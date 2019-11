FOTO:Gorskokolesarski razcvet po Poletovo

Kaj sploh je klasično gorsko kolo?

Bianchi Nitron 9.4

Večna klasika! Foto: Arhiv proizvajalca

Kona Kahuna

Vedno najlepši. Foto: Arhiv proizvajalca

Cube Access WS C:62 PRO

Nemška kakovost. Foto: Arhiv proizvajalca

Cube Reaction C:62 SL

Nemec nikoli ne zataji. Foto: Arhiv proizvajalca

KTM Prowler 292

Avstrijska ”kombinirka”. Foto: Arhiv proizvajalca

Bergamont Contrail 7

Novinec na terenu. Foto: Arhiv proizvajalca

Scott Spark 970

Kakovost na prvem mestu. Foto: Arhiv proizvajalca

Giant Trance Advanced Pro

Največji na svetu! Foto: Arhiv proizvajalca

Danes biti gorski kolesar je res težko. Ozkoglednost je postala privilegij tistih, ki so vozili že vsa kolesa, a še vedno jih je nekaj v vrsti. Vsako sezono nas proizvajalci presenetijo z novostmi, o katerih se med običajnimi kolesarji niti ne šušlja.Drži, da so vladarji gorskokolesarskega sveta postali električni gorci, ki meljejo vse pred sabo in za sabo puščajo kolesa za arhive. Da, električna gorska kolesa so tako močna prodajna uspešnica, da ne moreš verjeti lastnim očem, ko se voziš recimo po italijanskih Dolomitih, avstrijskih in švicarskihin francoskih… Nikjer več »manualnih« gorskih kolesarjev, samo še »električarji«.Poletovci kljub neskončnemu navdušenju nad možnostmi elektrike po kolesarsko ostajamo zvesti klasiki. Še vedno se tudi trudimo ostati poleg vtičnice in brez polnilcev, zato smo pobrskali po slovenskih prodajalnah, kaj nam še ponujajo od klasičnih gorskih koles.Razdelili smo jih v dve skupini: trdaki in polno vzmetena kolesa za vsepovsod. Če uporabljamo mednarodni izraz, potem pišemo o hard tail in all-mountain kolesih ali cross country (XC) kolesih. Izbrali smo osem modelov, vsakih po štiri, toliko da boste vedeli, kaj lahko srečate v prodajalnah.Verjetno ni treba opozarjati, da so vsa gorska kolesa na 29-palčnih platiščih, sem in tja se najde kak model s 27,5-palčnimi, a brez skrbi, prodajalci vas bodo o vsem podučili. Da, 26-palčnih med kolesi za odrasle ni več, premaknili so jih v otroški gorskokolesarski svet. Drugi so ostali v kleteh ali pa jih vozijo oni, ki jim palci niso mar, marveč le vrtenje v zeleno.Trdake priporočamo tistim gorskim kolesarjem, ki še vedno najbolj uživajo v osvajanju vrhov in vožnji po ravnem. Polno vzmetena pa tistim, ki so univerzalci, ki obožujejo kolesarjenje navkreber, še bolj pa spust v dolino. Ne, ne bomo razlagali tehnikalij, to prepuščamo prodajalcem, ko vas bodo podučili pred pultom, mi samo predstavljamo, kaj vse se da kupiti pri nas, in ne na spletu ali pri sosedih.Bianchije bolj poznamo z asfaltnih cest, vendar po kakovosti ne zaostajajo niti v svetu gorskih koles. Nitron 9.4 je odličnjak v srednjem razredu gorskih koles. Trdak oziroma hard tail, ki bo najbolj navdušil tiste, ki se raje vzpenjajo kot spuščajo s hriba. Namenjen je izkušenim kolesarjem, ki iščejo kolo s pedigrejem, vrhunskimi zmogljivostmi ter najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno. Geometrija okvirja je bolj za dirkače kot običajne rekreativce, vendar se ne bojte, udobje boste prav tako čutili. Notranja napeljava vseh kablov kolo samo še polepša, hkrati pa omogoča montažo potopne sedežne opore, kar zaradi vse večje zahtevnosti kolesarjev postaja skoraj obvezna oprema tudi pri tej vrsti gorskih koles.Okvir: karbon, monokok, dirkalna geometrija, notranja napeljava kablovPrestave: Shimano Deore, 1 x 12 prestavZavore: disk, Shimano Br-MT200Vilice: Rock Shox Judy Gold RL 29« Solo Air 100 mm hodaObroči: WTB KOM i25 29-colskiCena: 1900 evrovKadar koli pišemo o gorskih kolesih, nikakor ne moremo mimo Kone. Poiskali smo najbolj enostavnega trdaka in ga našli, kje drugje kot pri Koni. In še barva nam je zelo všeč. Kona Kahuna je enostavnež, ki vas ne bo oropal za več kot eno podpovprečno slovensko plačo. Točneje napisano; ne bo vas oropal, ampak vam zagotovil enkratne užitke vsakič, ko boste sedli nanj. Zagotavljamo, da bo kolesarjenje s tem kolesom postalo vsakdanje početje.Okvir: aluminijPrestave: Sram SX Eagle 1 x 12 prestavZavore: Disk Hydro Shimano DeoreVilice: RockShox Recon RL Solo Air 100 mm Tapered 110 mmObroči: Wtb ST i27 TCS 2.0Cena: 899 evrovPregovorno odlična kolesa za odlično ceno. Preverili smo in vedno znova smo presenečeni, kako