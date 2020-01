Gimnazija Poljane tudi s pomočjo teka do svoje 120. svečke

V tem času je bila nepogrešljiv člen mnogih tekaških prireditev, na katerih je v njenih barvah teklo na stotine Poljancev.Prvič so se pod geslom »« v tako velikem številu udeležili 5. Ljubljanskega maratona v okviru 100. obletniceleta 2000. Od takrat naprej so že 20 let zapored nepogrešljivi del te največje ŠR tekaške prireditve pri nas.Tudi 120. obletnico šole bi radi tekaško obeležili. Tokrat načrtujejo rekordno udeležbo na 64. Pohodu Pot ob žici; vsaj 120 poljanskih trojk naj bi 9. maja 2020 »okupiralo«. Sodelovala bo večina dijakov, saj je 3 km razdalja, ki jo lahko s pomočjo prijateljev premaga prav vsak. Z različnimi razdaljami se bodo spopadli tudi učitelji in ostaliMed seboj bi radi povezali čim več tekačev različnih poljanskih generacij, jih zvabili iz cone udobja in jih motivirali za druženje v gibanju in zdrav življenjski slog. Pot ob žici se nam zdi primerna izbira za počastitev 120 obletnice, saj spodbuja vse prej našteto in je obenem edinstvena,najlepša in najbolj prisrčna ŠR prireditev pri nas; v trojicah prevlada duh solidarnosti, podpore , tovarištva in družabnosti.je sicer organizirano prisotna na Trojkah že 20 let. Zadnja leta sodeluje od 15 do 30 ekip Gimnazije Poljane (45-90 dijakov); največ med vsemi šolami. Veliko jih pomaga tudi pri organizaciji te prireditve. Spodbujajo prijateljevanje in fer odnos v trojkah, ki je pomembnejše od rezultata; zmagovalci so vsi, ki si pomagajo med sabo in skupaj pritečejo ali prihodijo skozi cilj.Ker verjamejo, da jevsako leto zdrav način življenja, predvsem pa tek, vbrizgala v žile mnogih, ki ste kadarkoli žulili poljanske klopi, vas vabijo, da praznujete zavidljivih poljanskih 120 let v športnem duhu z njimi.Pridružite se jim na 64.Teku trojk v maju 2020 in s svojimi bivšimi sošolci, prijatelji,družinskimi člani ali pa morda profesorji pretecite ali prehodite eno od razdalj, ki jih ena najlepših tekaških prireditev pri nas ponuja (3 km, 12,5 km, 29 km ali pohod ob žici).