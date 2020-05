Hrbtenica? Pa začnimo z vretenci

Razumevanje križa Preberite še:

Vretenca

Naš cilj je, da boste lažje razumeli kaj se dogaja v hrbtenici in zakaj prihaja do bolečin. FOTO: Marko Vitas

Dve pomembni stvari se dogajata na tem predelu

Tako, naš prvi korak k razumevanju težav v hrbtenici je narejen. V nadaljevanju bomo nadaljevali s povezavo med vretenci. FOTO: Marko Vitas

Težave z vretenci

Vsi tisti, ki imate ali ste kdaj imeli težave s hrbtenico, ste morali poimenovati, opredeliti, opisati, kaj in kje vas boli in kaj se dogaja.Ker večini to ni ravno vsakdanje početje, smo se odločili, da pripravljamo niz zapisov, kjer vam bomo na enostaven in razumljiv način predstavili osnovne elemente hrbtenice, njihovo delovanje, poleg tega pa seveda opisali najpogostejše težave, ki se pojavljajo v povezavi z njimi. V vsakem prispevku se bomo posvetili eni izmed pomembnih struktur.Naš cilj je, da boste lažje razumeli kaj se dogaja v hrbtenici in zakaj prihaja do bolečin. Kot pravi rek: »V znanju je moč« tukaj še posebno drži in ne bodite presenečeni, če boste po prebiranju člankov opazili napake in pričeli uvajati majhne spremembe v naš vsakdan. Razumevanje nas vodi do napredka in naj vam prihajajoči članki pomagajo pri napredku v obliki zmanjšanje bolečine.Osnovni gradniki naše hrbtenice so vretenca, ki so položena eno na drugo. Predstavljajte si stolp iz kock. Zaradi lažje predstave si bomo (v nasprotju s prakso) vretenca pogledali od spodaj navzgor.Spodnji del hrbtenice je najbolj stabilen, pravzaprav je zraščen skupaj. V trtici imamo 3 - do 5 vretenc, ki predstavljajo ostanek repa. Trtica nima posebne vloge pri delovanju hrbtenice, vendar kljub temu lahko povzroča veliko težav. To boste vedeli vsi tisti, ki ste kdaj nesrečno padli na zadnjico in si trtico poškodovali.Neprijetna in zbadajoča bolečina se pojavlja predvsem pri sedenju in ni kaj dosti za storiti, kot čakati, da se kosti zarastejo.Nad trtičnimi vretenci je 5 križnih vretenc, ki so prav tako zraščena v kost, imenovano križnica. Le-ta je vpeta v medenico in gibanje med njima omogoča sklep. Če mišice, ki so pripete na križnico, ne delujejo pravilno in so preveč zakrčene, sklep ne deluje pravilno. Predstavljajte si pretežka vrata, kjer okovje ne teče gladko in zato vrata pri odpiranju škripajo.Škripanja v telesu sicer ni, ga pa nadomesti bolečina. Če imate točkovno bolečino na robu križnice, blizu dveh jamic, je velika verjetnost, da bolečina izvira ravno od tam.Nad trtičnimi vretenci je 5 ledvenih vretenc. Dejstvo, da se na tem mestu pojavlja največ težav, verjetno že dobro poznate. No, vzrok pa je dosti manj poznan.V ledvenem delu se srečujejo velike sile iz zgornjega in spodnjega dela telesa, ki zelo obremenjujejo ledveni predel. Ostali sesalci, ki za hojo uporabljajo vse štiri okončine s tem nimajo težav, saj je razporeditev obremenitve popolnoma drugačna kot pri ljudeh, ki hodijo pokončno.Drugič, ledvena vretenca so gibljiva in križnična, ki so pod njimi, niso. Ledveni del torej predstavlja prehod. Ko se en element giblje in drugi ne, iz praktičnih primerov v naravi dobro vemo, da se bodo dogajale spremembe. Vse od najmanjših delcev, ki povzročajo trenja med snovmi in se nato snovi segrejejo, do premikov tektonskih plošč, ki povzročijo nastanek gora.Povsod gre za enak način delovanja. Zaradi premika enega elementa se na stiku pojavijo spremembe. V primeru hrbtenice so to najprej degenerativne spremembe … in na koncu bolečina.Nad ledvenimi vretenci so prsna, ki že omogočajo več gibanja ter imajo še dodatno oporo v izhajajočih rebrih, kar jih naredi dokaj odporne za težave. Čisto na vrhu so vratna vretenca, ki so najbolj gibljiva. Povečano gibljivost omogoča oblika vratnih vretenc in tako lahko enostavno spremljamo okolico, vendar ima to tudi svojo ceno.Vratna vretenca so zato bolj izpostavljena obremenitvi, ki jo povzroča glava. Če le ta ni v pravem položaju, se lahko obremenitev v tem predelu poveča za 100- odstotkov in vratna vretenca bodo tista, ki bodo nosila posledice.Vretenca so iz kostnega tkiva - in kosti v telesu se nenehno spreminjajo. Če nenehno prihaja do napačne obremenitve se temu prilagodijo tudi kosti oziroma vretenca. Kost reagira s spremembo svoje zgradbe in tudi oblike.Pomislite: če nosite preozke čevlje ali smučarske čevlje, se začne pojavljati t.i. šesti prst. V vretencih se šesti prst ne bo pojavil, se pa spremembe kaže v obliki nezaželenih izrastkov in ti lahko povzročajo zelo neprijetne bolečine.Takšne spremembe imenujemo degenerativne spremembe vretenc in so najpogostejša oblika težav z vretenci. Pri ženskah se pogosteje kot pri moških pojavi tudi zdrs vretenca. Predvsem pri tistih, ki imajo poudarjeno ledveno krivino. Takšno vretence izstopa iz linije ostalih vretenc in ob obremenitvi povzroča dodatne bolečine. Precej redko se pojavljajo zlomi vretenc, ki so običajno povezani z nesrečo ali padcem.Tako, naš prvi korak k razumevanju težav v hrbtenici je narejen. V nadaljevanju bomo nadaljevali s povezavo med vretenci. Posvetili se bomo medvretenčni ploščici oziroma disku.Ker je le-ta neposredno odgovoren za bolečine, je lahko njegovo razumevanje bistvena prednost pri odpravljanju težav. Lepo vabljeni k branju in širitvi našega znanja.***dr. Dejan Kernc je specialist za reševanje težav s hrbtenico v podjetju Re.aktiv