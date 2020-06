FOTO:Himna za Primoža Rogliča

Slavospev za štiri klance in vse klancarje

Videospot v katerem ga vidimo v zanj neobičajnih vlogah, v vlogi kitarista in bobnarja. Pesem ne spomninja na Včasih smučam hit, včasih pa počas, ki je med reperje popeljala smučarjaBesedilo za Rogličevo himno z naslovom S tabo je Slovenija, je napisal. »Vsi smo ponosni, da je tukaj doma najboljši kolesar sveta! Rogla, …« Tako se prične refren nove navijaške himne. Ideja za skladbo je nastala po Primoževi zmagi na Vuelti leta 2019. Skladba z bandom je bila prvič predstavljena 15.10.2019, na sprejemuv Zagorju ob Savi. Dejan je opazil, da je šla ljudem hitro v uho, zato se je odločil, da jo tudi studijsko posname in zanjo naredi videospot.Snemanje za skladbo se je pričelo že v februarju a se je zaradi karantene vmes vse zaustavilo. Kljub vsemu mu je z odlično ekipo na koncu uspelo realizirati idejo. »Korona je bila za nas na nek način tudi prednosti, saj je Primož imel malce več časa in je lahko sodeloval pri snemanju videospota. » Je povedal Žujič. Režiser je, ki je v videospotu prav tako nastopil kot klaviturist skupine. Ustvarjalcem videospota je največji izziv predstavljal snemalni dan, saj so v enem dnevu morali posneti vse kadre.Za snemanjeso imeli na voljo zgolj dve uri. Kljub številnim izivom jim je snemanje uspelo spraviti pod streho in kot je rekel Dejan je že med samim snemanjem vedel, da ob takšnem počutju in vzdušju sam izdelek ne more razočarati.