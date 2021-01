Ljudem povem in pokažem, kako lepa je Slovenija

Tadej Pogačar: Sodelovanje s STO je takoj padlo na plodna tla, saj rad pripomorem k temu, da cel svet prepozna našo državo kot turistično destinacijo za aktivni oddih. Veseli me, da lahko tudi sam prispevam kamenček v ta mozaik, da ljudem povem in pokažem, kako lepa je pravzaprav Slovenija. FOTO: Nino Verdnik

Partnerstvo STO s Tadejem Pogačarjem

Včeraj je potekala virtualna novinarska konferenca, ki je izpostavila aktivni oddih kot enega ključnih turističnih produktov slovenskega turizma ter pomen vrhunskih slovenskih športnikov, še posebej kolesarjev, za povečanje prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot destinacije za odlična aktivna doživetja.STO se zaveda velikega pomena mednarodno prepoznavnih in odmevnih športnih dogodkov ter vrhunskih športnikov za promocijo Slovenije in slovenske turistične ponudbe, zato krepi aktivnosti na področju razvoja in promocije produkta aktivnega oddiha in nadgrajuje sodelovanje z vrhunskimi športniki, ambasadorji slovenskega turizma. Športnikom ambasadorjem se je pridružil tudi, direktorica STO je ob tej priložnosti izpostavila: »Na STO sodelujemo z vrhunskimi slovenskimi športniki, ki z dosežki, entuziazmom in srčnostjo navdušujejo milijone športnih navdušencev in aktivnih posameznikov po svetu. Prepričani smo, da lahko z njihovo pomočjo učinkovito promoviramo Slovenijo kot destinacijo aktivnega oddiha in delimo vrednote znamke I feel Slovenia. Veseli me, da letos sodelovanje nadgrajujemo s partnerstvom s, ki nam bo pomagal nagovoriti navdušence aktivnega oddiha po svetu in doma,« in dodaja: »Kolesarjenje je zagotovo tisti šport, kjer gre za neposredno povezljivost športa s turističnim produktom aktivnih, ki je eden izmed najpomembnejših turističnih produktov Slovenije. V teh posebnih časih, ko bodo potovanja spet možna, bo imel izjemne priložnosti. Slovenijo aktivno promoviramotudi na odmevnih športnih dogodkih.V zadnjih treh letih smo sodelovali pri Dirki po Sloveniji in skupaj s partnerji omogočili prenos dirke na Eurosportu in tako dosegli, da si je lepote Slovenije ogledalo več kot 30 milijonov gledalcev. Slovenijo smo kot odlično kolesarsko destinacijo aktivno promovirali v času Dirke po Franciji, sodelujemo pri I FEEL SLOVENIA virtualni kolesarski dirki Po Sloveniji in na drugih najpomembnejših športnih dogodkih v Sloveniji. Ne dvomim, da bomo skupaj s Tadejem Pogačarjem ter drugimi vrhunskimi športniki tudi letos navduševali milijone ljubiteljev športa in vplivne medije po vsem svetu s Slovenijo kot destinacijo zdravih in aktivnih doživetij, odlično za priprave športnikov in gostiteljico odmevnih mednarodnih športnih dogodkov. Zaradi priložnosti, ki jih bo imel produkt aktivnih počitnic in športnih dosežkov Slovenije, napovedujemo v letu 2022 in 2023 promocijsko temo aktivne počitnice in športni turizem.«STO letos sodelovanje z vrhunskimi športniki nadgrajuje s partnerstvom z zmagovalcem lanske kolesarske dirke po Franciji, Tadejem Pogačarjem. Za sodelovanje se je STO odločila glede na odmevnost njegovih uspehov med globalno športno, medijsko in široko javnostjo. Velik je tudi njegov vpliv na družbenih omrežjih: število njegovih sledilcev dosega večkot 332.000, število sledilcev na Instagramu, pa je v zadnjem letu poraslo za več kot 770 %. Pogačar ob tem navdušuje tudi s svojo pozitivno naravnanostjo in s ponosom predstavlja Slovenijo.Kolesarjenje je šport, kjer gre za neposredno povezljivost športa in turističnega produkta aktivne počitnice. »Slogan »I feel Slovenia« mi je že od malih nog zelo všeč, je res posrečen.Vedno, ko vidim transparente in plakate, ki ga vsebujejo, pa naj bo to na dirki ali zgolj na sprehodu, se spomnim na domovino. Imamo lepo državo in prav je, da jo spoznajo tudi drugi,« je uvodoma povedal Tadej Pogačar, zmagovalec Tour de France, prestižne tritedenske kolesarske dirke po Franciji in dodal: »Sodelovanje s STO je takoj padlo na plodna tla, saj rad pripomorem k temu, da cel svet prepozna našo državo kot turistično destinacijo za aktivni oddih. Veseli me, da lahko tudi sam prispevamkamenček v ta mozaik, da ljudem povem in pokažem, kako lepa je pravzaprav Slovenija.«Glede na velik pomen kolesarskega športa za povečanje prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot destinacije za aktivni in zdrav oddih ter velike prepoznavnosti Pogačarja kot vrhunskega slovenskega kolesarja je STO s Tadejem Pogačarjem opredelila niz promocijskih aktivnosti. Glede na pomen digitalnih medijev ter usmerjenost promocijskih aktivnosti STO v digitalno komuniciranje aktivnosti obsegajo objave na njegovih družbenih profilih, uporabo fotografij in video izjav za namen promocije Slovenije kot turistične destinacije ter uporabo znaka I feel Slovenia. Prav tako je dogovorjena uporaba njegovega imena in podobe pri komunikacijskih aktivnostih in vizualih, s katerimi STO spodbuja navijaško vzdušje v tujini in Sloveniji ter na oglasih na družbenih omrežjih v povezavi s Slovenijo. Sodelovanje zajema tudi udeležbo Pogačarja na dogodkih v tujini, kjer sepredstavlja Slovenija, med drugim na EXPO v Dubaju ter omembe Slovenije kot turistične destinacije v izjavah, intervjujih ter objavah na družbenih omrežjih s ključnikom #ifeelsLOVEnia.se je med svetovne zvezde kolesarskega športa zapisal z zmago na Dirki po Franciji, ko je s sleherno etapo rasel ponos celotnega slovenskega naroda, najuglednejši tuji mediji pa so Slovenijo izpostavljali kot kolesarsko in športno velesilo. Velik pomen prispevka Pogačarja k prepoznavnosti in ugledu Slovenije so prepoznali tudi vsi organizatorji Dnevov slovenskega turizma 2020 in mu podelili ugledno priznanjeza osebnost, ki je veliko prispevala k prepoznavnosti Slovenije v svetu.