Fizioterapevti o zdravju žensk in o skrbi za domače živali

V Združenju fizioterapevtov Slovenije so pripravili priporočila in nasvete o gibanju za ohranjanje zdravja za zdrave in za osebe s poškodbami ter boleznimi.Sekcija za zdravje žensk priporoča predvsem ženskam v predporodnem in poporodnem obdobju, da sledijo nasvetom NIJZ, pripravljenim posebej zanje, ter predstavlja še dodatne nasvete. Hkrati svetujejo, da se v primeru težav ženske obrnejo na fizioterapevte z Ginekološke klinike v Ljubljani.Fizioterapevti, ki skrbimo za zdravje žensk tako v predporodnem in poporodnem obdobju, se pridružujemo nasvetom, objavljenim na ​ straneh NIJZ V spodnji povezavi lahko najdete priporočila za telesno dejavnost v nosečnosti z opozorilom, da ste med epidemijo telesno dejavni na prostem. V primeru težav z bolečinami v medeničnem obroču (na zadnji strani medenice in/ali sramne kosti), nehotenega uhajanja urina, blata ali da ste opazili, da imate čezmeren razmik premih trebušnih mišic, lahko pokličete na 01/522 6248 vsak delovni dan med 7. in 8. uro. Po telefonu vam bodo fizioterapevti z Ginekološke klinike v Ljubljani dali nasvete za zmanjšanje ali lajšanje tovrstnih težav.Sekcija za fizioterapijo živali poudarja skrb za živali v času pandemije in predstavlja pet nasvetov za varno ravnanje.Spodaj navedeni nasveti so povzeti po trenutno aktualnih priporočilih veterinarske fakultete in Veterinarske zbornice Slovenije, ki sta jih pripravili za javnost.Nimamo dokazov, da bi psi lahko širili virus ali zboleli zaradi okužbe s sars-cov-2. Trenutno širjenje sars-cov-2 je posledica prenosa virusa med ljudmi. Obstaja možnost, da lahko živali na dlaki prenašajo koronavirus, če se jih je dotikala okužena oseba, zato svetujemo, da psu na sprehodu preprečite kontakte z drugimi psi in ljudmi.Za pse, ki redno hodijo na sprehode, priporočamo, da se jim pred vstopom v stanovanje šape opere z detergentom/milom, ki ga skrbniki uporabljajo tudi za svoje roke, ter razkužijo z razkužilom, ki vsebuje alkohol ali druge razkužilne pripravke. Navodila za skrbnike psov in mačk , ki morajo zaradi bolezni svojega ljubljenčka obiskati veterinarsko kliniko ali ambulanto v času izbruha covida-19.Namen varnostnih ukrepov je predvsem zaščita zaposlenih pred okužbami zaradi stikov z ljudmi, saj trenutno ni dokazov, da se hišni ljubljenčki lahko okužijo ali prenašajo novi koronavirus. Veljajo identični ukrepi, kot so predpisani za veterinarje. Osebam, ki so v domači karanteni , svetujemo, da živali obdržijo pri sebi. Živali naj se zunaj ne gibljejo brez nadzora skrbnika. Bodite kreativni in najdite drugačne načine za zaposlitev vašega ljubljenčka.Imejte radi svoje štirinožne prijatelje. Kljub temu da ne razumejo, kaj se dogaja, skozi naše obnašanje čutijo, da je nekaj drugače, in se nanj tudi odzivajo. Bodite mirni, upoštevajte izdane ukrepe, ustrezno poskrbite zanje in zase ter ostanite zdravi!