jim uspe. Kljub izvrstni kakovosti in vrhunskemu dizajnu lahko kolesa Cube najdete v trgovinah po izjemno ugodnih cenah, kar jih dela drugačna. Access WS je eden izmed tistih s ceno, za katero moramo dvakrat preveriti, ali je prava. Pa vendar je bolj kot to pomembno, ali ima dobre vozne lastnosti. Ima jih, lahko bi napisal, da celo odlične, vendar ne bi pretiravali s hvalo, raje gremo na vožnjo.Okvir: karbon monokokPrestave: sprednji menjalnik: Shimano SLX, zadnji menjalnik: Shimano XTS, 2 x 11 prestav, prestavne ročice: Shimano SLXZavore: Shimano BR-MT200, hydro, kolutne (180/160)Vilice: RockShox Recon Silver TK Air, 100 mm, PopLockObroči: Cube EX21, 32H, Disc, pripravljene za tubelessCena: 1500 evrovDirkač, ki vas bo najprej navdušil med vožnjo navkreber, potem pa še navzdol. Izjemno vodljivo, lahko in zanesljivo gorsko kolo z odlično opremo Shimano XT. Okvir je karbonski, vsi kabli so speljani v notranjosti okvirja, kar mu daje krasen videz, mehanikom pa nočne more, vendar to kolo ne bo prav pogosto obiskalo kolesarske delavnice. Odlična izbira za vse, ki uživate tudi na goskokolesarskih XC-dirkah.Okvir: karbonPrestave: Shimano XT, 2 x 11 prestavZavore: Shimano XT, hydro, kolutneVilice: Fox 32 Float Performance Elite SC, 100 mm, 2 nastavitvi Remote LeverObroči: Fulcrum Red 55, pripravljeno za tubelessCena: 2500 evrovVsegorsko oziroma all-mountain kolo, s katerim boste hitro plezali po hribih in se še hitreje spuščali po enoslednicah. Namenjeno je tako začetnikom kot izkušenim kolesarjem, saj s svojo geometrijo ponuja velik razpon uporabe. Zaradi linearno vpetega amortizerja boste pri vožnji v klanec čutili stabilno in enakomerno plezanje brez »guncanja«. Njegovi odliki sta vodljivost in stabilnost, avstrijska kakovost pač ali drugače napisano: ker kraljujejo v motokros svetu, so svoje znanje prenesli še v kolesarski svet.Okvir: aluminijPrestave: Sram GX EagleAmortizer: RockShox DeLuxe RLVilica: Suntour AionZavore: Shimano MT501/MT520 4-pistons /Rotor 203-180Obroč: KTM Line TRAIL – Mavic 29”Sedežna opora: KTM Comp, dropperpostTeža kolesa: 15,5 kgCena: 2999 evrovNemška kakovost, zanesljivost, odlična vodljivost. Prenovljeni Bergamont Contrail je v letošnjo sezono zapeljal z novo optimizirano all-mountain geometrijo in lahkim alu okvirjem! S 130 mm hoda spredaj in zadaj in 29-colskimi kolesi za maksimalen užitek na vaših gorskokolesarskih avanturah. Ima možnost zamenjave 29- in 27,5-palčnih obročev. Bergamont Contrail ponuja odlično izbiro za vse prave all-mountain in pustolovske navdušence. Od hitrih, tekočih enoslednic do nepozabnih avantur!Okvir: aluminijPrestave: Sram NX Eagle, 1x12 prestavZavore: Shimano BR-MT520, hydro, kolutne, rotor: 180/180 mmVilice: Rock Shox Sektor RL, 130 mmZadnje vzmetenje: Manitou McLeod, reboundObroči: Sun Ringlé Helix TR27Cena: 1895 evrovSpark je eden najlažjih polnovzmetenih gorskokolesarskih okvirjev vseh časov. Tehnologija, s katero so ga ustvarili, znova premika meje in kolo je boljše kot kadar koli. Spark 970 je na voljo z izjemnim okvirjem 6061 SL, cena je še dostopnejša, vozne lastnosti pa ostajajo zelo podobne karbonskim modelom. Spark je polnovzmeteno »cross country« kolo, ki je enako uporabno za vzpone in spuste. Ta mešanica lastnosti je za tiste »prave« gorske kolesarje, ki se izogibajo žičnicam, a se zelo radi v dir spustijo po klancu.Okvir: aluminijSL 6011Prestave: Shimano DeoreZavore: Shimano MT200, kolutne, 180 mmVilice: Rock Shox Judy RL Solo Air, 120 mmZadnje vzmetenje: X-Fusion RL,120 mm, lockoutObroči: Syncros X-25, 29-palčni, pripravljeno za tubelessCena: 1500 evrovKolo za povsod, mu pravimo ljubkovalno. Ni je poti, ki je ne bi premagali z njim. »Pošast« na dveh kolesih. Kolo, ki se z lahkoto vzpenja, najhitrejše je na spustih, udobno brez primere, vzdržljivo prav tako. Enostavno kolo, ki ga boste uporabljali zelo dolgo, če mu boste zagotovili vsaj osnovno vzdrževanje. Odlikujejo ga »Maestro« vzmetenje, odlična geometrija in seveda najboljši material okvirja kot tudi preverjena oprema. Giant je pač največji proizvajalec koles na svetu in zato lahko ponudi najboljše za najboljšo ceno.Okvir: karbonPrestave: Sram GX Eagle, 1 x 12 prestavZavore: SRAM Guide, 180 mm, hidravlične, kolutneVilice: Fox 34 Float Performance, 130 mmZadnje vzmetenje: Fox Float DPX2 Performance, trunnion mountObroči: Giant TRX 1 29-palčniCena: 3400 evrov