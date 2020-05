FOTO:Izbor pohodniških čevljev, primernih za lažje kopne ture

Opozorila o zdravju in opremi v hribih Preberite še:

Kaj pričakujemo od čevljev, s katerimi bomo premagovali velike višinske razlike in razdalje?

Teža izletniških in pohodniških (trekinških) čevljev se giblje med 500 in 700 grami. FOTO: Shutterstock

Planika Mangart

Planika Mangart FOTO: Arhiv proizvajalca

Planika Jalovec Air Tex

Planika Jalovec Air Tex FOTO: Arhiv proizvajalca

Alpina Nepal

Alpina Nepal FOTO: Arhiv proizvajalca

Alpina Nuptse

Alpina Nuptse FOTO: Arhiv proizvajalca

Garmont Rambler 2.0 GTX

Garmont Rambler 2.0 FOTO: Arhiv proizvajalca

Garmont Dragontail Hike II GTX

Garmont Ramble 2.0 GT X FOTO: Arhiv proizvajalca

Lowa Camino GTX

Lowa Camino GTX FOTO: Arhiv proizvajalca

Salewa WS Rapace GTX

Salewa WS Rapace GTX FOTO: Arhiv proizvajalca

La Sportiva Trango Tech GTX

La Sportiva Trango Tech GTX FOTO: Arhiv proizvajalca

Salomon X Alp High LTR GTX

Salomon X AlpHigh LTR GTX FOTO: Arhiv proizvajalca

Sneg se je umaknil iz naših najvišjih gora in naši pogledi vse pogosteje segajo v višave. V glavah se pletejo načrti, na kakšno turo bomo šli in v čigavi družbi bomo užili neokrnjeno lepoto naših gora. Seveda je poleg druge opreme eden pomembnejših kosov prav dober planinski čevelj.V grobem lahko čevlje razdelimo na treking čevlje za lažje terene, čevlje za mešan oziroma zahtevnejši svet in čevlje za ekstremne razmere v visokogorju Alp, Andov ali Himalaje. Posebna kategorija so plezalniki, ki jih uporabljajo alpinisti in športni plezalci.Nekatera razvrščanja gorniške obutve poznajo celo šest osnovnih kategorij, kar je znak velikega razmaha specializacije gorniške obutve in opreme nasploh.Tokrat bomo predstavili izbor planinskih čevljev, primernih predvsem za lažje kopne ture nad gozdno mejo, kamor se tudi podaja največ obiskovalcev slovenskih gora.Zavedati se je treba, da bodo čevlji morali prenašati našo težo, težo nahrbtnika, ki ga bomo nosili, in hkrati zagotavljati stabilnost in dober oprijem s podlago. Pri slednjem je veliko vlogo odigral italijanski alpinistko je leta 1935 ob nesreči svojih plezalnih prijateljev, ki ji je botrovala razmeram nekonkurenčna obutev, sklenil razviti nov podplat. Njegov vibram je še danes sinonim za kakovosten podplat in ga najdemo na večini modelov planinske obutve. Na večurni turi si vsekakor želimo ohraniti tudi suhe noge, kar nam danes zagotavljajo sodobni materiali, vgrajeni v lupino čevlja, ki preprečujejo pronicanje vlage v notranjost in hkrati odvajajo notranjo vlago.Teža izletniških in pohodniških (trekinških) čevljev se giblje med 500 in 700 grami. Zaželeno je, da imajo čevlji podplat iz vibrama. Večina današnjih proizvajalcev uporablja za zunanji material lupine čevlja naravno usnje in/ali goreteks. Ojačitve čevlja na sprednjem in stranskih delih nam bodo prišle prav zlasti pri hoji po robatem skrotastem terenu. Zavedajmo se, da hiter sestop po strmem melišču lahko pusti posledice na naših čevljih.