Enostavni kolesarski špageti

Za vse tiste, ki se že poganjate in preganjate po dveh kolesih, čeprav je na koledarjih še krepko napisana zima, danes pripravljamo malo bolj kolesarski recept . Špageti, ki bodo podkrepljeni s kančkom krepkih beljakovin-gamberi. Obrok je dokaj priročna kombinacija prepotrebnih ogljikovih hidratov, nekaj maščobe in beljakovin skritih v gamberih. Osebno mi ja tale recept eden ljubših med recepti, ki vsebujejo škampe.V receptu nastopajo polnozrnati špageti, lahko pa si izberete svoje po želji.Gamberi so živilo polno vitaminov in mineralnih snovi, kot se pritiče večini morskega živeža. Imajo ogromno vitamina B6 in B12.Od mineralov pa prevladujejo kalcij, magnezij, fosfor, cink in baker, tu pa so še omega 3 maščobne kisline, ki nas varujejo pred srčno žilnimi obolenji, krepijo imunski sistem in znižujejo krvni tlak. Naj še osvežimo spomin, da so kozice podobna vendar manjša vrsta te skupine. Škampi pa naj bi veljali tudi kot naravni afrodiziak.Naše kosilo bo zelo hitro pripravljen obrok pred daljšim treningom, prav gotovo pa si jih lahko omislite kot nadomestilo za veliko število izgubljenih kalorij po utrujajočem treningu.Olivno olje1 manjša čebula2 stroka česna250 g gamberov (očiščenih škampov)1 dl belega vinaŠopek sesekljanega peteršiljaMalo limoninega soka0,5 dl jušne osnove ali pol jušne kockeŽlička masla0,5 dl sladke smetaneSol, poper250 g polnozrnatih špagetov1 pest kozjega siraZavremo velik lonec slane vode in počasi damo kuhati špagete po navodilu. Med tem na olju prepražimo sesekljano čebulo in škampe. Dodamo sesekljan česen, na hitro prepražimo in zalijemo z vinom in pokapljamo z limono. Dodamo še jušno osnovo ali kocko. Solimo, popramo in potresemo s peteršiljem, dodamo še sladko smetano in še malo pokuhamo. Odstavimo. Ko so špageti skuhani jih samo še prelijemo z omako. Pazimo le, da s kuhanjem škampov ne pretiravamo, ker bodo izgubili svojo mehkobo.***Tanja Drinovec, študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.