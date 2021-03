Hrana pomeni zdravje. In pika

Nora šestdeseta leta in olivni rokenrol

Petdeseta? Vlaknine, rastlinske beljakovine, jajca

Večina odraslih žal ne uživa dovolj sadja in zelenjave, zato je dobro, da tisto, kar nam uspe pojesti, tudi dobro deluje. FOTO: Shutterstock

Štirideseta: skrb za črevesje kot naložba

Trideseta, zelenjava, sadje kot odrasla dvajseta, a vendar ...

Večina ljudi vnaša v telo dobi veliko beljakovin, ki telesu pomagajo pri gradnji in zdravljenju mišic. FOTO: Shutterstock

Dvajseta: generacija, ki še raste z ogljikovimi hidrati

Sloviti italijanski filmski režiserje dejal, da je življenje kombinacija čarobnega in - testenin.angleška pisateljica, je bila prepričana, da človek ne more dobro razmišljati, ljubiti in spati, če pred tem ni dobro jedel., pevka countryja z velikimi pljuči, je izjavila, da sta njena slabosti hrana in moški - in to v tem zaporedju., eden pomembnejših prebivalcev tega planeta v zadnjem stoletju ali dveh, je bil precej bolj prefinjen: »Pravo bogastvo je zdravje, ne pa koščki zlata in srebra.«Vse lahko sklenemo z ajurvedskim nasvetom, ki nam pove vse. Če je naša prehrana napačna, nam nobena medicina ne more pomagati - če je pravilna, pa ne bomo potrebovali zdravnika. S pravilno prehrano lahko izredno zmanjšamo možnosti, da bi zboleli za najhujšimi boleznimi našega časa.Kaj torej jesti v posameznem življenjskem obdobju? Gremo od zadaj ...V teh letih, ko nam je v glavi že kaj jasno, na hrbtu pa nosimo vsaj šest križev, je ključnega pomena zdravje srca, oljčno olje pa je odličen vir nenasičenih maščob, ki pomagajo zaščititi naše srce - in tudi naše možgane, če smo že začeli z glavo. In če v ponvi malo pljuska, recimo oljčno olje, to doda življenju veliko okusa. Na olje vrzite zelenjavo, nato dodajte svoja najljubša sveža zelišča ali začimbe in pražite 25 do 30 minut pri 220 stopinjah..V šestdesetih in pozneje dobro zadene naše zdravje tudi jagodičevje. Jagode in borovnice vsebujejo veliko antocianinov. To so kemikalije, ki pomagajo zniževati krvni tlak in ohranjati krvne žile zdrave. Ker so tudi naravno sladki plodovi, vendar z malo sladkorja, so zato odličen prigrizek. Prizadevajmo si, da bi jih imeli na krožniku vsaj dva- ali tri- krat na teden.Po Abrahamu je v igri zelenjava z visoko vsebnostjo vlaknin. Uživanje vlaknin je v teh starosti zelo pomembno. Ko se staramo, vedno bolj. Z vlakninami zelo bogata zelenjava, kot so brokoli, cvetača, brstični ohrovt in zelje - to se še posebej dobro obnese. Tudi veliko vode vsebuje, zaradi česar vlaknine v telesu delujejo še bolje.Kurkuma. Raziskave kažejo, da lahko nekateri izvlečki kurkume olajšajo bolečino in druge težave, povezane z osteoartritisom. To je pogosta oblika artritisa, ki se običajno začne po 50. letu starosti in običajno prizadene roke, boke in kolena. Strokovnjaki še vedno raziskujejo, če ti izvlečki lahko pomagajo zniževati holesterol in obvladovati depresijo.Kurkumo lahko položimo na zelenjavo ali meso, kot sta piščanec in ribe, uporabimo jo lahko tudi kot sestavino marinade. In, če niste vedeli, obstajajo celo recepti za čaj iz kurkume.Beljakovine na rastlinski osnovi! Če več beljakovin namesto iz mesa pridobimo iz rastlin, tako zmanjšamo količino nasičenih maščob v svoji prehrani. To lahko zmanjša naše možnosti za visok holesterol in bolezni srca. Fižol in leča nam dajeta tudi magnezij, kalij, železo, folate in vlaknine in to lahko pomaga zaščititi naše celice. Za mesnat okus poskusimo dodati zdrobljen tofu ali zmlete oreščke.V življenju je treba imeti jajca, pravijo. Jajca. Holin je hranilo, ki ga naše telo potrebuje za pomembne funkcije, kot so spomin, nadzor mišic, ravnotežje razpoloženja in razgradnja maščob. Moški, starejši od 50 let, ga potrebujejo 550 miligramov, ženske pa 425 miligramov na dan; večina ljudi običajno dnevno dobi veliko manj od tega. In prav jajca so najboljši vir holina v hrani.Za to obdobje priporočajo fermentirano hrano. Naše črevesje je tesno povezano z našim imunskim sistemom in našim zdravjem nasploh. S staranjem je povezava še bolj pomembna. Hrana, ki