FOTO:Gorskokolesarski trdorepci – klasika za vedno

Specialized Rockhopper Expert

Specialized rockhipper expert. FOTO: Arhiv proizvajalca

Scott Scale 965

Scott scale 965. FOTO: Arhiv proizvajalca

Scott Scale 940

Scott scale 940. FOTO: Arhiv proizvajalca



Focus Whistler 3.9

Focus whistler 3.9. FOTO: Arhiv proizvajalca

Focus Whistler 3.8

Focus whistler 3.8. FOTO: Arhiv proizvajalca

Wilier MTB 503x

Focus whistler 3.8. FOTO: Arhiv proizvajalca

Giant Fathom 2

Giant fathom 2. FOTO: Arhiv proizvajalca

KTM Ultra Evo

KTM ultra evo. FOTO: Arhiv proizvajalca

CUBE Attention SL

Cube attention SL. FOTO: Arhiv proizvajalca

Trek X-Caliber 9

Trek X-caliber. FOTO: Arhiv proizvajalca

Kolesarski veliki pok na Slovenskem se je začel v prejšnjem stoletju, s podobnimi kolesi, kot jih predstavljamo danes. Krog se vrti in vrnitev v zeleno, ki se jeseni spreminja v zlato, skoraj ne more biti lepša, kot si jo lahko podarimo s tokratnim Poletovim izborom. Prišel je čas, ko moramo predstaviti gorsko kolo, ki spada k »navadnim«, in ne električnim. Nismo si mislili, da bo tako hitro ... Vse kaže, da bodo trgovci kmalu prodali več električnih kot običajnih gorskih koles . Da, so takšna prodajna uspešnica, da ne moreš verjeti lastnim očem, ko se voziš recimo po italijanskih Dolomitih, avstrijskih in švicarskih Alpah in francoskih Pirenejih … Nikjer več »manualnih« gorskih kolesarjev, samo še »električarji«.Poletovci kljub neskončnemu navdušenju nad možnostmi elektrike po kolesarsko ostajamo zvesti tudi klasiki. Še vedno se trudimo ostati poleg vtičnice in brez polnilnikov, zato smo pobrskali po slovenskih prodajalnah, kaj nam še ponujajo od klasičnih gorskih koles. Večina predstavljenih nosi letnico 2021.Z veseljem vam jih tako predstavljamo kot priporočamo, potrudili smo se, da smo našli največ za ceno, ki visi s krmila.Jasno, da so vsa gorska kolesa na 29-palčnih platiščih, sem in tja se najde kak model s 27,5-palčnimi, a brez skrbi, prodajalci vas bodo o vsem podučili. Da, 26-palčnih med kolesi za odrasle ni več, premaknili so jih v otroški gorskokolesarski svet. Drugi so ostali v kleteh ali pa jih vozijo oni, ki jim palci niso mar, marveč le vrtenje v zeleno.Verjetno še vedno živijo in uživajo v spominih na gorskokolesarski veliki pok, ki je odjeknil pri nas v osemdesetih in predvsem devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Čeprav se morda čudno sliši, je bil to tudi začetek vsesplošnega kolesarskega poka pri nas, ki se zdaj, po nekaj desetletjih, najbolj vidi kot cestno rekreativno kolesarstvo.Mnogi, ki danes vozijo predvsem po cesti, so začeli na gorskih kolesih, trdorepcih – in če jih vprašate, vam bodo povedali, da so v sedeže teh vtkani njihovi najlepši spomini.Trdake, trdorepce priporočamo tistim (gorskim) kolesarjem, ki še vedno najbolj uživajo v osvajanju vrhov in vožnji po ravnem nekoristnem svetu v zelenem. Polnovzmetena kolesa pa tistim, ki so univerzalci, ki obožujejo kolesarjenje navkreber, še bolj pa spust v dolino. Kar lahko, ko se izurimo, počnemo nekoliko počasneje in precej manj mehko tudi na trdorepcih ... Ne, ne bomo razlagali tehnikalij, to prepuščamo prodajalcem, ko vas bodo podučili pred pultom, mi samo predstavljamo, kaj vse se da kupiti pri nas – in ne na spletu ali pri sosedih.