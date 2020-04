FOTO:Fizioterapevti svetujejo: ostanite zdravi in telesno dejavni

Sekcija za šport

1. Pozdrav soncu:

2. Sprehod ali tek v naravi (na neobljudenih poteh):

3. Ogrevanje:

4. Raztezanje:

5. Vaje za moč:

V Združenju fizioterapevtov Slovenije so pripravili priporočila in nasvete o gibanju za ohranjanje zdravja za zdrave in za osebe s poškodbami ter boleznimi.Fizioterapevti in prebivalstvo se v trenutni epidemiološki situaciji, povezani s COVID-19 , soočajo s prekinitvijo izvajanja večine preventivnih zdravstvenih storitev in rehabilitacije, kamor se uvrščajo tudi fizioterapevtske storitve. Zato so v Združenju fizioterapevtov Slovenije (ZFS) za prebivalce v času epidemije koronavirusa pripravili številne napotke, prilagojene za različna zdravstvena stanja in življenjske situacije.V času predpisanih zaščitnih ukrepov je namreč dobra telesna pripravljenost vseh prebivalcev Slovenije ključna za ohranjanje zdravja in kakovosti življenja, tako v času epidemije, kot tudi po umiritvi, ko bo potrebno ponovno vlaganje v ekonomsko rast in v dolgoročni razvoj slovenske družbe. Nastale kritične okoliščine imajo lahko številne negativne posledice za telesno in duševno zdravje večinske populacije in ranljivih skupin. Dolgotrajno sedenje in znižana stopnja telesne dejavnosti lahko v teh tednih vodita do bolečin v križu, poslabšanja stanj kroničnih bolezni, zmanjšane splošne telesne pripravljenosti in drugih posledic nedejavnega življenjskega sloga.Spremenjene dnevne rutine obsegajo omejevanje socialnih stikov, spremenjene delovne in izobraževalne pogoje, omejene možnosti za udeležbo vodenih skupinskih vadb, bistveno zmanjšane možnosti preživljanja prostočasnih dejavnosti izven doma ter tudi omejene obiske fizioterapije.Zato so v Združenju Fizioterapevtov Slovenije za prebivalce pripravili številne nasvete in priporočila., predsednik ZFS, je ob tem povedal: »Fizioterapevti smo zdravstveni delavci, ki ljudem pomagamo na področju promocije zdravja in na področju preprečevanja ter zdravljenja bolezni in poškodb. Sodobna fizioterapija se odziva na potrebe pacienta in družbe, njena praksa je podprta z znanstvenimi dokazi.Fizioterapevti smo ambasadorji telesne vadbe, zato v vseh življenjskih obdobjih znamo svetovati, kako razviti, ohranjati in ponovno vzpostaviti najboljše mogoče gibanje in delovanje telesnih funkcij. V Združenju fizioterapevtov Slovenije delujejo številne strokovne sekcije, katerih strokovnjaki so v skrbi za zdravje tudi v teh kriznih časih epidemije koronavirusa pripravili številne uporabne nasvete, od promocije zdravja pa vse do terapevtskih vaj, ki jih lahko individualno izvajamo v domačem okolju.«Napotki posameznih sekcij so zbrani in objavljeni na spletni strani združenja ter so namenjeni prebivalcem, da jih uporabijo.je pripravila pet nasvetov o tem, kako ostati aktivni tudi v času epidemije. Med vajami, ki jih priporoča, so npr. pozdrav soncu, sprehod ali tek v naravi, poudarjajo pa tudi pomembnost ogrevanja in raztezanja ter vaj za moč. Nekaj nasvetov so pripravili tudi za bolj trenirane posameznike.V Sekciji za respiratorno in kardiovaskularno terapijo se pridružujejo splošnim navodilom stroke za bolnike z respiratornimi motnjami, hkrati pa so na spletu poiskali nekaj kakovostnih vaj za sproščanje in dihalne vaje.je podrobneje predstavila pet nasvetov za zdravo življenje doma v času epidemije. Poudarjajo pomen vzpostavljene vsakodnevne rutine, reda in čistoče med bivanjem doma. Pomembno je redno prehranjevanje, vsaj petkrat na dan, ki je pestro in uravnoteženo.Prav tako je pomembna hidriranost čez ves dan. Izogibati se je potrebno večurnemu sedenju, biti moramo vsak dan telesno dejavni. Sedenje je potrebno prekinjati na uro ali dve, še bolje na 20 minut. Če ste zdravi pojdite vsak dan ven na svež zrak in po možnosti v naravo.