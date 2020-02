Eva Terčelj dobitnica Bloudkove nagrade

je Bloudkovo nagrado prejela aa vrhunski mednarodni dosežek. Predlagatelja sta bila dva: Kajakaška zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.Evo Terčelj sta s kajakaštvom na divjih vodah navdušila oče, ki se je s to športno panogo ukvarjal rekreativno, in starejši brat, ki je že treniral v Kajak kanu klubu Ljubljana. Svoj talent je začela kazati že zelo zgodaj, z rezultatom pa ga je prvič resno potrdila z osvojitvijo naslova svetovne mladinske prvakinje v slalomu 2018. Od takrat se je njena zbirka kolajn le še povečevala.Na vrh je dvakrat segla v naslednji starostni kategoriji mlajših članic, v kateri je postala evropska prvakinja v letih 2011 in 2012.je za Slovenijo nastopila tudi na poletnih olimpijskih igrah 2012 v Londonu in zasedla 13. mesto. Med aktivno športno kariero je leta 2018 končala študij arhitekture. 28. septembra 2019 je v Španiji dosegla največji uspeh v svoji karieri, in sicer je postala svetovna prvakinja v kajaku na divjih vodah v slalomu K-1, s čimer je izpolnila tudi kvoto za nastop na olimpijskih igrah 2020 v Tokiu.