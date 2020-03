Endivija in fižol na žlico

FOTO: Tanja Drinovec

Tokratna zgodba iz lonca sodi v družino italijanskih minešter. Če se na hitro ustavimo pri besedi mineštra, imamo opraviti s tako imenovani poročnimi juhami (minestra maritata), kar pa ne pomeni juh, ki naj bi se kuhale in uživale na porokah temveč juho v kateri sta oženjeni zelenjava in meso Takšna kombinacija pa je kot nalašč za nas prave športnike (na tem mestu bi, ko govorim o »nas«, uporabila znak smejočega čustvenčka). V resnici pa prav z lahkoto priznamo, da so mineštre prav priročni, zdravi in uporabni obroki . V prid jim gre hitra priprava, veliko dobrih in zdravih sestavin v vsem obsegu, dajo občutek sitosti, pripravimo pa jo lahko kar za več dni v naprej.Naša današnja bo zanimiva v tem, da bo glavno vlogo igrala zelenjava endivija, ki jo običajno uporabljamo za solato. Meni osebno je to tudi ena okusnejših glavnatih zelenih solat. Tokrat pa bo torej pristala v loncu s fižolom, piščancem in še nekaj zelenjave. Prava vitaminsko mineralna bomba z dodatkom zdravih beljakovin v obliki piščanca.Ob kuhanju takšnih italijanskih jedi si velikokrat zavrtim in priporočam, da si zavrtite tudi vi znano italijansko pesem Funiculi funicula, da boste začutili blaženost Italijanov ob sukanju kuhovnice in bo tudi vaše zadovoljstvo in motivacija popolno.Olivno olje1 por1 šalotka1manjša čebulaPest sesekljane slanine2 stroka česna300 do 400 g piščančjega filejaPeteršiljManjši košček zeleneManjše korenjeKonzerva belega fižola (lahko tudi skuhanega doma)Pol glave endivijeSol, poperNa olju prepražimo sesekljan očiščen por, čebulo, česen in slanino. Ko je dobro prepraženo, dodamo piščanca, sesekljano korenje in zeleno in nadaljujemo s praženjem še nekaj minut, da se vse lepo zmehča. Zalijemo z vodo (še bolje, lahko tudi s piščančjo juho ali fondom) in še malo kuhamo.Nato dodamo fižol in nazadnje narezano endivijo. Kuhamo še nekaj časa, da se solata zmehča. Vse skupaj pa naj ne traja predolgo. Nazadnje še začinimo s peteršiljem, soljo, poprom in postrežemo. Mineštra pa bo v hladilniku počakala tudi na naslednji dan in bo takrat še občutno boljša.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.