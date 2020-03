Za 4 osebe potrebujemo:

Fuži s tartufi. FOTO: Tanja Drinovec

Priprava:

Marsikdo med vami se je zagotovo po dolgi zimi v težkem pričakovanju in silni želji po kolesu že podal na spomladansko kolesarjenje po istrski zemljici, bodisi naši ali pa naših južnih sosedov. Če ste tudi sami med tistimi kolesarskimi uživači , ki se med kolesarjenjem zmorete ustaviti, ko vas iz domače gostilne premami vonj po dobri hrani, ste nemara okusili tudi istrske specialitete, med katere pa zagotovo sodijo fuži s tartufi.No, če po drugi strani sodite med hitre dirkače, ki se držite za krmilo vašega kolesa kar celo »stotko«, gledate asfalt in si z veliko težavo komaj utrgate čas za požirek vode iz vašega bidona in polovico energijske ploščice, tega vonja žal verjetno niste imeli priložnosti zaznati. Lahko pa vam povem, da so izjemni. Morda pa si jih zato lahko omislite doma po napornem dnevu.Tartufi sicer niso čisto za vsak okus, zase pa lahko govorim, da so ena ljubših jedi, ki sodijo med nekakšne dražje pregrehe in svetovne specialitete. Čisto vsakega okuševalca ne začarajo, v mojih ustih in glavi pa se ob uživanju odvija neznanski občutek blaženosti in neutemeljene sreče. Morda tudi zato utemeljeno tartufe uvrščajo med naravne afrodiziake.V našem receptu bo nastopil kot začimba dobrih istrskih testenin – fužev, za še več spominov na Istro pa jih bomo okrepili z nekaj pršuta in polili z nekaj kapljic dobrega olivnega olja.MasloVrečka fužev (500 g)Nekaj rezin pršuta ali pancetePol sesekljanega pora2,5 dl sladke smetaneRumenjak40 g tartufateSol, poperKozji sirNa ponvi segrejemo žlico masla in dodamo sesekljan pršut in por. Na hitro prepražimo. Zalijemo s smetano. Ko se ta malo pokuha dodamo razžvrkljan rumenjak in vse kuhamo kakšni 2 minuti, nazadnje pa dodamo še tartufe in vse na hitro še malo pogrejemo, solimo in popramo. Vmes skuhamo fuže. Prelijemo jih z našo omako, pokapljamo z nekaj kapljic olivnega olja in potresemo s kozjim sirom. Postrežemo.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.