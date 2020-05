Ogromno vadečih že izkorišča pozitivne učinke glasbe pri treningu. Tekači ne morejo brez slušalk v ušesih, fitnesi postajajo čedalje bolj glasni (trenutno ne, ampak, ko so odprti), številne študije so pokazale, da primerna glasba dejansko vpliva na motivacijo in efektinost vadbe …Ljudje načeloma izbirajo glasbo s hitrejšim tempom, močnimi udarci in zapomnljivimi refreni in nova študija kaže, da nam fokusiranje na glasbo dejansko pomaga hitreje premikati noge . A ne le to, če jo znamo pravilno izbrati, nam bo pomagala tudi pri regeneraciji.Journal of Strenght & Conditioning Research je objavil rezultate študije iz Španije in Brazilije, kjer so se znova lotili raziskovanja glasbe in njenega učinka na motivacijo in zadovoljstvo vadečih. Tekači, ki so poslušali pesmi, ki so jim bile všeč – ne glede na to, ali je bil tempo hiter ali počasen – so hitreje pretekli pet kilometrov.Raziskovalci so ugotovili, da glasba pomaga aktivirati prefrontalni korteks, del človeških možganov, ki je odgovoren za odločanje in čustva.To pripomore ne le k večjemu navdušenju pred samim tekom, ampak tudi k hitrejšemu času. Aktivirani prefrontalni korteks možgane ohranja v pripravljenosti in nogam sporoča, da je čas za akcijo.A niso le visoko intenzivne, glasne, udarjajoče in hitre skladbe tiste, ki največ pomenijo. Umirjena glasba po teku tekačem pomaga pri regeneraciji mišic.Raziskovalci so pokazali, da se je pri posameznikih, ki so takoj po 5-kilometrskem teku poslušali sproščeno glasbo, aktiviral vagusni živec (glavni živec parasimpatičneg živčevja v možganih), ki pomaga organom, kot so srce, pljuča in prebavila, da se vrnjeno v homeostazo. Sproščujoča glasba torej ne sprošča le uma, ampak tudi telo, ki se zato hitreje regenerira po naporih.