Če iz kakršnegakoli razloga ne morete ven, vadite doma oz. poskušajte ohranjati ali krepiti svojo telesno pripravljenost znotraj lastnega doma. Redna telesna vadba med drugim krepi tudi imunski sistem. V kolikor ste bolni, bodite telesno dejavni, kolikor vam to dopušča vaše zdravstveno stanje. Prav tako je pomembno, da si privoščite dovolj kakovostnega spanca glede na svoja leta. Poskrbeti je potrebno tudi za krepitev duševnega zdravja in ohranjanja zdravih medosebnih odnosov.je poudarila, da je vsakodnevno gibanje in izvajanje aktivnosti, kjer vključujemo celotno telo, tudi slabšo stran telesa, izjemno pomembno za osebe, ki so preživele možgansko poškodbo. Navajajo nekaj vaj za vestibularni sistem, za trup, za zgornji ud, za roke in za spodnji ud. Navajajo tudi nekaj idej za vsakodnevne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo s slabšo roko.je pripravila pet nasvetov, kaj lahko storimo sami, če se pojavi bolečina v hrbtenici.priporoča predvsem ženskam v predporodnem in poporodnem obdobju, da sledijo nasvetom NIJZ, pripravljenim posebej zanje, ter predstavlja še dodatne nasvete. Hkrati svetujejo, da se v primeru težav z bolečinami v medeničnem obroču, z nehotenim uhajanjem urina, blata ali če se pojavi prekomeren razmik premih trebušnih mišic, ženske obrnejo na fizioterapevte iz Ginekološke klinike v Ljubljani.je pripravila tudi pet nasvetov za varno ravnanje z živalmi.je pripravila nekaj nasvetov za gibanje starejših oseb ter predstavila številne povezave na spletne strani s kakovostno vsebino na tem področju.navaja pet stvari, ki jih fizioterapevti zasebniki lahko naredijo sedaj, da jih ne bodo rabili delati kasneje. Med njimi so tudi pregled ali imamo vse dokumente, ki jih od nas zahteva zakonodaja, kot so npr. ugotovitvena odločba, dokazilo o vpisu v register itd.je poudarila pomen pristnih človeških stikov. Če so naši stiki kakovostni, se tudi z okoliščinami lažje spopadamo. Ostanimo doma, a ne pozabimo na našo človečnost.je navedla pet pozitivnih nasvetov, kaj lahko naredimo v naravi in v okolici doma. Svetujejo, da si tudi doma uredimo čim bolj prijeten kotiček, kjer se sproščamo, telovadimo in dobro počutimo.pa je študente pozvala, da s svojim zgledom in ravnanjem zaščitijo tiste, ki so najbolj dovzetni za okužbo. Obenem poudarja tudi pomen kakovostnega osveščanja okolja in skrb za svoje izobraževanje, ki se bo obrestovala, ko bo življenje spet v starih tirnicah.Sekcija za šport, pet nasvetov: kako ostati aktivni tudi v času epidemije.V dneh, ko se je življenje pri večini ljudi obrnilo na glavo, marsikdo ne najde motivacije za vadbo, ker so fitnesi zaprli vrata in se v lastnem domu sam ne opogumi, da bi naredil nekaj za svoje telo. Po drugi strani si marsikdo želi domače telovadbe, a ne ve, kaj je prav in kaj narobe.Fizioterapevtske ambulante so po priporočilih pristojnih do nadaljnjega zaprte in sedaj je nastopil čas, ko mora vsak posameznik poskrbeti za preventivno delovanje. Možnosti je veliko, toliko, kot ljudi, ali celo še več. Da bi vam pomagali razgibati vsakdan in vas opogumili k aktivnosti, vam ponujamo nekaj idej.za dvig energije ob začetku dneva, prebujanje celega telesa in aktivacijo pljuč, srca in ožilja ter prebavnega sistema.Na spletu je več slovenskih posnetkov, vpišite samo pozdrav soncu.vsak dan si privoščite 30-60 min gibanja na svežem zraku, v gozdu, na poljskih poteh ...zelo pomemben del vsake aktivnosti, s pomočjo katerega dvignemo srčni utrip in telesno temperaturo ter telo pripravimo na napor vnadaljevanju.Primer ogrevalnih vaj, ki jih lahko izvajate v poljubnem tempu, kakšno izmed njih tudi izpustite ali zamenjate s svojo najljubšo:za hitrejšo in boljšo regeneracijo telesa, zmanjšanje mišične utrujenosti ter preventivno delovanje pred kroničnimi bolečinami po daljšem sprehodu ali teku.Primer razteznih vaj večjih mišičnih skupin, ki so pri hoji in teku najbolj obremenjene. Razteg je potrebno doseči postopno in ga zadržati vsaj 30 sekund.so pomembne za lažje premagovanje vsakodnevnih opravil, preprečevanje mišično-skeletnih bolečin, vzdrževanje kostne gostote,... a le, če jih izvajamo redno (2x tedensko).Primera vaj za moč celega telesa, ki jih lahko izvajate doma, v svojem tempu in v težavnostni stopnji, ki ustreza vaši telesni pripravljenosti:Vadba doma za bolj trenirane posameznike: če ste navajeni zelo aktivnega življenja, imate veliko izkušenj na športnem področju in dobro tehniko ter bi si želeli popestriti vašo vadbeno rutino, lahko na tej povezavipoiščete različne oblike vadb.