000 različic vadbe.Vaša vadba seveda temelji na tem, kako pogosto želite telovaditi, na vaših ciljih in glede na raven vaše telesne pripravljenosti. Po vsaki vadbi aplikacija analizira vaše delo in temu primerno prilagodi prihodnje vadbe.Joga je lahko ključna za povečanje telesne mobilnosti, za okrevanja in krepitev moči sredice telesa, a športniki, ki se gibajo na prostem, jo pogosto zanemarjajo, saj so navajeni, da le preprosto nabirajo kilometre.Asana Rebel ponuja vadbo od hujšanja do gradnje v moči, od visoko intenzivnih vadb do gibljivih meditacij: vsak delček Asane Rebel je zamišljen tako, da ustreza ciljem v vašem življenjskem slogu. Seveda, če so cilji s področja zdravja in fitnesa ...Vadite lahko kadarkoli in kjer koli, dobesedno ste sami sebi lastna telovadnica: telovadite na počitnicah, med odmorom za kosilo, pozno ponoči. Zagotovo bo raziskovanje sveta programov, navdihnjenih za jogo, ki jih lahko vstavite tudi v najbolj zaseden urnik, izjemna izkušnja ...Vsaka sekunda petminutne vadbe naj šteje, s pomočjo aplikacij lahko sledite strokovnim zapisom, nadzorujete lahko svoj razvoj.Asana Rebel je preprosta aplikacija, z njo se je z jogo zelo preprosto spoznati, pravijo. "Vse, kar potrebujete, je prenos aplikacije in preproga za vadbo", še dodajajo.Sicer smo tu bolj bosi, a zdi se nam, da je za učenje in razumevanje joge zelo pomemben tudi resnični, živi učitelj. In potem lahko pride še Asana Rebel.Že kar razvpita Strava ostaja eno najboljših orodij za spremljanje treninga kolesarske vožnje in teka. Tudi pri nas, že več let. Zagotavlja povratne informacije v realnem času o tempu, razdalji in nadmorski višini, ki ste jo premagali, ter vodi evidenco o vseh vaših prejšnjih naporih. Aplikacija ustvarja javne sezname mogočih poti in časov, ki jih morda želite doseči.Strava je odvisna od GPS v mobilnih telefonih ali drugih napravah, ki podpirajo GPS, za snemanje podprtih dejavnosti, ki jih lahko delijo med sledilci uporabnikov ali jih javno objavijo. Če je dejavnost v skupni rabi, Strava samodejno združuje dejavnosti, kadar se pojavijo istočasno in na kraju (na primer na maratonskem / športnem ali skupinskem teku / vožnji).Vsaka dejavnost, odvisno od izbrane dejavnosti, prikazuje rezultate dejavnosti uporabnikov, vključno s povzetkom poti v obliki prikaza zemljevida, nadmorsko višino, hitrostjo (povprečje, min / max), časovnim razporedom (skupni čas in čas premikanja), močjo (z neobvezno dodatno opremo) in srčni utrip (z neobvezno dodatno opremo). Vsaka objava dejavnosti ima dodatek, ki omogoča sledilcem, da všečkajo spremljano dejavnost in dajejo komentarje.Seveda pa lahko ljudem, za katere ne želite, da vam sledijo, sledenje vašim potem preprečite.Ta aplikacija sicer ni zasnovana za uporabo na prostem, z njo si pomagate pri plezanju na umetnih stenah. Uporabite jo za raziskovanje, razvrščanje in filtriranje tisoč težav, povezanih s plezanjem. Lahko tudi shranite svoje najljubše težave in se povežete z drugimi plezalci za skupinske treninge.Po svoje povsem odbito – a za mlade vseh starosti, ki nekoristen svet osvajajo na plezalnih stenah, zelo uporabno.Odkrijte, ocenite in shranite več kot 50.000 zemljevidov poti po vsem svetu, hkrati pa pridobite dostop do informacij o težavah, posebnostih in ocene uporabnikov ter fotografij. Aplikacija vam daje tudi navodila za vožnjo naravnost ali do poti v sledi - kot nalašč je za to, da ostanete dobre volje na cesti, kjer ste manj prepričani v svojo okolico.Odkrijte naravo s pohodniškimi, kolesarskimi, in tekaškimi potmi, ali za vandranja z nahrbtnikom, po vsem svetu. Prijavite se na pohod, sprehod, tek ali gorsko kolesarjenje z GPS sledilcem dejavnosti. Če iščete dobro mesto za kampiranje ali treking? Skupnost AllTrails je odličen navdih.Oglejte si zemljevide poti in poiščite tiste, ki so prijazne otrokom ali do psov. Odpravite se na gorsko kolesarjenje, jahanje ali pohod z nahrbtnikom, ki ste si ga vedno želeli. Raziščite nacionalne parke ali odkrijte nove tekaške zemljevide, pa kolesarske in pohodniške poti na vašem območju. Prenesite zemljevide brez povezave, pridite na sled in začnite svojo pustolovščino na prostem.Ne glede na to, ali grete za pohod ali kolesarsko vožnjo, vas AllTrails navdihuje z zemljevidi poti za vašo naslednjo avanturo na prostem.In še to, aplikacija je uporabna je tudi za ljudi, ki so ljubitelji narave, a so na vozičkih.Ljudje dobro vedo, kako koristno je plavanje za zdravje in za graditev telesne pripravljenosti, ne vedo pa, kako bi se plavanja lotili bolj sistematično, z vadbo, ki je strukturirana. MySwimPro ponuja izdelane plavalne načrte in video predstavitve, ki vam pomagajo pri gradnji plavalnih spretnosti, od začetka do velike izurjenosti.Na voljo so vadbe za začetnike, ko popravljamo svoj zavesljaj z roko, pa vadba doma, na suhem, ko gradimo svojo moč in ostajajo v formi s suhimi vajami, lahko se posvetimo vadbi za tekmovanja, ko si prilagodimo trening za katerokoli razdaljo in plavalno disciplino, in vadba na odprtih vodah, ko trenirate za triatlon ali nastop na 1500 metrov.Pri Applu so MySwimPro spoznali za aplikacijo leta, uporabniki pa so nad njo navdušeni.