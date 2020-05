Opozorilo: spoštovani športni prijatelji, v času do konca pandemije upoštevajte uradne strokovne smernice za zmanjšanje možnosti prenosa virusa in lokalna in državna pravila glede potrebne medsebojne fizične razdalje, pravil uporabe javnih športnih objektov, vadb večjega števila rekreativcev in večjih druženj na sploh.

Po rekordni Simbioza GIBA 2019 akciji, ki je v gibanju v oktobru združila 40 000 udeležencev, je ekipa Simbioze z velikim veseljem pričakovala mesec maj, ki bi lokacijam, ki nudiijo brezplačno športno aktivnost in tudi udeležencem in udeleženkam vseh generacij, prvič v zgodovini akcije nudil kar cel mesec brezplačnega aktivnega preživljanja časa.Kljub splošni epidemiološki situaciji v državi, pa je vseeno padla odločitev, da se Simbioza GIBA 2020 akcija izvede – ravno pretekli tedni so namreč pokazali, kako pomembno je, da skrbimo za dobro psihično in fizično počutje in kako važno je, da se vseh stresnih situacij lotimo v dobri formi!Bistveni element Simbioze GIBA je tudi medgeneracijsko sodelovanje in druženje, ki je, glede na razmere v državi in glede na ogroženost predvsem starejše populacije, letos temu primerno predrugačeno. Medgenerecijska vadba je spodbujena, vendar le z osebami istega gospodinjstva, za vse ostale pa naj velja Gibamo skupaj, tako da smo narazen. Ključen fokus letošnje akcije tako predstavlja predvsem ozaveščanje o pomenu gibanja – četudi bomo letos gibali vsak zase, se že naslednjo pomlad skupaj srečamo na običajen način in ustvarimo nove medgeneracijske spomine!Do tega trenutka se je akciji osveščanja in spodbujanja pomena gibanja pridružilo že več kot 60 organizacij (osnovnih šol, srednjih šol, zdravstvenih domov, planinskih društev in domov za starejše občane). Vse te organizacije predstavljajo most med ekipo Simbioza GIBA, ki tedensko pripravlja različne vsebine, izzive in natečaje ter potencialnimi udeleženci gibanj, s katerimi komunicirajo koordinatorji organizacij. Na ta način želimo letos, navkljub negotovosti ki nas pretresa, vseeno med čim širši krog ljudi ponesti ključno sporočilo našega projekta – Vse življenje se gibamo.Vabljeni pa so seveda tudi vsi ostali - da sledijo objavam na Simbiozini Facebook strani in na spletni strani, kjer se vsak lahko pridruži tedenskim izzivom (vsak teden sta pripravljena dva izziva – lažji in nekoliko težji) ali pa sodeluje v treh nagradnih tematskih natečajih, kjer pričakujejo vaše foto in video utrinke vaše individualne vadbe ali pa gibanja s člani vašega gospodinjstva.***Simbioza Genesis, socialno podjetje