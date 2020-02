FOTO:Jabolčna pita s skuto

Za pekač 25x35 cm potrebujemo:

Priprava:

Če smo naše shrambe jeseni med drugim napolnili z zdravimi jabolki, se prav mogoče dogaja, da se tu pa tam najde že kakšno gnilo jabolko. Za pospešeno čiščenje in skrb, da ne bomo metali zdravja v smeti bo kot nalašč in prav prišla dobra stara jabolčna pita. Krasna sladica, ki posladka in razveseli običajno še tako kislo in čemerno dušo na recimo nedeljsko popoldne.Naša družinska jabolčna pita že kar nekaj časa potuje čez generacije, za Poletov recept pa sem jo preuredila v bolj zdravo in lahkotnejšo različico. V krhko testo smo vkomponirali zdravo mandljevo in pirino moko namesto običajne. Nekaj sladkorja pa smo nadomestili z javorjevim sirupom. O jabolkih ne bomo zgubljali preveč besed, ker že vemo, da vsebujejo veliko količino vitaminov in mineralov. Seveda pa vemo vsi tudi koga odžene eno jabolko na dan.Naša pita je tako zelo primerna sladica po hudem treningu, kjer smo izgubili veliko količino kalorij, nič narobe ne bo, če si jo omislimo nekaj ur pred vadbo ali pa se preprosto z njo pocrkljamo. Pita marsikoga ponese s spomini v čase svojih babic.300 g pirine moke15o g mandljeve moke300 g masla150 g rjavega sladkorja2 jajciŠčepec soliVaniljev sladkorMarelična marmeladaSkutni nadev:400 g skute3 jajcaSladkor po okusuRumLimonina lupinicaVaniljev sladkorMalo ruma2 žlici kisle smetane1,5 kg sočnih jabolkLimonin sokJavorjev sirup ali sladkor po okusuCimet, klinčki (mleti)Za premaz:Malo sladke smetaneJajceIz sestavin za testo zgnetemo gladko testo in ga pustimo v hladilniku, da se malo ohladi. Očiščena olupljena jabolka naribamo na rezine in pokapljamo z limoninim sokom, posladkamo in posujemo z začimbami. Zmešamo še skutino zmes iz vseh sestavin.Dobro polovico testa zvaljamo in z njim obložimo pomaščen pekač.Prebodemo ga nekajkrat in pokapljamo s sladko smetano. Testo premažemo z marmelado. Nanj nato vlijemo skutin nadev. Čezenj pa potresemo še naribana začinjena jabolka. Iz preostalega dela testa zvaljamo in izrežemo trakove, ki jih navzkrižno položimo čez jabolka. Trakove še premažemo s stepenim jajcem, ki smo mu dodali nekaj sladke smetane.Pito pečemo pri temperaturi 175 stopinj približno 45 minut, da se lepo zapeče z jabolki.***Tanja Drinovec, študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.