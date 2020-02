Goveji golaž za rekreativce

Za dober golaž v prvi vrsti bodite izbirčni pri izbiri mesa, ki naj bo kakovostno ne žilavo in kitasto. FOTO: Tanja Drinovec

Pust na koledarjih je odgnal zimo, praksa pa ne kaže čisto tako. Zima se zagotovo še ni pokazala v vsej svoji luči in zagotovo se nam obeta še kak pošteno mrzel dan. Na takšen dan pa se običajno prav prileže kakšna jed na žlico. Če pa ste med tistimi, ki se na primer radi podate na kakšen malo višji hrib ali goro, pa zagotovo odpade vsa dilema. Če si dobrega golaža slučajno ne boste omislili že kar v prijetno topli in udobni gorski koči, vas lahko počaka doma za zgodnjo večerjo. Tako nepopisno čudovito se mi zdi, ko prideš prijetno utrujen od dolge hoje domov, na štedilniku pa te počaka lonec dobre domače hrane in občutek sreče, ki seveda zdrsi tudi po našem telesu.Tokrat bo torej naša jed goveji golaž. Če ne sodite v vrste veganov in vegetarijancev, z branjem recepta še lahko nadaljujete, da v nasprotnem primeru ne bo slabe volje in celo morebitne agresije, ki jo v zadnjem času nemalokrat občutim s strani drugače mislečih.Za dober golaž v prvi vrsti bodite izbirčni pri izbiri mesa, ki naj bo kakovostno ne žilavo in kitasto. Običajni kos za kuhanje je goveji bočnik, če pa imate svojega osebnega mesarja, vam bo zagotovo znal svetovati s še kakšnim lepim kosom mesa. Za goveje meso prislovično vemo, da je bogat vir železa in drugih rudnin, predvsem pa dober vir beljakovin, ki jih vsako športno telo še kako tako ali drugače potrebuje.olje1 kg govejega mesa (bočnik)1 kg rdeče in navadne čebule3 do 4 stroke česna1 dl rdečega vinaŽlica kisaŽlica mlete paprike3 dl paradižnikove mezgePest peteršiljaŠčep timijana in majaronaLovorov listŠčep kumineSol poperDrobno sesekljamo čebulo in česen. Meso narežemo na kocke velikosti oreha. Odstranimo kite in žilnate dele. Na olju pražimo čebulo, da postekleni in malo karamelizira. Dodamo meso in ga pražimo skupaj s čebulo in še česnom, da meso porjavi. Dodamo kis, mleto papriko in ga zalijemo z vinom. Nato dodamo še mezgo in vse ostale začimbe.Golaž zalijemo z nekaj dl vode. Solimo in popramo. Vse skupaj kuhamo vsaj 2 uri, da se meso lepo zmehča. (čas kuhanja odvisen od kakovosti in starosti mesa). Golaž postrežemo lahko s kruhovimi cmoki, testeninami, polento, štruklji ali pa kar s kruhom.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.