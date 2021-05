Giro končno spet v Sloveniji

Slovenske kraje bo Giro obiskal 23. maja

Jan Tratnik je na lanskem Giru slavil zmago v 16. etapi. FOTO: Luca Bettini/Afp

Novinarska konferenca na Trgu Evrope, 11.5., za predstavitev spremljevalnega programa Gira d'Italia. FOTO: Mateja Pelikan

Na letošnjem Giru sta dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik. FOTO: Jure Eržen/Delo

Spremljevalni program Gira v Sloveniji

V pričakovanju prihoda roza kolesarske karavane sta Mestna občina Nova Gorica in Občina Brda pripravili več kot 30 spremljevalnih aktivnosti, ki bodo gledalce in kolesarje gotovo navduševali. FOTO: Mateja Pelikan

Profil 15. etape Gira. FOTO: Giro.it

Legendarni Giro je Slovenijo obiskal leta 1921, 1971, 1994, 2001 in 2004. Giro ravno letos praznuje pomemben mejnik: 90 let roza majice (1931-2021).Postavlja se ob bok najbolj pomembnim evropskim dirkam, torej francoskega Toura in španske Vuelte. Prva edicija se je odvila pred več kot 100 leti, leta 1909, v 8 etapah pa so kolesarji že takrat opravili skoraj 2.448 km. Letošnja 113. edicija je sestavljena iz kar 21 etap s skupno dolžino 3.479,9 km.Ob posebnih dogodkih se druščina potegovalcev za roza majico zapelje tudi onkraj italijanske meje. Letošnja 30-letnica Slovenije, potegovanje za vpis Brd in Collia v Unescov seznam svetovne dediščine in razglasitev Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za Evropsko prestolnico kulture 2025 je tako Giro pripeljal tudi v Goriška Brda in Novo Gorico.Gre tudi za medijsko izjemno privlačen dogodek: več kot 180 držav letno zakupi pravice za neposredne prenose. Skoraj 2000 akreditiranih novinarjev iz 900 različnih medijskih vetrov v vsaki ediciji spremlja Giro, na svetovnem merilu pa bitko za roza majico sledi skoraj 800 milijonov gledalcev.Letošnji Giro bo slovenske bisere na Goriškem prekolesaril v nedeljo, 23. maja 2021, v sklopu 147 km dolge 15. etape, ki povezuje kraje od Gradeža do Gorice.Državno mejo bo Giro prestopil takoj po 60. kilometru v Vipolžah. Sledili bodo skoraj trije krogi skozi čezmejni briški teritorij. Tako se bodo kolesarji in gledalci vzpeli skozi vasice Dolnje Cerovo, Gornje Cerovo, Hum in Kojsko do Gonjač, ter se nato spustili preko Šmartnega, Dobrovega, Medane in Plešivega v italijanski del briškega gričevja. Tam se bodo zapeljali skozi ravno tako slikoviti Krmin. Ob zadnjem vzponu na Gornje Cerovo, ki velja za veliko gorski cilj, se bo bitka za roza majico spustila preko Števerjana in Oslavja skozi Gorico v Novo Gorico, se mimo Trga Evrope vzpela na burbonsko Kostanjevico in nato etapo zaključila na Travniku v Gorici.Atraktivnost tega posebnega čezmejnega prostora, prepojenega s kulturnim kolažem iz slovanskih, romanskih in germanskih vetrov, bo zgolj v Italiji spremljalo blizu 2,5 milijona gledalcev, na svetovni ravni pa kot rečeno skoraj 800 milijonov gledalcev. Skoraj tri ure slikovitih kadrov briškega in goriškega območja bosta snemala 2 helikopterja. Gre za izjemno promocijsko priložnost ne zgolj za kraje, ki se bodo v 15. etapi obarvali v roza barvo, temveč za celotno Slovenijo in Furlanijo - Julijsko krajino.V pričakovanju prihoda roza kolesarske karavane sta Mestna občina Nova Gorica in Občina Brda pripravili več kot 30 spremljevalnih aktivnosti, ki bodo gledalce in kolesarje gotovo navduševali.Na Bevkovem trgu v Novi Gorici bo ponovno postavljena postaja z električnimi kolesi, ki bo namenjena tako učencem in dijakom kot tudi širši javnosti. Organizirana bo tudi nagradna igra s praktičnimi nagradami.Otroci osnovnih šol in vrtcev bodo pripravljali umetniške dobrodošlice, ki bodo razobešene ob trasi, vrsta manjših novogoriških obmejnih objektov bo dobila novo podobo izpod čopičev mednarodnih umetnikov. Atraktivna bo tudi posebna etapa E-BIKE, na kateri bodo sodelovali trije slovenski in trije italijanski športniki:in. Drugi atraktivni dogodek pa bo prelet z roza padalom, ki ga bo izvedeliz Športnega društva Polet na dan Gira d'Italia. Poletel bo na relaciji Lijak, Sabotin, Brda, Nova Gorica.Ustvarjal bo tudi Šolski center Nova Gorica, ki bo pripravil več kot 25 koles v višini 80 cm, pobarvanih v zeleno in roza barvo, simbola Slovenije in Gira d'Italia, kolesa bodo razpršena po manjših krožiščih v Novi Gorici in Brdih. V Brdih pa bodo traso krasila tudi reciklirana in roza pobarvana kolesa, panoramska okna »utrinkovalnice« bodo prisotna tako v Brdih kot v Colliu, celotna trasa bo dihala »roza«. Po večjih krožiščih v Novi Gorici in na celotni trasi Brd bodo izobešene roza zastave z logotipom Gira d'Italia ter zelene z logotipom Dirke po Sloveniji. Zastavice bodo krasile tudi ulice srednjeveške vasice Šmartno.Preko 1000 vrtnic sorte Rosa »Pink Knock Out« bo navduševalo v mestu vrtnic, na Kolodvorski ulici pa tudi napis EPK 2025 »#GOBORDERLESS«. Pozornost na dan dogodka bo zagotovo pritegnilo veliko roza in zeleno srce na Sabotinu. Čezmejno se bodo povezali tudi poklicni gasilci. Gasilci Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica bodo skupaj s kolegi gasilci iz sosednje Italije s pomočjo avtolestev postavili skupen tunel v višini 25 m nad traso Gira d'Italia na začetku Kolodvorske poti v bližini nekdanjega mejnega prehoda Solkan.Sodelovali bodo tudi številni glasbeniki, ki bodo skrbeli za pravo vzdušje ob trasi. Ekipa Radia Robin bo na ta dan predvajala program iz mobilnega studia na Trgu Evrope, od koder bodo spremljali in komentirali dogajanje skupaj s številnimi gosti. Goriški muzej pa pripravlja nabor utrinkov vseh edicij Gira, ki so se zapeljale skozi Novo Gorico.Nenazadnje bomo izbirali tudi Naj kolesarsko fotografijo in najljubšo kolesarsko traso v Brdih, Vipavski dolini oz. naši čezmejni regiji.Brda, Nova Gorica in Gorica so torej pripravljene na najbolj roza dogodek zadnjih časov na Goriškem in vabijo, da se goriškega čezmejnega utripa in energije naužijejo vsi.