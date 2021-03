GPS ključavnica za električna kolesa

Za 199 evrov dobimo najbolj učinkovito ključavnico za električno kolo

Stefan Sinnegger, Christian Strassl in Maximilian Loy. FOTO: Arhiv proizvajalca/Powunity

GPS-oddajnik se montira v motor kolesa in se poveže z aplikacijo na telefonu, računalniku, tablici. FOTO: Arhiv proizvajalca/Powunity

Nemško podjetje Powunity ponuja GPS-ključavnico, ki bo zagotovo odvrnila marsikaterega kradljivca koles. FOTO: Arhiv proizvajalca/Powunity

Nemško podjetje Powunity ponuja GPS-ključavnico, ki bo zagotovo odvrnila marsikaterega kradljivca koles.Trije navdušeni kolesarji,in, so pet let razmišljali o aplikaciji, ki bi sledila njihovim kolesom. Nič lažjega na prvi pogled, vendar hoteli so še več kot pa samo sledenje, domislili so si, da bi njihova zamisel lahko služila najprej kot ključavnica in potem še kot GPS-sledilnik. Ni trajalo predolgo in že so našli investitorja, ki jim je pomagal zagnati to odlično idejo.GPS-oddajnik se enostavno in hitro montira v motor kolesa in se povežeta z aplikacijo na telefonu, računalniku, tablici. Aplikacija zazna vsak neželen premik kolesa. Sproži se alarm in na telefonu se vam pokaže točna lokacija kolesa, prav tako lahko ta signal nemudoma preusmerite na najbližjo policijsko postajo. Tat je tako ujet zelo hitro. Prednost je ta, da se ta GPS-ključavnica ne vidi in tat ne more vedeti, da je kolo zavarovano, ker je oddajnik skrit pod pokrovom motorja. Preprosta in genialna rešitev, ki bo vrnila marsikatero ukradeno električno kolo. Cena: 199 evrov. Prodajajo jo tudi pri vseh prodajalcih kolesarske opreme SKM.si.