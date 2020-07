Hujšanje s tekom, šestič. Brez zabave ne bo šlo

Najboljši način, da se izognemo tovrstnemu samoobnavljanju je, da svoje teke razumete kot nagrado, ne pa kot tlako, to je pač nekaj za kar ste se odločili, kar je bilo treba sprejeti - in ker vam je uspelo, ste se nagradili že s tem, da ste tekli. FOTO: Shutterstock

Tek, kot kardio vadba vas morda ne bo v popolnosti uspel navdušiti na poti do vaše idealne telesne mase . Če k teku dodate nekaj treninga za moč, povečate svoje tekaške sposobnosti, hkrati pa zaženete topljenje maščob in zgradite vitko telo.Študija iz leta 2018 je pokazala, da so ženske, ki so dodale k režimu hujšanja še dodatne raztezne vaje, bolj znižale številke, ki zapisujejo telesno maso in ali ohranile vitko postavo - to je bilo bolje kot pri tistih, ki izvajajo samo aerobne treninge in nič drugega. Bodite pa pozorni, da se po treningu dobro spočijete in v telo vnesete dovolj zdravih beljakovin.Če ste že popolnoma pripravljeni na povečevanje tekaške zmogljivosti, dodajte še kakšen kilometer ali dve hoje po soseski ali podaljšajte pot, sprehod do kavice. Avto naj ostane doma, vi pa ne.Nizka intenzivnost ohranja vaš motor, ki izgoreva kalorije, ne da bi obdavčil vaš telesni sistem. Povedano po tekaško slegnovsko.Učinek kompenzacije, o katerem smo pisali - ko po vadbi zaradi lakote, povzročene s treningom, pojeste več, kot ste porabili - ni le posledica povečanega apetita. Za nekatere ljudi bi lahko rekli, da je to učinek nagrajevanja. Tekači pogosto praznujejo uspešno zaključeno vadbeno enoto z uživanjem nizko kakovostnih dobrot, kot so piškotki, čips. Saj ni greh, a v mnogih primerih ti priboljški vsebujejo več kalorij, kot so jih porabili pri vadbi.Najboljši način, da se izognemo tovrstnemu samoobnavljanju je, da svoje teke razumete kot nagrado, ne pa kot tlako, to je pač nekaj za kar ste se odločili, kar je bilo treba sprejeti - in ker vam je uspelo, ste se nagradili že s tem, da ste tekli.Ne glede na to, da je vaš cilj zmanjšanje telesne mase, bi morala biti vaša glavna želja, da uživate v teku - ali pa, da se naučite uživati ​​v njem. To pa zato, ker boste imeli od teka veliko korist, če boste nadaljevali z njim - in nadaljevali boste le, če boste med tekom uživali. Zato morate storiti vse, kar lahko, da povečate svoj užitek v teku.Študije so pokazale, da ljudje, ki manipulirajo s svojimi treningi na način, ki jim omogoča bolj zabavno vadbo, se pogosteje držijo svojih tekaških programov. Če uživate v teku z glasbo, tecite z glasbo. Če raje tečete s prijateljem ali skupino, naredite to. Če radi tečete v parku, tecite po parku. Ni napačnega načina, kako teči za hujšanje, če se zabavate.Zgodi se tudi, da vam kdaj tek tudi ne paše iz kakršnega koli razloga, ne morete opraviti intenzivne vadbe, kot bi jo morali, so na koncu dneva najboljše vadbe za hujšanje tiste, ki jih boste dejansko naredili.Kakršnokoli gibanje, je veliko boljše kot ležanje na kavču. Vadba naj bo vedno prijetna, ne pa dolžnost. Če ni tako, ni dobro.Pravimo tudi, da sploh ni nujno, da bi moralo biti hujšanje edini cilj vadbe - veste, toliko je še drugih dobrih razlogov, tako za telo kot za razpoloženje in glavo, da se lahko lotite vadbe; razlogov, ki nimajo nič skupnega s hujšanjem.Če pa to vseeno poskušate storiti, je sprejetje zdravih prehranjevalnih navad in vadba, v kateri uživate in to lahko počnete dolgoročno, lahko način, da se znajdete sredi novega sveta, kjer so poti za doseganjem ciljev in ohranjanja telesne teže povsem blizu.Pred spanjem se tako še enkrat spomnite, da je najboljša vadba za hujšanje vadba, v kateri dejansko uživate in se je tudi lahko držite.