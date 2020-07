FOTO:Hribovska obutev za varen korak

Pohodništvo po rajskem vrtu Preberite še:

Nizki pohodni čevlji

Proalp Kofce

Guma je protizdrsna in primerna za skalnate in mokre terene.

Merrell Moab 2 Vent

Merrell Moab 2 Vent Foto Arhiv Proizvajalca

Salomon OUTline / OUTline W

Z ojačano gumijasto kapico v predelu prstov ta pohodniški čevelj zagotavlja vso zaščito na prostem, ki jo potrebujete.

Adidas Terrex Swift R2 GTX

Vmesni podplat Adiprene zagotavlja udobje in blaženje udarcev. FOTO: Arhiv proizvajalca

V letošnji Poletov izbor pohodne obutve smo uvrstili nizke, polvisoke in visoke modele cenovnega razreda do 200 evrov. Pazimo na varen korak, imejmo trezno presojo in sproščeno uživajmo v kraljestvu, »kjer tišina šepeta«. Letos bo v hribih verjetno še več ljudi kot sicer, saj je videti, da bodo počitnice doma ena boljših izbir ...Različni modeli in tipi obutve so primerni za različne terene, težavnost poti in nevarnosti, ki nas pri obisku hribov lahko pričakajo na poti. Ker univerzalna obutev za vse scenarije, ki nas v gorskem svetu lahko doletijo, ne obstaja, je še kako pomembno, da poznamo teren, po katerem bomo hodili , predvsem pa svojo izkušenost, fizično pripravljenost in gorniško znanje.Zadnje čase je popularna zlasti nižja obutev, ki pa nikakor ni primerna za vse terene in scenarije, ki nas v hribih lahko doletijo. V zadnjih letih so pogosta reševanja planincev, ki se obuti v nizke pohodne čevlje znajdejo na strmih snežiščih in ne morejo ne naprej ne nazaj. Zmedeni pogosto zatrjujejo, da v opisu obutve piše, da je primerna za obisk gora.Ker nizki čevlji niso kompatibilni z uporabo klasičnih 12-zobih derez, se marsikdo pred snežiščem znajde v dilemi, ali poizkusiti srečo ali pa obrniti in končati turo. Bližina vrha (ali oddaljenost od doline) pogosto preslepi razumno presojo in nesreča je tu.Vedeti moramo, kakšen teren nas čaka na daljših turah visokogorja.Računajmo, da na eni turi lahko hodimo po gozdu, mokri travi, koreninah, spolzkem blatnem terenu, plezamo po skalah, skobah, prečimo nevarna snežišča, tekajoč sestopamo po več sto metrov dolgem melišču, prečimo potok ... Neizbežen zaključek je, da je na taki turi najprimernejša obutev visok pohodni čevelj, ki omogoča uporabo polavtomatskih derez v kombinaciji s cepinom. Če izberemo drugo obutev, se v trenutku, ko nam ta ne omogoča več varnega nadaljevanja, odločimo za povratek v dolino.Gora nas bo počakala.Na enostavnejših gorskih potepanjih, kjer so primerni nizki pohodni čevlji, vam želimo varen korak, trezno presojo in veliko užitkov v kraljestvu, »kjer tišina šepeta«. Naslednjič pa polvisoki in visoki modeli.Proalp Kofce lahko obujete za vsakodneven aktiven življenjski slog in pohodništvo, v veliki meri pa tudi kot terensko delovno obutev. To so nizki čevlji, ki so torzijsko stabilni, kar pomeni, da se na neravnem terenu ne zvijajo, pa kljub temu imajo lastnosti zelo prožne obutve. Sestavljeni so iz najbolj kakovostnih in pretežno naravnih materialov, narejenih po strogih evropskih standardih. Zgornje usnje je vodoodporno (brez membrane), podloga je iz zračne mrežice, vmes pa je filc.Čevlji so v celoti zasnovani tako, da so zelo zračni, noga pa po dolgotrajnem nošenju ostane suha. Visokokakovostni sestavljen podplat Vibram nevtralizira vibracije med hojo. Guma je protizdrsna in primerna za skalnate in mokre terene. Izdelani so v polovičnih številkah, kar omogoča dobro prileganje vsaki nogi.Vgrajeni materiali omogočajo, da se čevlji v začetku uporabe res dobro prilagodijo obliki nog. Možna je menjava obrabljenih podplatov. Na voljo so v dveh različicah, poleg »navadne« tudi ojačane, ki ima močnejši podplat in ojačitev z gumo v predelu prstov. Proizvajalec čevlje izdela tudi individualno, po meri vaših stopal po predhodni izmeri.Novi, izboljšani Moab 2 ponuja še več udobja in boljši oprijem stopala. Pohodniški čevelj je zaradi lahkotnosti primeren za različne aktivnosti na prostem. Zgornji del je sestavljen iz kombinacije usnja s stranskimi tekstilnimi zračnimi predeli, kar nam omogoča dobro zračenje stopala. Merrellova zračna blazina Air Cushion v peti blaži udarce in poskrbi za celodnevno udobje ob vsakem koraku. Čevelj ima opcijo odstranljivega vložka Eva. Za dober oprijem s podlago poskrbi podplat Vibram. Obstaja tudi v različici goretex.Veliko ljudi si želi čevlja, ki je dovolj udoben za sprehod po mestu, a se hkrati vrhunsko odreže, ko pride do tehničnega terena v naravi. Če ste oseba, ki nosi fitnes ali običajne čevlje tudi za v naravo, je to pravi čevelj za vas! Podplat Contagrip omogoča maksimalen oprijem na mešanih terenih, čepki pa z globokim prodiranjem zagotavljajo večsmerni oprijem. Vmesni del podplata EnergyCell je narejen iz velike količine pene Eva, ki zagotavlja ustrezno odzivnost.Notranji vložek Ortholite pa je oblikovan posebno za vaše stopalo, tako da pride do pravilne podpore brez trenja. OUTline z ovratnikom v predelu gležnja zagotavlja resnično stabilnost in rokavici podoben občutek in udobje, sintetični material in tesna mrežica preprečujeta delcem vstop v notranjost čevlja in ohranjata veliko vzdržljivost, notranjost pa je za ekstremno udobje izredno mehka in zračna. Z ojačano gumijasto kapico v predelu prstov ta pohodniški čevelj zagotavlja vso zaščito na prostem, ki jo potrebujete. Na razpolago je tudi z membrano goretex.To so kvalitetni pohodniški in tekaški Adidasovi čevlji, ki so opremljeni z membrano goretex. Primerni so za aktivnosti v vseh vremenskih razmerah. Za dober oprijem podplata s podlago poskrbi guma Continental. Opremljeni so s podporo srednjega dela podplata TPU in tudi s tehnologijo za hitro in enostavno zavezovanje. Vmesni podplat Adiprene zagotavlja udobje in blaženje udarcev. Zunanji podplat je narejen iz gume za izjemno oprijemljivost v mokrih razmerah.***Jure Vajs, alpinist, inštruktor GRZS, reševalec letalec, inKlemen Dolenc, vodja Poletovih testov tekaške in pohodne obutve