Če se pomudimo pri cenah: morda se sliši nekoliko čudno, a (dobra) gorska kolesa verjetno še nikoli niso bila tako ugodna kot danes. In: vozimo jih lahko leta in leta, če jih redno servisiramo in skrbimo zanje. Če strošek nakupa porazdelimo na pet let, je vse lažje – če pa na deset, je še lepše ....Z novim rockhopperjem expertom so pri Specializedu ponovno premaknili meje. S hidroformiranimi cevmi so mu odvzeli še dodatno težo, estetsko speljali kable znotraj okvirja, tudi potopno sedežno oporo si lahko izberete. Kolo dopolnjujejo vilice RockShox Judy SoloAir, ki z zračno vzmetjo ponujajo ogromno, odlično pobirajo neravnine na terenu. Za užitke na vzponih poskrbi oprema SRAM SX Eagle 1x12. Rockhopper expert je klasično gorsko kolo, ki se odlično obnese na vzponih in zelo dobro na spustih.Okvir: iz premijskega aluminija A1, notranja napeljava žicVilice: RockShox Judy, Solo AirOprema: SRAM SX Eagle, 12 prestavZavore: Shimano BR-MT200, hidravlične disk zavore (180 mm / 160 mm rotor)Gonilka: SRAM SX Eagle, PowersplineZadnji verižniki: SRAM PG-1210 Eagle, 11-50tObroči: Stout SL Alloy, primerni za tubelessPlašči: Ground Control, Control casing, 60 TPI, 29x2.3«Cena: 1199 evrovOdzivno kolo, ki ga odlikujeta izjemno lahek aluminijast okvir in notranja napeljava kablov za bolj »čist in lahek« videz. Zaradi tekmovalne geometrije, trpežnega okvirja in zanesljivih komponent navdušuje s svojim dirkaškim značajem in učinkovito ter udobno vožnjo. Kakovostne komponente, kot so vilice Rock Shox Judy Silver TK Solo Air ter pogonski sklop Shimano z 12 prestavami, zanesljive zavore Shimano in 29« kolesa, pomagajo premagati vse ovire. Tehnologija zaklepa vilic prek ročke RideLoc bo poskrbela za hitro in enostavno nastavljanje. »Če iščeš kolo, ki ga zaznamujejo zanesljivost, dobra vodljivost in vrhunska odzivnost ter lahkotni vzponi, potem je scott scale 965 kot nalašč zate.« Tako pač pravijo pri Scottu.Okvir: Scale Alloy 6061 C, notranja napeljava žic, zamenljiv nosilec menjalnika.Vilice: Rock Shox Judy Silver TK Solo Air, 100 mm hodaOprema: Shimano 12 prestav, Shimano Deore, Rapidfire Plus (prestavne ročke), 12 prestavZavore: Shimano MT201, hidravlične disk zavore, 180/160mmGonilka: Shimano FC-MT511-1, 32 TZadnji verižniki: Shimano Deore, 10-51 TObroči: Syncros, 32HPlašči: Maxxis Rekon Race, 29« x 2.25«, 60TPICena: 1259 evrovŠe en izvrsten scott za povsem »razumno« ceno, saj govorimo o izjemni kakovosti. Je zanesljivo, odzivno in odlično vodljivo kolo za tiste, ki še vedno najraje kolesarite navkreber. Z geometrijo dirkalnega kolesa je še vedno