Čevlji naj bodo visoki, kar zlasti manj izkušenim planincem omogoča varen korak na nestabilni podlagi, hkrati pa omogoča gibljivost v skočnem sklepu. Vsi predstavljeni modeli so primerni zlasti za ture po kopnem svetu. Za prečenje strmejših snežišč si bomo vsekakor raje kupili čevlje iz nekoliko višjega cenovnega razreda, ki so bolj togi, hkrati pa nam omogočajo hitro in udobno namestitev polavtomatskih ali avtomatskih derez.Tudi planinski čevlji za lažji svet zahtevajo nekaj togosti, zato v trgovini preverimo, koliko se pod našo težo zvijejo, ko stopimo na notranji ali zunanji rob. Prednost tršega čevlja bomo čutili zlasti ob premagovanju lažjih plezalnih predelov oziroma mest, kjer bomo morali nogo večkrat postaviti na manjši stop. Če imamo čevlje z mehkejšim podplatom, so možni zdrsi ali krči v predelu mišic stopala.Pri pomerjanju si vzemimo čas. Čevlje moramo pomerjati v kombinaciji z nogavicami, ki jih nameravamo nositi na turi. Pozorni smo, da je med nogo in lupino nekoliko prostega zraka (1–2 mm). S čevlji s tokratnega izbora, ki smo ga opravili pri treh slovenskih trgovcih športne opreme, se vsekakor ne bomo podajali na ture, kjer pričakujemo sneg, led in nizke temperature.Pripravili smo izbor udobne in varne pohodne obutve cenovnega razreda od 100 do 200 evrov, ki jo ponujajo nekateri slovenski trgovci.Zgornji material: Goveji hidrofobirani nubuk 2.2-2.4 mmPodloga: Goveja napa 1.0-1.2 mmVložek: Planika Trekking AntibacterialPodplat: Vibram Mangart Gu/EvaTeža: 856 gZgornji material: Goveji hidrofobirani cepi. 2.0-2.2 mmPodloga: AIR-TEX v kombinaciji z VildonaVložek: Planika Trekking AntibacterialPodplat: Vibram Mangart Gu/EvaTeža: 765 gPlaninski čevelj Alpina zagotavlja dober oprijem in varen korak. Odlikujejo ga najkakovostnejši materiali.Zgornji del: naravno usnjePodloga in steljka: usnje in tekstilPodplat: VibramAlpina z uporabo podlog, ki zagotavljajo suha stopala in dobro zračnost, skrbi za prijetno počutje vaših nog. Sympatex vodoodporna membrana optimalno ščiti pred vdorom vode ter hkrati omogoča nogi dihanje.VCP plošča, ki je nameščena pod podplatom, omogoča natančno prilagajanje volumna za levo in desno stopalo posebej. Če VCP ploščo odstranimo, ima čevelj večji volumen.Čevelj odlikuje trden in dobro profiliran podplat, zaščita iz gume, membrana Symapatex, Vibram guma in visoko kvalitetno usnje Nubuk. Kopito in kroj sta prilagojena moškemu stopalu, tako da nudita čim boljši oprijem in oporo pri hoji po najtežjih gorskih terenih. Sam podplat je načrtovan tako, da prenese tudi dodatne obremenitve (npr. težak nahrbtnik). Model Nuptse je udoben in funkcionalen, primeren tudi za uporabo polavtomatskih derez. Barve so neutralne in ne povzročajo težav pri vzdrževanju obutve.Zgornji del: naravno usnjePodloga in steljka: usnje in tekstilPodplat: Podplatumetni materialNepremočljivi visoki pohodniški čevlji so iz usnja in robustnega najlona, namenjeni pa so za pohodništvo, popotništvo in treking. Zunanji material je 1,8 mm debelo usnje, ki odbija vodo, vstavki so iz robustnega in nepremočljivega najlona. Notranji material je Gore-Tex Performance Comfort, ki zagotavlja vodotesnost in dihanje. Izdelani po konceptu A. D. D.; več prostora v sprednjem delu za prste, asimetrično in natančno zavezovanje, anatomsko oblikovan jezik, različno obložen gleženj z notranje strani, kar vse omogoča odlično udobje in oporo.Natančno zavezovanje s sistemom Heellock, ki stabilizira peto v čevlju. Spredaj in zadaj je zaščita iz gume. Podplat je Vibram Winkler Evo, ki zagotavlja odličen oprijem na različnih podlagah. V podplatu po celotni dolžini je lahka poliamidna okrepitev z dvojno gostoto za dobro stabilnost, udobje in prožnost. V podplatu je poliuretanska pena v dveh različnih gostotah za optimalno blaženje in udobje. Udoben odstranljiv notranji vložek Ortholite® X 40 Hybrid™, ki zagotavlja udobje in dodatno blaženje ter hitro sušenje.Membrana: