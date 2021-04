Glasujte, kakšno majico naj na Touru nosi Primož Roglič

Oglejte si zanimiv video na to temo

Kolesarji Jumbo Visme sna čelu, tradicionalno dirkajo in trenirajo v majicah s prevladujočo rumeno barvo. Ker pa je na dirki po Franciji najbolj pomembna prav rumena majica (tudi na kakšni drugi etapni dirki je, pa to organizatorjev ne moti), in ker so Jumbove majice predvsem rumene, morajo zamenjati barve.Moštvo Jumbo Visma se ne pritožuje, preveč spoštujejo rumeno majico, zato so hitro naredili tri osnutke in navijače povabili k izbiri. Do 15. aprila imamo čas glasovati za eno izmed treh predstavljenih. Katera vam je najlepša? Glasujete lahko na spletni strani Jumbo Visme.