primerno za rekreativne kolesarje, ki bolj kot vse cenite udobje. Scale 940 odlikujeta ultralahek karbonski okvir in notranja napeljava žic za bolj čist videz. Navdušujejo tudi vilice RockShox Judy Silver TK Solo Air s 100 mm hoda, komponentami SRAM in Shimano, obroči Syncros in nastavitvijo RideLoc na krmilu.Okvir: Scale 3 karbon, HMF, tehnologija IMP, BB92, SDS2 napredno blaženje vibracij, napeljava žic ICCRVilice: Rock Shox Judy Silver TK Solo Air, zračna kartuša, nastavitev odboja, zaklep na krmilu, 100 mm hodaOprema: SRAM NX Eagle (zadnji menjalnik) / SRAM SX Eagle Trigger (prestavne ročice) / 12 prestavZavore: hidravlične disk zavore Shimano MT200 (180 mm/160 mm rotor)Gonilka: SRAM SX Eagle DUB Boost 32TZadnji verižniki: SRAM SX-PG1210, 11-50 TObroči: Syncros X-25, 32HPlašči: Schwalbe Rapid Rob 29x2.25Cena: 1749 evrovTo je gorsko kolo z izjemno lahkim aluminijastim okvirjem in 29'' kolesi. Opremljeno je z udobnimi in zanesljivimi vzmetnimi vilicami RockShox Recon RL s 100 mm hoda. Popoln nadzor nad zaviranjem bodo ponudile disk zavore, ki omogočajo udobno in elegantno ter ob tem zelo nadzorovano zaviranje na vseh terenih in v vseh razmerah. Ponuja vrsto možnosti predelave od prtljažnika, blatnikov do luči.Okvir: 6061 aluminijVilice: RockShox Recon RL, 100 mmZavore: Shimano MT200Zadnji menjalnik: Shimano SLX M7100, 12 prestavPrestavna ročica: Shimano SLX M7100, 12 prestavGonilka: Shimano MT610Plašči: Schwalbe Smart Sam 2.25Obročniki: Rodi Viper 21Teža: 13,70 kgCena: 999 evrovKolo z izjemno lahkim aluminijastim okvirjem in hitrimi ter velikimi 29'' kolesi. Opremljeno je z udobnimi in zanesljivimi vzmetnimi vilicami SR Suntour s 100 mm hoda. Gorsko kolo focus whistler je pripravljeno na vse! Ponuja vrsto možnosti predelave od prtljažnika, blatnikov do luči, s katerimi si ga prilagodite po svojih merah.Focus whistler je sestavljen iz vzdržljivih komponent Shimano, močnih hidravličnih diskov Shimano, zanesljivih plaščev Schwalbe Smart Sam ter vilic SR Suntour, ki imajo ravno prav hoda za vse vaše dogodivščine.Okvir: 6061 aluminijVilice: SR Suntour XCR, 100 mmZavore: Shimano MT200Zadnji menjalnik: Shimano Deore XT 10 prestavPrestavna ročica: Shimano Deore M6000Sprednji menjalnik: Shimano Deore M6000Gonilka: Shimano MT500Plašči: Schwalbe Smart Sam 2.25Obročniki: Rodi Viper 21Teža: 14,20 kgCena: 799 evrovEnostaven in zanesljiv »trdorepec«, ki najprej navduši z geometrijo, ki je odlična mešanica med tekmovalno in rekreativno. Kolo je vodljivo in odzivno, lahko in varno. Opremljeno s preverjeno kakovostjo. Torej: gorsko kolo, ki ga boste uporabljali dolgo.Oprema: Shimano Deore 12S M6100Obroči: Wilier Triestina Rover 29, aluminijOkvir: Aluminij, 6066/6061Vilice: Suntour XCR32 100 mmPrestavne ročice: Shimano DeoreZavore: Shimano BRMT200Zadnji menjalnik: Shimano DeoreGonilka: Shimano AFCM 30TZadnji verižnik: Shimano Deore 10-51TPnevmatike: Vittoria Baro, 29 »x 2,25 TogeCena: 