Gore-Tex Performance ComfortPodplat: Vibram Winkler EvoZa vrsto derez: univerzalneZunanji material: usnje, najlonTeža: 1240gNepremočljivi pol visoki pohodniški čevlji so iz usnja in najlona, namenjeni pa so dostopom, pohodništvu in trekingu. Zunanji material je 1,6 mm debelo usnje, ki odbija vodo, vstavki so iz najlona. Notranji material je Gore-Tex Performance Comfort, ki zagotavlja vodotesnost in dihanje. Izdelani po konceptu A. D. D.; več prostora v sprednjem delu za prste, asimetrično in natančno zavezovanje, anatomsko oblikovani jezik, različno obložen gleženj z notranje strani, kar vse omogoča odlično udobje in oporo.Spredaj in ob zunanji strani je zaščita iz gume. Podplat je Vibram Winkler Mega Grip z lahko poliamidno okrepitvijo frameFlex Mid po celotnem podplatu za stabilnost in prožnost. V podplatu je PU-pena v dveh različnih gostotah za optimalno blaženje in udobje. Udoben odstranljiv notranji vložek G-beneFIT.Membrana: Gore-Tex Performance ComfortPodplat: Vibram Winkler MegagripZa vrsto derez: univerzalneZunanji material: usnje, najlonTeža: 1300gje pravi čevelj za planinske in treking ture. Udobje in lahkotnost sta njegovi prednosti. Kvalitetno usnje z Gore-Tex membrano ščiti pred vlago in zagotavlja odlično zračenje. Podplat Vibram-Apptrail ima sodoben samočistilni profil s plezalno cono v prednjem delu, kar pomeni da je čevelj suveren tudi v feratah in lažjih brezpotjih.Zgornji del: nubuck usnjeSredina: GORE-TEXPodplat: Vibram Apptrail, resolableTeža: 1550gŽenska pohodna obutev.Blaženje: Multi-Fit vložek z odstranljivo folijo za individualno nastavitev višinePodplat: Vibram Mulaz podplat, 3S Combi, TPU ojačitev v petiOstalo: Čevelj je v celoti obkrožen z zaščito iz gume, ki varuje stopalo ter zagotavlja stabilnost in odpornost proti obrabi. Kompatibilen s polavtomatskimi derezami.Material: Nubuk usnje, Gore-Tex Performance Comfort membrana, Orholite vložekTrango Tech GTX je izredno lahka, fleksibilna obutev, ki je še posebej primerna za izkušenejše pohodnike na tehnično zahtevnejših podlagah, za gorske vodnike in reševalce.Material: Izdelan iz izredno lahkih a vzdržljivih materialov s Thermo Tech Injection deli, ki spojijo različne materilale in pri tem ohranjajo najmanjšo možno težoTehnologija: anti-shock vmesni podplat in 3D Flex System za odlično oporo gležnju na različnih terenih, jezik iz prilagodljivega materiala in v ergonomski obliki, dodatna zaščita proti udarcem iz gume na prstih in peti, ergonomska oblika, petni del prilagojen za polavtomatske derezeTeža:620gVisoki moški čevlji za pohodništvo in alpinizem iz trpežnega usnja so višji, a kljub temu lahkotni. Obutev vas med zahtevnimi dostopi in plezanjem v gorah ne bo ovirala, omogočala pa vam bo hitre vzpone in sestope, ne glede na vremenske pogoje. Ustvarjen je za hitre pohodnike, ki na svojih vzponih in spustih potrebujejo čevelj, ki jim omogoča lahkotno hojo, plezanje ter enostavno prečkanje poledenelih predelov z derezami. Tehnologija, ki to omogoča je patentirana Salomon šasija, imenovana 3D Edging Chassis, ki se še posebej izkaže pri tehnično zahtevnih vzponih.Izvrsten pohodniški čevelj, ki združuje tehnično učinkovitost in udobje. Praktična samozategovalna zaponka. Gumijasta zaščita pred blatom in kapica za zaščito prstov. Posebna zaščita v petnem delu. Zanesljivost v vseh vremenskih pogojih.V najhladnejših dneh vas bo dodatno zaščitila tudi termo izolacija -12°C / +10°F. Čevelj je združljiv tudi z derezami, ki jih proizvajalec priporoča.Teža: 620 g