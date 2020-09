Evropski dan starejših rekreativcev

FOTO: Aleš Fevžer

Aktivni dan starejših je v okviru Evropskega tedna športa prinesel številne dogodke po vsej Sloveniji. Vsem udeležencem so na predavanjih in praktičnih delavnicah posredovali informacije o zdravju, pomenu gibanja, ohranjanju vitalnosti in jim omogočili različne telesne meritve.Zavedanje, da s staranjem narašča tudi vloga redne telesne dejavnosti za zagotavljanje zdravega in aktivnega življenja v poznejših letih, narašča.Šport pa ni le gibalna aktivnost, ima namreč tudi izredno močno socialno komponento. »Zato smo v kar 15-ih krajih po vsej Sloveniji danes pripravili Aktivni dan starejših s številnimi dejavnostmi. Pomembno je, da se ljudje v vseh življenjskih obdobjih družijo, povezujejo, spoznavajo in tudi ukvarjajo s športom,« so povedali na Olimpijskem komiteju Sloveniji-Združenju športnih zvez.Dan so začeli z jutranjo vadbo pod okriljem Društva Šola zdravja, nato pa na predavanjih in praktičnih delavnicah starejšim posredovali informacije o zdravju, pomenu gibanja, ohranjanju vitalnosti in jim omogočili različne meritve. »Na podlagi rezultatov testiranj, ki so jih izvedli, so se lahko udeleženci posvetovali s športnim strokovnjakom in ugotovili, v kakšni kondiciji so, obenem pa si začrtali nadaljnjo vadbo,« so dodali na OKS-ZŠZ.