950 evrovDruga generacija fathoma je še boljša, majhna sprememba v geometriji in vožnja je še udobnejša in tudi hitrejša. Giant sodi med najboljše, njegove rešitve so največkrat vodilo vseh drugih proizvajalcev, saj je Giant še vedno največji proizvajalec koles na svetu. Fathom je prav gotovo v samem vrhu gorskih koles. Kakovost, ki nikoli ne razočara.Okvir: ALUXX SL-Grade, aluminijVilice: Giant Crest 34 RCL, 130 mmPrestavne ročice: Shimano DeoreZadnji menjalnik: Shimano DeoreZavore: Tektro TKD143Zavorne ročice: Tektro TKD143Verižnik: Shimano DeoreGonilke z verižniki: Praxis Cadet Boost, 30tObroči: Giant AM 29Plašči: Maxxis Minion DHF, 29x2.5 WTCena: 1499 evrovKolo je opremljeno z menjalnikom Shimano SLX, zaradi česar je vožnja v klanec enostavnejša. S 14,2 kilograma spada med lažja gorska kolesa, prav zato pa je lažje vodljivo in primerno za vse, ki so željni gorskega kolesarjenja. Kolo odlikujejo še disk zavore in druge komponente Shimano, ki omogočajo varno in zanesljivo vožnjo po neravnem terenu.To je trdorepec, primeren za vožnjo po utrjenih in manj utrjenih gorskih poteh, vlakah in enoslednicah – seveda, kjer je to dovoljeno. Sprednje vzmetenje RockShox omogoča lažje premagovanje ovir pri vožnji na neravnem terenu, rahlo upognjen zgornji del cevi pa daje trpežno osnovo, ki povečuje svobodo gibanja telesa in zagotavlja popoln nadzor v vseh razmerah.Okvir: Ultra, okvir iz aluminijaVilice: RockShox Recon RL 130 mmZavore: Shimano MT400, Shimano RT54 CL 180 / 180Prestavne ročice: Shimano SLXZadnji menjalnik: Shimano SLXGonilka: Shimano MT610 32TZadnji verižnik: Shimano SLXObroč: KTM LinePlašč: Schwalbe Nobby NicTeža kolesa: 14,2 kgCena: 1119 evrovCUBE. Nemški proizvajalec koles različnih cenovnih in kakovostnih razredov že od leta 1993. Kolo, ki izpolni vsa pričakovanja in ga boste vzljubili takoj, vsaj zaradi dveh razlogov: prvič, attention SL ima zračno vzmetenje RockShox Judy Silver, in drugič, v letu 2021 novo opremo Shimano Deore 1x12 prestav, ki ima velik razpon prestav in deluje natančno ter zanesljivo.Okvir: Aluminij Lite, AMF, notranja napeljava kablovVilice: RockShox Judy Silver TK AIR, 100 mm, PopLocOprema: Shimano XT / Deore 1x12 prestavGonilka: Shimano FC-MT511, 32TZadnji verižnik: Shimano DeoreZavore: Shimano BR-MT200 hidravlične disk zavoreTeža: 13,5 kgCena: 949 evrovIma vrhunski aluminijast okvir, s kratko cevjo ob verigi, geometrijo E2, notranjo napeljavo kablov, tog okvir, Boost141, ki omogoča več prostora za širše plašče in boljše čiščenje. To so zagotovila, da gre za učinkovito, preprosto kolo, ki zagotavlja obilo zabave pri kolesarjenju. Zagotovo vrhunski model za dokaj ugodno ceno.Okvir: aluminij Alpha GoldVilice: RockShox Judy Silver TK, Solo AirOprema: Shimano Deore XT, SLX, 1x12 prestavGonilka: Shimano MT610, 30TZadnji verižnik: Shimano SLX M7100, 10-51, 12 prestavZavore: Shimano MT400 / 401 hidravlične disk zavoreTeža: 13,32 kgCena: 1299 evrov