Funkcionalna vadba je enako priporočljiva za začetnike kot za vrhunske športnike

Je funkcionalna vadba primerna za vse?

Funkcionalni trening je uporaba različnih znanj in metodologije za izboljšanje pripravljenosti posameznika, ki ima pozitiven vpliv na specifično uspešnost v športu ter na kakovost življenja in na zdravje. Preprosta definicija, kot je lahko enostaven tudi funkcionalni trening, saj so gibanja posebna, sestavljena in v izvedbo vključujejo več mišičnih skupin , predvsem pa sestavljajo odlične motorične programe , saj se mišice ne vključujejo kot izolacija, ampak se v širšem spektru povezujejo v gibanje v sinergiji s sosednjimi mišicami. Telo se obremeni po vsej kinetični verigi, zaprti ali odprti, ker se tako ustvarja boljša in fina koordinacija gibanja. počep spada med funkcionalne vaje, ker krepi in trenira mišice, ki so odgovorne, da se lahko usedemo in vstanemo ali pa poberemo predmet s tal. Daleč največja prednost funkcionalne vadbe je, da jo lahko izvajamo praktično kjerkoli, najsibo doma ali v fitnesu. Pri vodenih vadbah je zelo priročno predvsem to, da vas primerno usposobljeni vaditelj spozna s takšnim treningom in vas vpelje v nov svet fitnesa.Takšna oblika vadbe je zelo priporočljiva tudi za starejše – kot del širokega programa za izboljšanje ravnotežja, gibčnosti in moči, ki pridejo prav predvsem pri preprečevanju padcev in podobno.Če ste starejši od 40 let oziroma se niste gibali že nekaj časa ali pa imate težave z zdravjem, je pred začetkom vadbe tako kot v vseh primerih, ko se odločite za tako velik vadbeni korak, priporočljiv obisk pri zdravniku. Prav tako naj se s svojim zdravnikom prej posvetujejo nosečnice. Ne pozabite: začnite z lastno težo, ne zaganjajte se in ne pričakujte rezultatov po enem treningu. Vse pride postopoma, vendar pa boste kmalu začutili večjo moč, zato lahko takrat v svojo vadbo vključite tudi vadbene pripomočke in uteži.