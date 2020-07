FOTO:Hujšanje s tekom, tretjič

Ponedeljek je lep dan, tako zelo, da gremo na 20 minut dolg sprehod. FOTO: Shuuterstock

Uvajalni teden

Ker za vadbo porabimo več kalorij, bo tudi naše telo običajno hrepenelo po več kalorijah, da bi nadomestilo tiste, ki jih je porabilo. FOTO: Shuuterstock

Petek, dan za športni metek. FOTO: Shuuterstock

Raje se lotimo vadbe prvega tedna. Če si še zapomnimo, da zagotovo precenjujemo pokurjene kalorije in podcenjujemo one, ki smo jih vnesli, smo lastniki dragocenega podatka, ki nas spravlja v slabo voljo - in na pravo pot. Ne se basat - z lažnimi upi.V bistvu moramo zapisati, da prav uživamo, ko vidimo, kako še vedno mislite, da boste s tekom hitro shujšali. Ne, ne boste – prej, ko boste shujšali, boste postali bolj zdravi – in ko boste taki, boste tudi varneje hujšali. Veste, tekanje nam ljudem daje lažen občutek, koliko kalorij smo pokurili.Ker za vadbo porabimo več kalorij, bo tudi naše telo običajno hrepenelo po več kalorijah, da bi nadomestilo tiste, ki jih je porabilo. To se seveda razlikuje od človeka do človek,a nemogoče je vedeti, koliko kalorij smo požgali, če je merilo samo to, kako lačni smo. Biokemičnih dejavnikov, ki vplivajo na apetit po vadbi, je dosti preveč, da bi lahko dobili pravi odgovor. Mnogi ljudje, ki tečejo ali telovadijo, da bi shujšali, ponavadi precenjuje število kalorij, ki jih pokurijo, in podcenjujejo število tistih kalorij, ki jih zaužijejo..Raziskava v reviji Journal of Sports Medicine and Physical Fitness razlaga, da so moške in ženske, ki so zaključili enoto aerobne vadbe, prosili, da ocenijo število porabljenih kalorij - in da naj nato pojedo v okrepčevalnici po njihovem kalorično enakovreden ki obrok. Rezultat?Preiskovanci so precenili kalorije, ki so jih porabili, za tri-do štirikrat, in pojedli dva-do trikrat več število kalorij, kot so jih dejansko porabili. Zdaj pa imate, ko nič nimate, a ne? Dobro smo vas. Z razlogom. Kaj da je ta razlog? Vadba, radosti prvega tedna.Zdaj, ko že nekaj malega vemo, kako se lotiti hujšanja s tekom, potrebujemo načrt vadbe. Vadbe, ne teka, saj bomo kombinirali hojo, tek in – počitek. Počitek je najbolj spregledana prvina treninga. Zapisali smo, da bomo vadili vsak drug dan, če pa nam to ne bo dovolj, bomo ob teka prostih dneh opravili kašen drug kardio trening, morda kolesarjenje.Najprej pogled v prihodnost: vaditi je potrebno vsaj štiri tedne, še pred tem pa – biti moramo zdravi! Saj morda relativno zdravi ste, ne glede na to, da imate preveč maščobe – še bolje je, da vam to zagotovi vaš zdravnik, da opravite pregled in da vam dohtar pove, kaj misli o vašem načrtu. Vsekakor v vadbi ne pretiravamo, na vadimo v vročini, in pazimo, da v telo vnesemo dovolj tekočine.Ponedeljek je lep dan, tako zelo, da gremo na 20 minut dolg sprehod. Imamo se fino, iz koraka v korak, jasno, da to storimo v primerni obutvi. V Poletu smo o tem pisali, z nami res ni težko izbrati prave. Pa zgoraj? Trenirka, če ni vroče, sicer pa kratke hlače in majica s kratkimi rokavi – pri drugem bombaž ni najboljši, saj majica postane takoj mokra, posuši se pa hitro ne.Ženske imajo raje od kratkih hlač tri četrt pajkice – tudi to je bolje kot kavbojke ali plastična ali predebela trenirka. Će smo zapisali, da bombažna majica ni v redu, pa je za bombažne kratke široke hlače drugače. Dobro se obnesejo.To, da nekateri spodaj ne nosimo spodnjic, je seveda dobro varovana vladna skrivnost.Torek. Živela Črna gora. Dan za počitek. Naj traja. Kdor se čuti opeharjenega, se lahko za slabe pol ure, za 20 minut, spravi na kolo. Ali na kašno kardio fitnes napravo, a ne za predolgo. 20 minut je v redu.Sreda, dvojčica ponedeljka, hoja, tokrat že dlje, torej 25 minut.Četrtek? Zadnjič smo slišali, da je »četrtek mali petek.« Mar to pomeni, da si zvečer malo nažgan, sicer ne toliko, kot v petek? Ne. Le vikend se že svita na obzorju tedna. Spomnimo se torka in opravimo isto: počivamo ali pa ponovimo 20- minutno drugačno kardio vadbo.Petek, dan za športni metek. Ono zvečer ne velja, če pa že, nikomur ne povejte.Ne pelje pa to nikamor. Z avtom sploh ne, pliz!Pred avanturo glažuro se boste spopadli s športnim špricarjem. Ja, špricarjem, zmešali boste hojo in tek. Dobro zažeja, kot špricer, nikoli ne moreš pokončati le enega, pravijo. Poskusite štiri minute hoditi in minuto teči. Če vam uspe to storiti pet- krat, ste nabrali 20 minut, ki štejejo.Sobota je posledica vsega, kar znamo. Obogatimo jo s počitkom ali 20- minutno drugačno kardio vadbo.Nedelja je božji dan. Dan prej, ko je bog ustvaril rok, na to se je treba pripraviti. S popolnim počitkom.