vsebuje probiotike (dobre bakterije) in naravne prebiotike (to je hrana za dobre bakterije) nam lahko pomaga ohraniti zdravje črevesja. Dobri viri probiotikov so jogurt, kimči in kislo zelje. Živila s prebiotiki? Čebula, česen, por, beluši, artičoke, fižol in polnozrnata hrana.Sadje in zelenjava. Temno, pa tudi svetlo sadje vsebujejo antioksidante. Ti nam pomagajo zaščititi naše celice pred poškodbami, ki lahko s staranjem povzročijo resne bolezni, kot je rak. Sadje in zelenjava v različnih barvah - oranžna, vijolična, rdeča, rumena, zelena, modra - nam lahko ponudi celo vrsto hranil in tako ustvarimo temelj za dobro zdravje v poznejših letih.Polnovredno zrnje. To je dober vir vlaknin, zaradi katerih se lahko dlje počutimo siti. Polnozrnato so v kombinaciji s pustimi beljakovinami in pridelki, to je pomemben del uravnotežene prehrane. Večina polnovrednih žit ima dodatno korist tudi zaradi drugih hranil.Večina odraslih žal ne uživa dovolj sadja in zelenjave, zato je dobro, da tisto, kar nam uspe pojesti, tudi dobro deluje. Takšna hranilna elektrarna nam daje veliko glede na vložen denar!Tako kot druge temne, listnate rastline, je tudi kitajsko zelje dober vir vitaminov K (ta vitamin je pomemben za normalno strjevanje krvi in zdrave kosti) in C (je močan antioksidant, in spodbujevalec odpornosti, pomaga pri težavah, kot so vnetje dlesni, boleči sklepi, utrujenost, gniloba zob, utrujene mišice, nepravilnosti na koži in različne oblike raka), folata (pomemben za tvorbo rdečih krvnih celic, zdravo rast in delovanje celic ter zmanjšuje nevarnost srčnih obolenj), selena (esencialni mineral, ki je pomemben za razmnoževanje, delovanje ščitnice, proizvodnjo DNK in zaščito pred okužbami in poškodbami), beta karotena (provitamin, ki ga naše telo spremeni v vitamin A), antioksidantov (molekula, ki lahko upočasni ali prepreči oksidacijo drugih molekul) in kvercetina (to je protivnetna, antibakterijska, protiglivična in protivirusna učinkovina). Vsebuje pa tudi magnezij, kalij in kalcij. Za spremembo ga poskusimo pražiti.Omega-3 maščobne kisline so hranila, ki ščitijo naše možgane in srce. Še posebej so pomembne za nosečnice in doječe ženske, saj je veliko žensk v tem obdobju materinstva starih 30 let. Ribe z malo živega srebra so odličen vir omega-3, losos (v pločevinkah ali sveži), sardele in sladkovodne postrvi.Večina ljudi vnaša v telo dobi veliko beljakovin, ki telesu pomagajo pri gradnji in zdravljenju mišic. Toda aktivni mladi, zlasti tisti, ki se ukvarjajo s športom, bodo morda potrebovali več. Dobri viri vključujejo pusto meso, ribe in mlečne izdelke ter rastlinske vire, kot so fižol, leča, oreški, semena in tofu. Tofu ima še veliko prednosti veliko vlaknin, kar bi lahko veliko mlajših uporabljalo več v svoji prehrani. Torej: proteini.Strokovnjaki priporočajo kompleksne ogljikove hidrate. Ogljikovi hidrati so za telo najprimernejši vir energije. Kompleksni ogljikovi hidrati potrebujejo nekaj več časa, da se v telesu razgradijo in prebavijo, tako zagotovijo več energije in mam pomagajo, da se počutimo site dlje časa.. Dobri viri so fižol, kvinoja, ovsena kaša in polnozrnat kruh.V dvajsetih je pomembna hrana, bogata s kalcijem. Kalcij lahko pomaga okrepiti naše kosti in zobe. To je še posebej pomembno v teh letih, ko naše kosti dosežejo največjo velikost in moč. Mlečni izdelki, kot so mleko, jogurt, kefir, skuta in nemasten sir so dober vir kalcija. Vsebujejo tudi druga pomembna hranila, kot so vitamin D, kalij in beljakovine.V teh letih moramo biti pri spopadanju z življenjem nepremagljivi, zato potrebujemo hrano, ki je bogata z železom. Železo pomaga po telesu prenašati kisik in nam daje energijo. Pomanjkanje železa lahko privede do anemije, ko naša kri nima dovolj rdečih krvnih celic, ki bi prenašale kisik tako, kot bi to moralo biti.Zlasti pri mladih ženskah je velika verjetnost, da imajo malo železa, pomaga jim lahko pomaga hrana, kot so fižol, rozine, špinača in pusto rdeče meso. Ne jemljimo dodatkov železa na pamet, po svoji presoji, razen če nam tako reče zdravnik! Če je s krvjo in železom hudo narobe, bo zdravljenje zahtevnejše kot je samooskrba z železom zgolj po intuiciji.